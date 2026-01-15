Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260115/suben-un-25-los-accidentes-aereos-en-mexico-durante-2025-segun-autoridades-1170376821.html
Suben un 25% los accidentes aéreos en México durante 2025, según autoridades
Suben un 25% los accidentes aéreos en México durante 2025, según autoridades
Sputnik Mundo
Los accidentes aéreos en México aumentaron 25% entre enero y octubre de 2025 frente al mismo período del año anterior, en un contexto de repunte también de... 15.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-15T06:56+0000
2026-01-15T06:56+0000
américa latina
sociedad
seguridad
méxico
acapulco
guerrero
accidente aéreo
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/0e/1170380070_0:308:3093:2048_1920x0_80_0_0_b17f31394dc48582d1a8870595ab40ad.jpg
Los datos oficiales, retomados por Reforma, muestran que la cifra resulta especialmente relevante, ya que en todo 2024 se documentaron 34 casos de este tipo, lo que indica que el total anual fue superado antes de concluir 2025.Además de los accidentes, los incidentes aéreos —eventos que afectan o podrían afectar la seguridad de las operaciones sin llegar a consecuencias fatales— también registraron un repunte, al sumar 184 casos entre enero y octubre de 2025, un aumento de 27,3%, frente a los 175 reportados en todo 2024.Las autoridades aeronáuticas distinguen que un accidente implica daños estructurales severos a la aeronave o lesiones graves o mortales a los pasajeros, mientras que un incidente representa un riesgo operativo sin alcanzar ese nivel de gravedad. El último accidente registrado en 2025 ocurrió el 15 de diciembre, cuando una aeronave procedente de Acapulco, en el estado de Guerrero (sur), se desplomó a unos 2,5 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Toluca, dejando un saldo de 10 personas fallecidas. Especialistas del sector citados por el medio han expresado preocupación por la falta de presupuesto de la AFAC para cumplir adecuadamente con tareas de inspección, verificación, investigación de accidentes y capacitación del personal técnico, un problema que se ha prolongado durante varios años.Pese al aumento de accidentes e incidentes, la autoridad médica aeronáutica redujo en 10% las evaluaciones al personal del sector entre enero y octubre de 2025, al realizar 46.747 inspecciones médicas, mientras que las no aptitudes médicas descendieron 42,7% anual.En contraste, las supervisiones aumentaron 53,8% en el mismo período, al pasar de 366 en 2024 a 563 en 2025, aunque especialistas señalan que la disminución de evaluaciones responde principalmente a la falta de personal médico capacitado y a restricciones presupuestarias persistentes.Analistas advierten que, aunque para 2026 la Secretaría de Hacienda asignó a la AFAC un presupuesto de 657 millones de pesos (36,9 millones de dólares), esta cifra sigue lejos de los 2.500 millones de pesos (140,4 millones de dólares) anuales que, según expertos, serían necesarios para garantizar una supervisión adecuada y evitar riesgos que puedan derivar en una nueva degradación de la seguridad aérea del país.
https://noticiaslatam.lat/20260104/un-regreso-complicado-mexicana-de-aviacion-tiene-un-bajo-crecimiento-en-dos-anos-1170059638.html
méxico
acapulco
guerrero
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/0e/1170380070_502:430:2660:2048_1920x0_80_0_0_c644160020ed726b4ee3e421709a988f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, seguridad, méxico, acapulco, guerrero, accidente aéreo
sociedad, seguridad, méxico, acapulco, guerrero, accidente aéreo

Suben un 25% los accidentes aéreos en México durante 2025, según autoridades

06:56 GMT 15.01.2026
© AP Photo / Marco UgarteAviones en México. Imagen de referencia.
Aviones en México. Imagen de referencia. - Sputnik Mundo, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Marco Ugarte
Síguenos en
Los accidentes aéreos en México aumentaron 25% entre enero y octubre de 2025 frente al mismo período del año anterior, en un contexto de repunte también de incidentes y limitaciones presupuestarias de la autoridad aeronáutica, según datos oficiales de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
Los datos oficiales, retomados por Reforma, muestran que la cifra resulta especialmente relevante, ya que en todo 2024 se documentaron 34 casos de este tipo, lo que indica que el total anual fue superado antes de concluir 2025.
Además de los accidentes, los incidentes aéreos —eventos que afectan o podrían afectar la seguridad de las operaciones sin llegar a consecuencias fatales— también registraron un repunte, al sumar 184 casos entre enero y octubre de 2025, un aumento de 27,3%, frente a los 175 reportados en todo 2024.
Las autoridades aeronáuticas distinguen que un accidente implica daños estructurales severos a la aeronave o lesiones graves o mortales a los pasajeros, mientras que un incidente representa un riesgo operativo sin alcanzar ese nivel de gravedad.
El último accidente registrado en 2025 ocurrió el 15 de diciembre, cuando una aeronave procedente de Acapulco, en el estado de Guerrero (sur), se desplomó a unos 2,5 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Toluca, dejando un saldo de 10 personas fallecidas.
Mexicana de Aviación vuelve a operar en México. - Sputnik Mundo, 1920, 04.01.2026
América Latina
Un regreso complicado: Mexicana de Aviación tiene un bajo crecimiento en dos años
4 de enero, 06:51 GMT
Especialistas del sector citados por el medio han expresado preocupación por la falta de presupuesto de la AFAC para cumplir adecuadamente con tareas de inspección, verificación, investigación de accidentes y capacitación del personal técnico, un problema que se ha prolongado durante varios años.
Pese al aumento de accidentes e incidentes, la autoridad médica aeronáutica redujo en 10% las evaluaciones al personal del sector entre enero y octubre de 2025, al realizar 46.747 inspecciones médicas, mientras que las no aptitudes médicas descendieron 42,7% anual.
En contraste, las supervisiones aumentaron 53,8% en el mismo período, al pasar de 366 en 2024 a 563 en 2025, aunque especialistas señalan que la disminución de evaluaciones responde principalmente a la falta de personal médico capacitado y a restricciones presupuestarias persistentes.
Analistas advierten que, aunque para 2026 la Secretaría de Hacienda asignó a la AFAC un presupuesto de 657 millones de pesos (36,9 millones de dólares), esta cifra sigue lejos de los 2.500 millones de pesos (140,4 millones de dólares) anuales que, según expertos, serían necesarios para garantizar una supervisión adecuada y evitar riesgos que puedan derivar en una nueva degradación de la seguridad aérea del país.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала