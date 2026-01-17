https://noticiaslatam.lat/20260117/mercosur-y-la-ue-suscriben-historico-pacto-comercial-tras-mas-de-un-cuarto-de-siglo-de-1170458789.html

Mercosur y la UE suscriben histórico pacto comercial tras más de un cuarto de siglo de negociaciones

Mercosur y la UE suscriben histórico pacto comercial tras más de un cuarto de siglo de negociaciones

Sputnik Mundo

La capital de Paraguay, país que ostenta la presidencia rotatoria del Mercosur, acoge la ceremonia de firma del acuerdo comercial de esta asociación con el... 17.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-17T15:20+0000

2026-01-17T15:20+0000

2026-01-17T15:31+0000

américa latina

mercosur

unión europea (ue)

el acuerdo entre la ue y el mercosur

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/09/1170232691_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_73d554fd447974becc622e9c041520f7.jpg

En la ceremonia están presentes, en particular, por parte del Mercosur:Del lado de la UE:El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, no acudirá a la firma oficial del acuerdo en Asunción y estará representado por el canciller, Mauro Vieira.A pesar de la presencia de los presidentes de algunos países, son los cancilleres de todos los Estados miembros del Mercosur quienes firman el documento con los representantes de la UE.Tras ser firmado, el documento se someterá a un proceso de ratificación tanto por los Parlamentos de cada uno de los países del Mercosur como por el Parlamento Europeo, y solo una vez completado este proceso entrará plenamente en vigor.Mientras tanto, el acuerdo, negociado desde 1999, sigue causando preocupaciones en ambos lados del Atlántico.En los últimos días, en varios países europeos —especialmente en Polonia y Francia— se han producido protestas masivas de agricultores que ven en este pacto una amenaza para su sector. Por su parte, en el continente sudamericano son los representantes del sector industrial de Argentina y Brasil que dan la voz de alarma.

https://noticiaslatam.lat/20260117/pese-a-la-ausencia-de-lula-en-la-firma-del-mercosur-brasil-es-el-gran-protagonista-dice-analista-1170444558.html

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

mercosur, unión europea (ue), el acuerdo entre la ue y el mercosur, 📈 mercados y finanzas