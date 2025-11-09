El presidente de Bolivia posesiona a su Gabinete
18:29 GMT 09.11.2025 (actualizado: 18:32 GMT 09.11.2025)
© AP Photo / Freddy BarraganRodrigo Paz, presidente de Bolivia, y su esposa María Elena Urquidi se encuentran en el balcón del palacio de Gobierno después de su ceremonia de juramentación en La Paz, Bolivia, 8 de noviembre de 2025
© AP Photo / Freddy Barragan
Síguenos en
El nuevo mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, tomó juramento a su primer Gabinete de Ministros. Así designó a Fernando Aramayo Carrasco como el nuevo titular de Relaciones Exteriores del país y a Marco Antonio Oviedo como ministro de Defensa.
"Quiero agradecer al pueblo de Bolivia, porque sin él no estaríamos acá. El primer mensaje a los ministros es que ustedes son hombres de bien, con formación, pero no son sus méritos en sí, es la voluntad del pueblo que les genera este espacio", expresó Paz.
Posesionó en la cartera de
Exteriores — a Fernando Aramayo,
Presidencia — a José Luis Lupo,
Gobierno — a Marco Antonio Oviedo,
Defensa — a Raúl Salinas Gamarra,
Planificación de Desarrollo — a Fernando Romero,
Economía — a José Gabriel Espinoza,
Hidrocarburos — a Mauricio Medinacelli,
Desarrollo Productivo — a Óscar Mario Justiniano,
Obras Públicas — a Mauricio Zamora Liebers,
Salud — a Marcela Zambrana,
Trabajo — a Edgar Morales,
Justicia — a Alejandro Vidovich,
Educación — a Beatriz García,
Desarrollo Rural y Tierras — a José Luis López,
Deportes — a Cinthia Yañez,
Cultura — a Freddy Vidovich (interino).
"Servicio pleno para cada boliviano, con nuestras cuatro guías: Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia, capitalismo para todos, acabar con el Estado tranca e iniciar con el proceso 50/50 para transformar una visión en el futuro encaminando un país federal", subrayó.
Como una de sus primeras medidas, Paz reestableció relaciones bilaterales a nivel de embajadores con EEUU, tras una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y se espera próximamente el nombramiento de embajadores.