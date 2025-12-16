https://noticiaslatam.lat/20251216/por-que-el-triunfo-de-kast-en-chile-no-deberia-preocupar-a-la-izquierda-mexicana-por-ahora-1169457405.html

¿Por qué el triunfo de Kast en Chile no debería preocupar a la izquierda mexicana por ahora?

Si bien países como Brasil, Colombia, Uruguay y México mantienen un Gobierno más tendiente a la izquierda, los proyectos afines a la derecha política avanzaron con fuerza en América Latina este año. En 2025, a la fila de los países ya gobernados por partidos conservadores, se sumaron Chile, con la reciente victoria a José Antonio Kast; Bolivia, que en octubre pasado celebró su segunda vuelta electoral en donde ganó Rodrigo Paz, y Ecuador, donde Daniel Noboa permaneció en el poder. A la lista hay que agregar a Argentina, que recientemente refrendó su apoyo al proyecto libertario de Javier Milei, cuyo partido salió triunfante en las intermedias. "En México es menos evidente la diferencia ideológica"De acuerdo con la presidenta Sheinbaum, un cambio de Gobierno de la izquierda a la derecha no se podría dar en México en este momento, ya que, aseguró, en el país persiste un amplio apoyo popular a las administraciones del partido Morena. "Hay mucho apoyo popular al Gobierno porque estamos cumpliendo y no hemos traicionado lo que nos comprometimos. Hay resultados: la disminución de la pobreza, de las desigualdades. Y la mayoría de los mexicanos está de acuerdo con la Transformación que está viviendo nuestro país por esa razón. Y, además, aquí hay unidad. A veces, cuando no hay unidad en los movimientos, se genera esta disminución del apoyo", sentenció. En entrevista con Sputnik, el doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research y profesor en el Tecnológico de Monterrey, Gustavo López Montiel, apuntó que. a diferencia de otros países latinoamericanos, en México "la derecha es más moderada". Y es que en el país, explicó, la similitud entre un Gobierno de izquierda y uno de centro o uno de derecha es que todos suelen ser más o menos estatistas. Al respecto, el doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Hugo Garciamarín, señaló que actualmente la principal amenaza para Morena —que desde su creación se ha asumido como un movimiento de izquierda— está dentro del mismo grupo político. Garciamarín coincidió con Gustavo López en cuando a que actualmente en el país el conservadurismo está representado más por personajes específicos que mediante un partido político como tal.¿Morena debería prender sus alarmas?Ambos expertos coinciden en que, para Morena, su principal oposición está al interior, ya que, dicen, no ha logrado ser un partido uniforme y aún ahora depende en gran medida de la simpatía que genera entre la población la imagen del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. La debilidad del partido en el poder, dijo, podría reflejarse en las próximas elecciones intermedias del 2027, en donde las contiendas internas entre las corrientes morenistas comenzarán a buscar puestos de poder."Hoy vemos pugnas locales que no se daban en tiempos de López Obrador, o que si se daban, eran neutralizadas. Pero para Sheinbaum es muy complicado", señaló.Hugo Garciamarín ponderó que Morena, en efecto, podría llegar con menos fuerza a las elecciones intermedias; sin embargo, consideró que para 2030 el partido "aunque esté fragmentado, sigue siendo un mismo grupo que no va a querer dejar el poder". De acuerdo con el también académico de la UNAM, si Morena quiere fortalecerse internamente debe empezar por delinear cuáles son sus principios, cuáles son sus acciones políticas y quiénes pueden representar esas ideas.

