¿Cuál es el cártel mexicano más mermado tras los traslados de capos a EEUU?
¿Cuál es el cártel mexicano más mermado tras los traslados de capos a EEUU?
22.01.2026
La cifra refleja la profundidad de la ofensiva judicial contra una estructura que, durante décadas, dominó el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y que ha sido señalada directamente por Washington como la principal proveedora de fentanilo, particularmente a través de la facción conocida como los Chapitos.De acuerdo con una revisión del último listado de delincuentes enviados a territorio estadounidense, nueve de los trasladados pertenecían al cártel de Sinaloa antes de la ruptura interna entre Ismael Mayo Zambada y los hijos de Joaquín Chapo Guzmán, mientras que siete estaban alineados con los Mayos y ocho con los Chapitos, lo que obliga a analizar el golpe como dirigido a un solo bloque criminal, pese a sus fracturas.Entre los perfiles más relevantes figura José Ángel Canobbio Inzunza, alias Güerito, identificado como operador armado de los Chapitos y responsable de la seguridad de rutas, casas de seguridad y sicarios en Culiacán, uno de los principales bastiones del grupo.También destaca Inés Enrique Torres Acosta, el Kiki Torres, jefe de seguridad del entorno de Mayo Zambada, considerado una pieza clave para la protección de los dirigentes históricos y el resguardo de cargamentos rumbo a Estados Unidos.A esta lista se suma Hernán Domingo Ojeda López, el Mero Mero, señalado por el gabinete de seguridad como responsable del trasiego de fentanilo desde Sinaloa hacia territorio estadounidense y como generador de violencia en la sierra, cuya captura y traslado ilustran el énfasis de Washington en combatir la crisis de opioides sintéticos.Otro caso relevante es el de Héctor Eduardo Infante, fundador de los Rusos, brazo armado del cártel de Sinaloa en Baja California, acusado de sostener disputas violentas por el control de Tijuana, así como operadores logísticos vinculados a la protección de rutas y laboratorios clandestinos.El segundo grupo más afectado, según el rotativo nacional por los traslados es los Zetas, con 12 integrantes enviados a Estados Unidos, entre ellos Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, y su hermano Óscar Omar Treviño Morales, el Z-42, considerados responsables de la etapa más violenta del grupo y de su expansión basada en el terror.El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ocupa el tercer lugar, con 10 integrantes trasladados, incluidos Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana —hermano de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho— y Abigael González Valencia, el Cuini, identificado como pieza clave del brazo financiero del grupo.El resto de los envíos incluye integrantes de organizaciones como los Beltrán Leyva, el cártel del Golfo, el del Noreste y el de Juárez, además de figuras históricas como Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, cuya entrega representa uno de los gestos más simbólicos de la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y justicia penal.
¿Cuál es el cártel mexicano más mermado tras los traslados de capos a EEUU?

07:41 GMT 22.01.2026
El cártel de Sinaloa es la organización criminal más afectada por los traslados de capos mexicanos a Estados Unidos durante el actual sexenio, debido a 24 de sus miembros forman parte de los 92 presos enviados al país norteamericano, de acuerdo con un recuento publicado por el diario mexicano 'Milenio'.
La cifra refleja la profundidad de la ofensiva judicial contra una estructura que, durante décadas, dominó el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y que ha sido señalada directamente por Washington como la principal proveedora de fentanilo, particularmente a través de la facción conocida como los Chapitos.
De acuerdo con una revisión del último listado de delincuentes enviados a territorio estadounidense, nueve de los trasladados pertenecían al cártel de Sinaloa antes de la ruptura interna entre Ismael Mayo Zambada y los hijos de Joaquín Chapo Guzmán, mientras que siete estaban alineados con los Mayos y ocho con los Chapitos, lo que obliga a analizar el golpe como dirigido a un solo bloque criminal, pese a sus fracturas.
Entre los perfiles más relevantes figura José Ángel Canobbio Inzunza, alias Güerito, identificado como operador armado de los Chapitos y responsable de la seguridad de rutas, casas de seguridad y sicarios en Culiacán, uno de los principales bastiones del grupo.
También destaca Inés Enrique Torres Acosta, el Kiki Torres, jefe de seguridad del entorno de Mayo Zambada, considerado una pieza clave para la protección de los dirigentes históricos y el resguardo de cargamentos rumbo a Estados Unidos.
A esta lista se suma Hernán Domingo Ojeda López, el Mero Mero, señalado por el gabinete de seguridad como responsable del trasiego de fentanilo desde Sinaloa hacia territorio estadounidense y como generador de violencia en la sierra, cuya captura y traslado ilustran el énfasis de Washington en combatir la crisis de opioides sintéticos.
Otro caso relevante es el de Héctor Eduardo Infante, fundador de los Rusos, brazo armado del cártel de Sinaloa en Baja California, acusado de sostener disputas violentas por el control de Tijuana, así como operadores logísticos vinculados a la protección de rutas y laboratorios clandestinos.
El segundo grupo más afectado, según el rotativo nacional por los traslados es los Zetas, con 12 integrantes enviados a Estados Unidos, entre ellos Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, y su hermano Óscar Omar Treviño Morales, el Z-42, considerados responsables de la etapa más violenta del grupo y de su expansión basada en el terror.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ocupa el tercer lugar, con 10 integrantes trasladados, incluidos Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana —hermano de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho— y Abigael González Valencia, el Cuini, identificado como pieza clave del brazo financiero del grupo.
El resto de los envíos incluye integrantes de organizaciones como los Beltrán Leyva, el cártel del Golfo, el del Noreste y el de Juárez, además de figuras históricas como Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, cuya entrega representa uno de los gestos más simbólicos de la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y justicia penal.
