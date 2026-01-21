México entrega decenas de narcos a EEUU "para calmar la tormenta que puede venir", opinan expertos

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, las personas "representaban una amenaza real para la seguridad del país". Además, dijo, la acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional "y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional". Los capos fueron trasladados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas de México. "Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país", detalló García Harfuch. "Es más un acto de estridencia" En entrevista con Sputnik, Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en materia de seguridad, señaló que las extradiciones masivas son más un acto que busca generar ruido y demostrar que las estrategias de seguridad están dando resultados, más que ser una herramienta realmente útil para disminuir el trasiego de droga a EEUU. Con él coincidió el analista en temas de seguridad David Saucedo, quien aseveró que el esquema punitivo que existe actualmente en México en el que se prioriza la captura de los narcotraficantes ha sido insuficiente para frenar la criminalidad en el país latinoamericano y el trasiego de drogas a EEUU.De acuerdo con Saucedo, mientras en EEUU haya demanda de drogas, "habrá quienes provean. Ya sea México, Canadá, China, Colombia", por ello, dijo, los esfuerzos deberían estar enfocados a crear políticas integrales que apuesten por desarticular las células criminales con lo que ello implica."Desarticular los anillos de protección política, las empresas que sirven como blanqueo de capitales, a las policías e incluso a las narcocultura", sentenció. ¿Una política a la medida de EEUU? Guerrero Baena mencionó que esta nueva extradición masiva de criminales llega en un momento en el que "había que ofrendar algo". Al respecto, Saucedo destacó que, mientras la nación latinoamericana busca responder a las peticiones hechas por la Administración Trump, Washington ha cambiado la jugada en varias ocasiones elevando estas solicitudes al país latinoamericano. Durante la primera semana de enero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se han detenido a 40.735 personas por delitos de alto impacto, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada en mermar las actividades del crimen organizado."Donald Trump lo que ha hecho constantemente es incrementar las metas. No las deja fijas, va moviendo constantemente y entonces, el Gobierno de México lo que ha hecho es, con un esfuerzo singular, tratar de cumplir la expectativa de Washington, pero el problema es que Washington va modificando constantemente lo acuerdos previos y las metas las va elevando cada vez más", dijo Saucedo. El experto agregó que el Gobierno de EEUU no ha hecho ninguna concesión a México en materia de seguridad, aunque es un asunto bilateral. "Ni reducen el consumo de drogas, ni tampoco reducen el envío de armas a México, y tampoco reducen el lavado de dinero en su sistema financiero. Sí estoy a favor de más colaboración con los norteamericanos a condición de que los norteamericanos hagan la parte que les toca", concluyó.
Autoridades mexicanas entregaron a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales. En total, el país latinoamericano ha trasladado a 92 narcotraficantes desde finales de 2024. Sputnik te presenta un análisis sobre el trasfondo político y los alcances que podrían tener estas entregas masivas.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, las personas "representaban una amenaza real para la seguridad del país". Además, dijo, la acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional "y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional".
Los capos fueron trasladados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas de México.
"Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país", detalló García Harfuch.
En entrevista con Sputnik, Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en materia de seguridad, señaló que las extradiciones masivas son más un acto que busca generar ruido y demostrar que las estrategias de seguridad están dando resultados, más que ser una herramienta realmente útil para disminuir el trasiego de droga a EEUU.
"Es más un acto de estridencia que algo útil o que realmente beneficie en materia de seguridad a los países [México y EEUU]. Me parece que se tendría que trabajar más desde el ámbito de la inteligencia basados en dos puntos: por un lado, la inteligencia en lo que a lo criminal respecta y, por otro lado, el de la inteligencia financiera para cortar los flujos de dinero con los que se financian estas redes criminales de ambos lados [de la frontera]", comentó.
Con él coincidió el analista en temas de seguridad David Saucedo, quien aseveró que el esquema punitivo que existe actualmente en México en el que se prioriza la captura de los narcotraficantes ha sido insuficiente para frenar la criminalidad en el país latinoamericano y el trasiego de drogas a EEUU.
"Son guerras infinitas, [conflictos] que se dan al interior de los cárteles por estos puestos de cabecillas; tal y como ocurrió con el Mayo Zambada o con el caso del Chapo Guzmán. Y pasaría lo mismo con muchos más. Esto no trae consigo una reducción de la producción ni del trasiego de drogas", ponderó.
De acuerdo con Saucedo, mientras en EEUU haya demanda de drogas, "habrá quienes provean. Ya sea México, Canadá, China, Colombia", por ello, dijo, los esfuerzos deberían estar enfocados a crear políticas integrales que apuesten por desarticular las células criminales con lo que ello implica.
"Desarticular los anillos de protección política, las empresas que sirven como blanqueo de capitales, a las policías e incluso a las narcocultura", sentenció.
Guerrero Baena mencionó que esta nueva extradición masiva de criminales llega en un momento en el que "había que ofrendar algo".
"Lo veo como una falta de resultados en materia de seguridad, sobre todo de resultados tangibles y, a un año del regreso de Donald Trump [a la Presidencia de EEUU], había que ofrendar algo ante la petición de Washington de resultados reales (...). Es más bien una reacción ante los embates de EEUU y para calmar la tormenta que puede venir", expuso.
Al respecto, Saucedo destacó que, mientras la nación latinoamericana busca responder a las peticiones hechas por la Administración Trump, Washington ha cambiado la jugada en varias ocasiones elevando estas solicitudes al país latinoamericano.
Durante la primera semana de enero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se han detenido a 40.735 personas por delitos de alto impacto, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada en mermar las actividades del crimen organizado.
De acuerdo con el balance oficial, en todo lo que va del Gobierno de Sheinbaum, las fuerzas federales aseguraron en todo el país más de 318 toneladas de droga, incluidas casi 350.000 pastillas de fentanilo, además de decomisar más de 21.000 armas de fuego. Además, en ese mismo período, el Ejército y la Marina desmantelaron cerca de 1.900 laboratorios clandestinos de metanfetaminas, agregó el funcionario.
"Donald Trump lo que ha hecho constantemente es incrementar las metas. No las deja fijas, va moviendo constantemente y entonces, el Gobierno de México lo que ha hecho es, con un esfuerzo singular, tratar de cumplir la expectativa de Washington, pero el problema es que Washington va modificando constantemente lo acuerdos previos y las metas las va elevando cada vez más", dijo Saucedo.
El experto agregó que el Gobierno de EEUU no ha hecho ninguna concesión a México en materia de seguridad, aunque es un asunto bilateral.
"Ni reducen el consumo de drogas, ni tampoco reducen el envío de armas a México, y tampoco reducen el lavado de dinero en su sistema financiero. Sí estoy a favor de más colaboración con los norteamericanos a condición de que los norteamericanos hagan la parte que les toca", concluyó.
