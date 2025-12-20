El Gobierno de México desmantela un narcolaboratorio en el norte del país

En el primer caso, el sitio era utilizado para la elaboración de drogas sintéticas, donde se aseguraron reactores, destiladores, maquinaria especializada, utensilios y una gran cantidad de sustancias químicas.En el lugar también fueron encontrados documentos relacionados con presuntas actividades financieras ilícitas vinculadas a la operación del laboratorio, los cuales serán analizados como parte de las investigaciones en curso.Las autoridades señalaron que este tipo de acciones forman parte de la estrategia nacional para combatir la producción y distribución de drogas sintéticas, así como para debilitar las estructuras operativas y financieras de los grupos criminales.En una operación paralela realizada en el estado de Jalisco, fue arrestado Armando N, alias Delta 1, identificado por las autoridades como un objetivo prioritario por su presunta participación en delitos de alto impacto.De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por Milenio, el detenido estaría vinculado con homicidios, secuestros y extorsiones, además de ser señalado como operador en el trasiego de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, y fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que definirá su situación jurídica.Las acciones se realizaron en dos operativos conjuntos en los que participaron elementos de las secretarías de la Defensa Nacional de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República, de acuerdo con información oficial.
Autoridades federales incautaron un narcolaboratorio en el estado de Durango (norte) y detuvieron en Jalisco (occidente) a un presunto operador del crimen organizado, como parte de acciones coordinadas contra la producción y el tráfico de drogas sintéticas, informaron fuentes oficiales.
En el primer caso, el sitio era utilizado para la elaboración de drogas sintéticas, donde se aseguraron reactores, destiladores, maquinaria especializada, utensilios y una gran cantidad de sustancias químicas.
En el lugar también fueron encontrados documentos relacionados con presuntas actividades financieras ilícitas vinculadas a la operación del laboratorio, los cuales serán analizados como parte de las investigaciones en curso.
Las autoridades señalaron que este tipo de acciones forman parte de la estrategia nacional para combatir la producción y distribución de drogas sintéticas, así como para debilitar las estructuras operativas y financieras de los grupos criminales.
En una operación paralela realizada en el estado de Jalisco, fue arrestado Armando N, alias Delta 1, identificado por las autoridades como un objetivo prioritario por su presunta participación en delitos de alto impacto.
De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por Milenio, el detenido estaría vinculado con homicidios, secuestros y extorsiones, además de ser señalado como operador en el trasiego de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, y fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que definirá su situación jurídica.
Las acciones se realizaron en dos operativos conjuntos en los que participaron elementos de las secretarías de la Defensa Nacional de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República, de acuerdo con información oficial.
