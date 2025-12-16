https://noticiaslatam.lat/20251216/ciberataque-a-pdvsa-habria-buscado-cerrar-el-grifo-de-la-industria-petrolera-de-venezuela-1169468292.html

Ciberataque a PDVSA habría buscado "cerrar el grifo" de la industria petrolera de Venezuela

Ciberataque a PDVSA habría buscado "cerrar el grifo" de la industria petrolera de Venezuela

Sputnik Mundo

Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó que sus redes fueron objetivo de un ataque cibernético dirigido a detener su operatividad. Según el comunicado de la... 16.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-16T04:02+0000

2025-12-16T04:02+0000

2025-12-16T04:02+0000

américa latina

venezuela

sociedad

petróleos de venezuela (pdvsa)

seguridad

💬 opinión y análisis

petróleo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/10/1169468884_0:30:1024:606_1920x0_80_0_0_5fa605124b380ca564b50f41c25338d8.jpg

El doctor en Computación y especialista en ciberseguridad, Víctor Theoktisto, indicó a Sputnik que los ciberataques son constantes contra PDVSA y otras entidades del Estado venezolano. Describió que la metodología de estos ciberataques suele combinar distracciones, como ataques de denegación de servicio para saturar la red, con intentos de acceso para romper procesos o tomar control. "Se han militarizado los ataques cibernéticos"Según Theoktisto, hay un paralelismo con el sabotaje ocurrido durante el paro petrolero de 2002-2003. "PDVSA había externalizado todos los sistemas informáticos de la estatal petrolera a Intesa, una empresa fachada de una empresa de Estados Unidos", recordó. En ese sentido, explicó que el control remoto se ejercía desde Houston sobre el sistema de gestión SCADA. "Intesa era fachada de una empresa estadounidense llamada SAIC", agregó, mencionando que entre sus fundadores y directores hubo exmilitares vinculados a operaciones como Irán-Contra y exagentes de la CIA. Aquel ataque, según su relato, paralizó la industria y obligó a una reconstrucción completa de los sistemas de control.A partir de esa experiencia, Theoktisto señaló que PDVSA emprendió un reforzamiento de su ciberseguridad. "La industria petrolera se ha dedicado a proteger toda la red, tanto a nivel administrativo como operativo", dijo, destacando la migración a sistemas híbridos y el uso de software de código abierto para el control de redes, lo que permite actualizaciones de seguridad constantes. Sin embargo, aclaró que ninguna red es invulnerable. ¿Un ataque con objetivos claros?Explicó que, si se obstruye el almacenamiento y la distribución del crudo, se vería forzado el cierre progresivo de pozos.Sobre las recomendaciones para proteger las infraestructuras críticas, Theoktisto mencionó que el país sudamericano cuenta con mecanismos de respuesta. "Venezuela también tiene su propio comando cibernético, que se encarga de contrarrestar estas amenazas”, dijo. También puntualizó que los ataques son diarios y globales, y pueden provenir de actores estatales, del crimen organizado dedicado a la extorsión o de otros grupos. "Otra forma es intentar bloquear el manejo de la industria para luego exigir el cumplimiento de una serie de requisitos para desbloquearla. Es decir, ser sometido a extorsión y chantaje", indicó.Theoktisto se refirió al contenido del comunicado de PDVSA, el cual señala que la agresión busca crear zozobra. Asimismo, expresó confianza en la respuesta del Estado que, además de los equipos de tecnología de PDVSA, también involucra al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al Centro Nacional de Tecnologías de Información y a los comandos cibernéticos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana."Continuamente, el sistema eléctrico venezolano está sufriendo ataques cibernéticos. Continuamente, las universidades venezolanas, públicas y privadas, sufren ataques cibernéticos. Es por ello que son importante las respuestas coordinadas para evitarlos", concluyó.

https://noticiaslatam.lat/20251215/venezuela-denuncia-ataque-cibernetico-contra-estatal-petrolera-sin-danos-a-operaciones-1169448487.html

https://noticiaslatam.lat/20251215/1169462098.html

https://noticiaslatam.lat/20251213/1169401694.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

venezuela, sociedad, petróleos de venezuela (pdvsa), seguridad, 💬 opinión y análisis, petróleo