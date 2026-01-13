Mundo
Autoridades mexicanas aseguran 700 kilos de metanfetaminas
Autoridades mexicanas aseguran 700 kilos de metanfetaminas
Autoridades federales de México desmantelaron laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en tres estados del país, como parte de operativos conjuntos que... 13.01.2026
En estas operaciones, aseguraron más de 700 kilos de metanfetamina, ello en los estados de Michoacán (occidente), Durango y Sinaloa (noroeste).La Semar informó que las acciones se realizaron en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.Omar García Harfuch, titular de la SSPC, detalló que además de la droga asegurada, las autoridades confiscaron alrededor de 12.000 litros y dos toneladas de precursores químicos utilizados para la elaboración de metanfetaminas.La primera intervención tuvo lugar en la localidad de Carricitos, Durango, donde elementos de la Marina localizaron un laboratorio clandestino durante un recorrido terrestre. En el sitio se aseguraron 1.150 litros y 695 kilos de precursores químicos, así como material empleado en la fabricación de drogas sintéticas.En una segunda acción, en el poblado de Los Cedros, Sinaloa, fue desmantelado otro laboratorio clandestino, donde se incautaron aproximadamente 750 kilos de producto terminado, sumado a precursores químicos y equipo especializado para su procesamiento.De manera paralela, en la localidad de La Escondida, Michoacán, fuerzas federales y estatales localizaron y neutralizaron un laboratorio adicional, en el que se aseguraron 9.700 litros y 500 kilos de precursores químicos, así como herramientas y equipo de laboratorio.La Semar señaló que la destrucción total de estas instalaciones representa un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada y evita que grandes cantidades de sustancias ilícitas lleguen a la población.
Autoridades mexicanas aseguran 700 kilos de metanfetaminas

07:33 GMT 13.01.2026
Autoridades federales de México desmantelaron laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en tres estados del país, como parte de operativos conjuntos que permitieron asegurar metanfetamina y grandes volúmenes de precursores químicos, informó la Secretaría de Marina.
En estas operaciones, aseguraron más de 700 kilos de metanfetamina, ello en los estados de Michoacán (occidente), Durango y Sinaloa (noroeste).
La Semar informó que las acciones se realizaron en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.
Omar García Harfuch, titular de la SSPC, detalló que además de la droga asegurada, las autoridades confiscaron alrededor de 12.000 litros y dos toneladas de precursores químicos utilizados para la elaboración de metanfetaminas.
La primera intervención tuvo lugar en la localidad de Carricitos, Durango, donde elementos de la Marina localizaron un laboratorio clandestino durante un recorrido terrestre.
En el sitio se aseguraron 1.150 litros y 695 kilos de precursores químicos, así como material empleado en la fabricación de drogas sintéticas.
En una segunda acción, en el poblado de Los Cedros, Sinaloa, fue desmantelado otro laboratorio clandestino, donde se incautaron aproximadamente 750 kilos de producto terminado, sumado a precursores químicos y equipo especializado para su procesamiento.
De manera paralela, en la localidad de La Escondida, Michoacán, fuerzas federales y estatales localizaron y neutralizaron un laboratorio adicional, en el que se aseguraron 9.700 litros y 500 kilos de precursores químicos, así como herramientas y equipo de laboratorio.
La Semar señaló que la destrucción total de estas instalaciones representa un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada y evita que grandes cantidades de sustancias ilícitas lleguen a la población.
