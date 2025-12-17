"Tienen más similitudes ideológicas que diferencias": ¿llegó la armonía entre Bolivia y Chile con Paz y Kast al mando?

La noche del pasado 14 de agosto se anunció el triunfo de Kast por el 58%, frente a la candidata comunista Jeanette Jara, quien reconoció de inmediato la derrota. A las pocas horas, Paz saludó desde sus redes sociales al nuevo presidente chileno. También la Cancillería boliviana publicó un comunicado para desear el inicio de mejores relaciones entre ambos países.Es, además, "una oportunidad histórica para seguir construyendo una relación de respeto, amistad y cooperación entre Bolivia y Chile", señaló el presidente boliviano.Kast, por su parte, fue discursivamente duro con la población boliviana, sobre todo con miles de migrantes irregulares a quienes amenazó en más de una oportunidad con expulsar del país. En enero pasado, en una entrevista con la radio chilena ADN expuso su plan con los más de 300.000 inmigrantes ilegales."Primero: los dejo detenidos, retenidos, acogidos en un lugar para que ellos mismos decidan irse, porque esas personas así como llegaron a Chile pueden irse a Bolivia. Y si Bolivia no los quiere recibir, le vamos a decir a los bolivianos: '¿Ustedes quieren usar nuestros puertos? No los van a poder usar. ¿Ustedes quienes usar nuestras carreteras? No las van a poder usar'. ¿Por dónde entraron estas personas? Por Bolivia. ¿Adónde se van a ir? A Bolivia", dijo el entonces candidato.En esa entrevista, Kast se mostró dispuesto a responder ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya o "cualquier tribunal comercial internacional, porque ellos nos están destruyendo a través de una migración que –ellos saben– nos complica en la saturación de nuestra salud y nuestro sistema educacional", entre otros puntos que mencionó en ese momento.Pero una cosa es lo que se dice en campaña y otra lo que se hace una vez se asume en poder. ¿Cómo será la relación entre Kast y Paz? Es el gran interrogante. Por lo pronto, están las declaraciones del chileno para saludar la llegada de su ahora homólogo al poder.Similitudes más que diferenciasEntre 1879 y 1884 se desarrolló en Sudamérica la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Bolivia y Perú contra Chile. Finalmente se impuso el ejército chileno, por lo cual sus dos contrincantes perdieron vastas extensiones de territorio, incluido el departamento boliviano de Litoral, que era la salida de este país al océano.Las relaciones diplomáticas no son óptimas entre Bolivia y Chile. Muestra de ello es que no comparten embajadores. Tanto Paz como Kast se mostraron favorables a dejar esta distancia atrás.Guzmán hizo notar que las relaciones entre ambas naciones son profundamente desiguales. La salida de las exportaciones de Bolivia depende en gran medida de su buena relación con sus vecinos, para usar puertos peruanos o chilenos.Para la analista, el discurso de Kast refleja una postura "colonial y discriminatoria por parte de algunas élites políticas chilenas hacia los ciudadanos bolivianos, como se ha hecho público".Según Guzmán, no sería tan sencillo expulsar a los miles de inmigrantes ilegales. La industria frutera es muy fuerte en Chile, gracias a sus tierras y a sus climas. Estacionalmente, en los campos se ocupan miles de trabajadores con estatus migratorio irregular, pero constituyen una mano de obra esencial para el empresariado de este sector.Vecindad y respeto mutuoLa Cancillería boliviana, por su parte, resaltó que el Gobierno de Paz "reafirma su voluntad de fortalecer una agenda de cercanía, diálogo y entendimiento con la República de Chile, con el propósito de construir días mejores para ambos pueblos, unidos por la vecindad y el respeto mutuo".Para el analista, el electorado chileno fue expuesto en los últimos años a "episodios de violencia amplificados mediáticamente, por lo cual se instala una narrativa de crisis que genera miedo social y bloquea el análisis estructural".Por ello, dijo, tuvieron tanto éxito las propuestas de campaña de Kast: "Más cárceles, mayor securitización que operan más como tecnologías de control político que como políticas criminales eficaces".
El Gobierno de Bolivia está a la expectativa de desarrollar un vínculo de cercanía con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien se mostró abierto al diálogo bilateral, a pesar de que durante su campaña electoral se refirió en duros términos a la población boliviana.
La noche del pasado 14 de agosto se anunció el triunfo de Kast por el 58%, frente a la candidata comunista Jeanette Jara, quien reconoció de inmediato la derrota. A las pocas horas, Paz saludó desde sus redes sociales al nuevo presidente chileno. También la Cancillería boliviana publicó un comunicado para desear el inicio de mejores relaciones entre ambos países.
"Felicito a José Antonio Kast por este gran triunfo en Chile. Cuando los pueblos se expresan con claridad, gana el sentido común y ganan los valores que nos sostienen", publicó Paz en su cuenta en X. "Este resultado es un mensaje firme de la ciudadanía en defensa de la familia, de la seguridad ciudadana y de la economía libre".
Es, además, "una oportunidad histórica para seguir construyendo una relación de respeto, amistad y cooperación entre Bolivia y Chile", señaló el presidente boliviano.
Kast, por su parte, fue discursivamente duro con la población boliviana, sobre todo con miles de migrantes irregulares a quienes amenazó en más de una oportunidad con expulsar del país. En enero pasado, en una entrevista con la radio chilena ADN expuso su plan con los más de 300.000 inmigrantes ilegales.
"Primero: los dejo detenidos, retenidos, acogidos en un lugar para que ellos mismos decidan irse, porque esas personas así como llegaron a Chile pueden irse a Bolivia. Y si Bolivia no los quiere recibir, le vamos a decir a los bolivianos: '¿Ustedes quieren usar nuestros puertos? No los van a poder usar. ¿Ustedes quienes usar nuestras carreteras? No las van a poder usar'. ¿Por dónde entraron estas personas? Por Bolivia. ¿Adónde se van a ir? A Bolivia", dijo el entonces candidato.
Bolivia y Chile comparten una frontera de 861 kilómetros, a menudo filtrada por el contrabando y el ingreso de autos indocumentados, robados en la región norte chilena y luego vendidos en mercados ilegales bolivianos.
En esa entrevista, Kast se mostró dispuesto a responder ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya o "cualquier tribunal comercial internacional, porque ellos nos están destruyendo a través de una migración que –ellos saben– nos complica en la saturación de nuestra salud y nuestro sistema educacional", entre otros puntos que mencionó en ese momento.
Pero una cosa es lo que se dice en campaña y otra lo que se hace una vez se asume en poder. ¿Cómo será la relación entre Kast y Paz? Es el gran interrogante. Por lo pronto, están las declaraciones del chileno para saludar la llegada de su ahora homólogo al poder.
Similitudes más que diferencias
En diálogo con Sputnik, la analista internacional Patricia Guzmán consideró que Paz y Kast "tienen similitudes ideológicas, más que diferencias. Sin embargo, el discurso sobre política migratoria de Kast, específicamente con los bolivianos, ha sido radical durante la campaña. Habrá que ver si ya en el ejercicio de Gobierno realmente plantea estas políticas".
Entre 1879 y 1884 se desarrolló en Sudamérica la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Bolivia y Perú contra Chile. Finalmente se impuso el ejército chileno, por lo cual sus dos contrincantes perdieron vastas extensiones de territorio, incluido el departamento boliviano de Litoral, que era la salida de este país al océano.
Las relaciones diplomáticas no son óptimas entre Bolivia y Chile. Muestra de ello es que no comparten embajadores. Tanto Paz como Kast se mostraron favorables a dejar esta distancia atrás.
Guzmán hizo notar que las relaciones entre ambas naciones son profundamente desiguales. La salida de las exportaciones de Bolivia depende en gran medida de su buena relación con sus vecinos, para usar puertos peruanos o chilenos.
Para la analista, el discurso de Kast refleja una postura "colonial y discriminatoria por parte de algunas élites políticas chilenas hacia los ciudadanos bolivianos, como se ha hecho público".
Según Guzmán, no sería tan sencillo expulsar a los miles de inmigrantes ilegales. La industria frutera es muy fuerte en Chile, gracias a sus tierras y a sus climas. Estacionalmente, en los campos se ocupan miles de trabajadores con estatus migratorio irregular, pero constituyen una mano de obra esencial para el empresariado de este sector.
"Los empresarios aprovechan esta mano de obra barata, por la cual no pagan beneficios sociales y los trabajadores son muy precarizados", evaluó la analista.
La Cancillería boliviana, por su parte, resaltó que el Gobierno de Paz "reafirma su voluntad de fortalecer una agenda de cercanía, diálogo y entendimiento con la República de Chile, con el propósito de construir días mejores para ambos pueblos, unidos por la vecindad y el respeto mutuo".
Para el analista Alfonso Ossandón, el presidente electo de su país "es una figura mucho más compleja de lo que aparenta. Kast sabe que no puede tensar en exceso las relaciones con Bolivia y, si llegara a hacerlo, sería principalmente como un distractor mediático, para desviar la atención de tensiones internas", dijo a Sputnik.
Para el analista, el electorado chileno fue expuesto en los últimos años a "episodios de violencia amplificados mediáticamente, por lo cual se instala una narrativa de crisis que genera miedo social y bloquea el análisis estructural".
Por ello, dijo, tuvieron tanto éxito las propuestas de campaña de Kast: "Más cárceles, mayor securitización que operan más como tecnologías de control político que como políticas criminales eficaces".
Y evaluó que los episodios de violencia mediatizados "no representan un fracaso del sistema. Entran en su lógica de funcionamiento, bajo un autoritarismo neoliberal en expansión por los recientes resultados electorales".
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).