https://noticiaslatam.lat/20251109/el-presidente-de-bolivia-posesiona-a-su-gabinete--1168320615.html

El presidente de Bolivia posesiona a su Gabinete

Sputnik Mundo

El nuevo mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, tomó juramento a su primer Gabinete de Ministros. Así designó a Fernando Aramayo Carrasco como el nuevo titular de...

2025-11-09T18:29+0000

2025-11-09T18:29+0000

2025-11-09T18:32+0000

américa latina

rodrigo paz

bolivia

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/09/1168321444_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_b8f1c47ad32bb880535c5312f4c11efb.jpg

Posesionó en la cartera de "Servicio pleno para cada boliviano, con nuestras cuatro guías: Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia, capitalismo para todos, acabar con el Estado tranca e iniciar con el proceso 50/50 para transformar una visión en el futuro encaminando un país federal", subrayó.Como una de sus primeras medidas, Paz reestableció relaciones bilaterales a nivel de embajadores con EEUU, tras una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y se espera próximamente el nombramiento de embajadores.

bolivia

rodrigo paz, bolivia, política