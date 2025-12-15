https://noticiaslatam.lat/20251215/sin-mayorias-ni-luna-de-miel-los-desafios-de-kast-como-proximo-presidente-de-chile-1169459561.html

Sin mayorías ni "luna de miel": los desafíos de Kast como próximo presidente de Chile

Sin mayorías ni "luna de miel": los desafíos de Kast como próximo presidente de Chile

15.12.2025

El intento José Antonio Kast de mostrar un tono conciliador en sus primeras horas como presidente electo de Chile contrasta con su discurso tradicional y se relaciona con uno de los principales desafíos que tendrá cuando llegue al Palacio de La Moneda: conformar una coalición que le asegure la viabilidad de sus proyectos en el Congreso chileno.Durante el discurso que dio apenas minutos después de saberse presidente electo de Chile, Kast llamó varias veces a la "unidad" de los chilenos, mencionó a expresidentes como Eduardo Frei (1994-2000) y al fallecido Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) y hasta pidió "respeto" hacia la candidata oficialista Jeannette Jara.El tono gentil también se vio en la llamada telefónica que Kast mantuvo, la misma noche del domingo, con el presidente, Gabriel Boric. Allí el líder del Partido Republicano habló cordialmente con el mandatario y expresó su deseo de "una transición ordenada y respetuosa".En diálogo con Sputnik, el politólogo chileno Marcelo Mella consideró que detrás de los resultados del domingo puede verse parte de lo que denominó como "la paradoja chilena" que obligará a Kast a ganarse un respaldo importante en el Congreso chileno. En ese sentido, remarcó que, a pesar de que ha tenido "la votación más alta de un presidente chileno en la historia" con 7,2 millones de votos, Kast podría comenzar con poco peso en el Congreso.En efecto, la elección parlamentaria del 16 de noviembre dejó al Partido Republicano con 31 diputados y cinco senadores, una cifra importante pero insuficiente para no necesitar los apoyos de otras colectividades dentro de una Cámara de Diputados de 155 miembros y un Senado de 50.El escenario compromete a Kast a contar con el apoyo de otras colectividades de la derecha chilena con el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser o la coalición Chile Vamos que impulsó la candidatura de Evelyn Matthei y contiene a varios de los partidos que sustentaron a los gobiernos de Piñera.También consultado por Sputnik, el doctor en Estudios Políticos Daniel Grimaldi coincidió en que Kast se ha visto arrastrado a ensayar un discurso que "parece contradictorio con el eje de la campaña, mucho más radical".Y si bien los apoyos inmediatos que Kast recibió de Kaiser y Matthei apenas culminada la primera vuelta hacen parecer que el entendimiento con las otras fuerzas de derecha será sencillo, ambos analistas coinciden en que concertar con los demás espacios puede ser más difícil de lo que parece.Las posibles tensiones con Kaiser y MattheiPara Grimaldi, Kast tiene más posibilidades de encontrar apoyos en la centroderecha chilena, expresada por Matthei y el "piñerismo". Sin embargo, esa búsqueda podría alejarlo del sector libertario liderado por Kaiser, con quien el Partido Republicano había forjado una alianza para las elecciones parlamentarias. Según el analista, Kaiser tendrá "más incentivos a marginarse para seguir construyendo su proyecto libertario y teme ser fagocitado por republicanos y no poder ser una alternativa de reemplazo a Kast".En efecto, a pesar de que el nombre de Kaiser ya aparece en medios chilenos como un posible ministro de Defensa, el propio dirigente aseguró que no está "buscando una cartera" y hasta adelantó que no prestará sus votos para aumento de impuestos, nuevas regulaciones o "aumentar el tamaño del Estado".En opinión de Mella, el nivel de participación de Kaiser en el Gobierno de Kast dependerá de los resultados que el presidente electo obtenga durante los primeros meses de gestión. "Si Kast tiene un primer año tranquilo, Kaiser intentará proyectarse como alternativa pero dentro del Gobierno; en cambio si la situación es turbulenta es posible que busque ser una colaboración crítica", explicó.Pero Mella subrayó que las diferencias también pueden presentarse a la hora de acordar con Matthei y los dirigentes de Chile Vamos, a quienes podría necesitar por tener una experiencia de gestión pública que no abunda en el Partido Republicano. El analista señaló que todavía existen "profundas contradicciones ideológicas" entre los sectores y rencores por el mote de "derechita cobarde" con el que Kast se refirió a Matthei y sus correligionarios en el pasado.El politólogo apuntó que, para mayor desafío, el panorama exigirá a Kast exhibir una atributo que nunca lo caracterizó: "Kast no tiene una experiencia demostrada en cooperación y negociación, ha hecho una carrera político como un no-cooperador y hoy en día tiene que demostrar capacidades de articulación".Un Gobierno sin "luna de miel"A los desafíos para consolidar una coalición que le de respaldo, Kast puede sumar otro adversario: el tiempo. Es que, a pesar de los intentos del candidato por pedir paciencia en la noche del 14 de diciembre, la avidez de los chilenos por cambios concretos en materia de seguridad puede dejar al republicano sin lo que los politólogos suelen denominar "luna de miel".El politólogo consideró que, teniendo en cuenta el trabajo que Kast deberá hacer para zurcir una coalición efectiva, es "poco probable" que su gestión arroje resultados concretos "antes de la mitad de su gobierno". Así las cosas, es posible que la impaciencia de los propios seguidores de Kast haga que el líder republicano "no goce de la tregua que se le da a todos los gobiernos durante el primer año".Para Grimaldi, la insistencia del nuevo presidente chileno de instalar "un gobierno de emergencia" en varias áreas como seguridad, educación o crecimiento económico no ayuda en generar esa paciencia por parte de los ciudadanos.Es que, para el experto, el esquema de "emergencia" planteado por Kast exigirá una adaptación institucional y la designación "de especialistas con capacidad política en seguridad y temas económicos", algo que puede no resultar fácil de encontrar para el mandatario electo.Un síntoma de esa dificultad podría ser la posibilidad de que Kast encuentre a su ministro de Hacienda no en Chile sino dentro del propio gobierno del argentino Javier Milei. Es que el nombre del chileno-argentino José Luis Daza comenzó a manejarse como posible encargado de la cartera de Hacienda chilena, para lo cual debería dejar su cargo actual como secretario de Política Económica de Argentina.

