Líderes latinoamericanos envían mensaje a Kast por su triunfo en las presidenciales de Chile

Así reaccionaron diferentes jefes de Estado de América Latina ante la victoria del político conservador en la segunda vuelta de las elecciones del país... 15.12.2025, Sputnik Mundo

Lula da Silva, presidente de Brasil: "Felicitaciones por su elección a la Presidencia de Chile y al pueblo chileno por su participación en un proceso electoral democrático, transparente y ordenado (…) Seguiremos trabajando con el nuevo gobierno chileno para fortalecer las excelentes relaciones bilaterales, los sólidos lazos económicos y comerciales que unen a Brasil y Chile, la integración regional y el mantenimiento de Sudamérica como zona de paz".Javier Milei, presidente de Argentina: "Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile. Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI".Rodrigo Paz, presidente de Bolivia: "Felicito a José Antonio Kast por este gran triunfo en Chile. Es una victoria de los valores que compartimos. Este resultado es un claro mensaje de la ciudadanía en defensa de la Familia, la Seguridad Ciudadana y la Economía Libre, y una gran oportunidad para fortalecer nuestros lazos de amistad entre Bolivia y Chile".Daniel Noboa, presidente de Ecuador: "Se abre una nueva etapa para Chile y para la región. Desde Ecuador reafirmamos nuestra voluntad de profundizar el trabajo en conjunto". Santiago Peña, presidente de Paraguay: "Mis sinceras felicitaciones al pueblo chileno por la ejemplar jornada democrática y al apreciado José Antonio Kast por su elección como presidente de Chile. Confío en que vamos a trabajar juntos para fortalecer aún más la amistad y cooperación entre nuestros países".Claudia Sheinbaum, presidenta de México: "Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile. Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región".

