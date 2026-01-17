Mundo
Mercosur y la UE suscriben histórico pacto comercial tras más de un cuarto de siglo de negociaciones
Mercosur y la UE suscriben histórico pacto comercial tras más de un cuarto de siglo de negociaciones
La capital de Paraguay, país que ostenta la presidencia rotatoria del Mercosur, acoge la ceremonia de firma del acuerdo comercial de esta asociación con el bloque europeo.
En la ceremonia están presentes, en particular, por parte del Mercosur:Del lado de la UE:El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, no acudirá a la firma oficial del acuerdo en Asunción y estará representado por el canciller, Mauro Vieira.A pesar de la presencia de los presidentes de algunos países, son los cancilleres de todos los Estados miembros del Mercosur quienes firman el documento con los representantes de la UE.Tras ser firmado, el documento se someterá a un proceso de ratificación tanto por los Parlamentos de cada uno de los países del Mercosur como por el Parlamento Europeo, y solo una vez completado este proceso entrará plenamente en vigor.Mientras tanto, el acuerdo, negociado desde 1999, sigue causando preocupaciones en ambos lados del Atlántico.En los últimos días, en varios países europeos —especialmente en Polonia y Francia— se han producido protestas masivas de agricultores que ven en este pacto una amenaza para su sector. Por su parte, en el continente sudamericano son los representantes del sector industrial de Argentina y Brasil que dan la voz de alarma.
15:20 GMT 17.01.2026 (actualizado: 15:31 GMT 17.01.2026)
La UE aprueba acuerdo comercial con el Mercosur
La UE aprueba acuerdo comercial con el Mercosur - Sputnik Mundo, 1920, 17.01.2026
© telegram SputnikMundo
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
La capital de Paraguay, país que ostenta la presidencia rotatoria del Mercosur, acoge la ceremonia de firma del acuerdo comercial de esta asociación con el bloque europeo. El resultado podría ser la formación de uno de los mercados más grandes del mundo, que reuniría a más de 700 millones de personas con un PIB superior a 22 billones de dólares.
En la ceremonia están presentes, en particular, por parte del Mercosur:
Javier Milei, presidente de Argentina;
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia;
Santiago Peña, presidente de Paraguay;
José Raúl Mulino, presidente de Panamá (Estado asociado);
Yamandú Orsi, presidente de Uruguay.
Del lado de la UE:
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea;
Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo.
El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, no acudirá a la firma oficial del acuerdo en Asunción y estará representado por el canciller, Mauro Vieira.
A pesar de la presencia de los presidentes de algunos países, son los cancilleres de todos los Estados miembros del Mercosur quienes firman el documento con los representantes de la UE.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la derecha, saluda al presidente de Brasil, Lula da Silva, antes de una reunión en la sede de la UE en Bruselas, el lunes 17 de julio de 2023. - Sputnik Mundo, 1920, 17.01.2026
América Latina
Pese a la ausencia de Lula en la firma del Mercosur, "Brasil es el gran protagonista", dice analista
06:02 GMT
Tras ser firmado, el documento se someterá a un proceso de ratificación tanto por los Parlamentos de cada uno de los países del Mercosur como por el Parlamento Europeo, y solo una vez completado este proceso entrará plenamente en vigor.
Mientras tanto, el acuerdo, negociado desde 1999, sigue causando preocupaciones en ambos lados del Atlántico.
En los últimos días, en varios países europeos —especialmente en Polonia y Francia— se han producido protestas masivas de agricultores que ven en este pacto una amenaza para su sector. Por su parte, en el continente sudamericano son los representantes del sector industrial de Argentina y Brasil que dan la voz de alarma.
