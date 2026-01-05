https://noticiaslatam.lat/20260105/arrestan-a-157-policias-en-el-sur-de-mexico-por-presunto-nexo-con-el-narcotrafico-1170092004.html

Arrestan a 157 policías en el sur de México por presunto nexo con el narcotráfico

De acuerdo con el reporte del diario local El Universal, los agentes arrestados pertenecen a las organizaciones policiales de los municipios de Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla.En el operativo a cargo de la Fuerza de Reacción Inmediato Pakal, se detuvo a 31 gendarmes de Jiquipilas, incluido el director de la policía local, identificado como Carlos Alberto N y un agente de vialidad. Además, les confiscaron 16 bolsas con marihuana y varios teléfonos móviles.En el municipio de Ocozocoautla se arrestaron a 68 policías municipales, entre ellos el comandante Javier N, a quienes se les requisaron 75 celulares, 11 radios de comunicación, 17 bolsas de marihuana, cuatro cartuchos calibre .22 y un arma de fabricación artesanal.Las autoridades federales detuvieron en Cintalapa a 58 gendarmes de distintos rangos, donde incautaron otros 75 celulares y 23 bolsas de marihuana.Según la información difundida, todos los detenidos fueron trasladados a Tuxtla Gutiérrez para enfrentar acusaciones por delincuencia organizada.El operativo se da una semana después de que 500 soldados iniciaran un operativo en los municipios de Villaflores, Jiquipilas, Ocozocoautla y Cintalapa, luego de registrarse la quema de dos bares y el rapto de ocho personas (dos empresarios y seis meseros), de las cuales siete fueron asesinadas.A lo largo del último año, autoridades federales han realizado distintos operativos para detener a policías municipales chiapanecos. El 16 de diciembre de 2024, por ejemplo, se capturaron a 92 elementos de seguridad de Comitán, incluido el director de la organización, José Santiago Alfaro, junto a integrantes de un grupo paramilitar identificado como Los Zorros.En agosto de 2024, 59 policías de Cintalapa fueron arrestados, entre ellos el director de la policía local, Ulber Martínez Flores, quienes fueron acusados también de delincuencia organizada.También en enero de 2025, otros 654 policías de Villaflores y Villa Corso fueron aprehendidos, acusados de los mismos delitos.

