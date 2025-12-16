https://noticiaslatam.lat/20251216/mas-que-milei-quien-gana-aliados-es-eeuu-como-interpretar-el-triunfo-de-kast-a-nivel-regional-1169464284.html

"Más que Milei, quien gana aliados es EEUU": ¿cómo interpretar el triunfo de Kast a nivel regional?

"Más que Milei, quien gana aliados es EEUU": ¿cómo interpretar el triunfo de Kast a nivel regional?

Tras la victoria de José Antonio Kast en el balotaje chileno, el presidente argentino Javier Milei busca capitalizar un cambio de clima político en América Latina que contraste con el aislamiento regional que marcó su primer año de gestión. El mandatario electo llegará esta semana a Buenos Aires para reunirse en la Casa Rosada con el libertario, en una señal de sintonía ideológica prácticamente inédita hasta ahora en la región.El triunfo de Kast, con casi el 60% de los votos, fue celebrado abiertamente por Milei, que lo definió como un "paso más" para que América Latina abrace "las ideas de la libertad". El encuentro bilateral se dará a menos de 48 horas de la elección y será la primera visita internacional del presidente chileno electo, antes de asumir formalmente en marzo de 2026.En el Gobierno argentino interpretan la victoria en Chile como parte de un reordenamiento regional más amplio. A ese resultado se suman el cambio político en Bolivia, tras la llegada de Rodrigo Paz al poder, y la afinidad declarada con los Gobiernos de Santiago Peña en Paraguay y Daniel Noboa en Ecuador. Desde el Ejecutivo argentino la asunción del mandatario electo es considerada como una posibilidad para reducir el aislamiento que enfrentó Milei durante 2024.Ese primer año estuvo marcado por fuertes tensiones diplomáticas con varios mandatarios de la región. Milei protagonizó cruces públicos con los presidentes de Brasil, Colombia y México, cuestionó el rol de los bloques regionales como el Mercosur y optó por un alineamiento casi exclusivo con Estados Unidos e Israel, relegando la agenda latinoamericana en su política exterior, incluyendo votaciones inéditas en la Asamblea de las Naciones Unidas.El acercamiento con Kast supone un giro en ese esquema. Ambos dirigentes comparten un discurso centrado en la reducción del Estado, el combate al progresismo y una agenda de seguridad dura. El propio líder chileno replicó consignas muy afines a las del oficialismo argentino tras conocerse su triunfo. Desde la Casa Rosada evitan hablar de una alianza formal, pero admiten que la convergencia ideológica facilita la coordinación política entre gobiernos afines. El nuevo escenario no despeja, sin embargo, todas las tensiones. Brasil, Colombia y Venezuela siguen ubicados en la vereda opuesta, y el Mercosur continúa siendo un foco de fricción para el Gobierno argentino. Aun así, el oficialismo interpreta que los recientes resultados electorales le devuelven margen de maniobra regional tras un primer año signado por la confrontación y el repliegue.Un giro regional con un factor externo decisivo"El triunfo de Kast hay que entenderlo primero en términos locales", dijo a Sputnik el politólogo Julio Burdman, al señalar que el presidente electo logró articular "la derecha tradicional con una nueva derecha y sectores del centro", especialmente votantes históricos de la Democracia Cristiana. Ese corrimiento al centro en el tramo final de la campaña resultó clave para una victoria amplia y consolidada.El analista sostuvo que el resultado en Chile "se suma a otros triunfos precedentes en la región", como los de Argentina, Paraguay, Bolivia y Ecuador, y configura "un giro conservador regional". Sin embargo, advirtió que este proceso ya no puede leerse sólo en clave económica, como en ciclos anteriores de alternancia entre izquierda y derecha en América Latina.Sin embargo, para el experto "hay un elemento nuevo que es Trump", quien "está interviniendo de manera explícita en elecciones de la región". Según Burdman, ese respaldo se traduce en apoyo político y condicionalidades económicas, como ocurrió en Argentina, Honduras y Bolivia, inclinando la balanza electoral.En ese marco, el consultor consideró que "más que Milei, quien gana aliados es Estados Unidos", ya que la política exterior de Trump es "radial y bilateral, no regionalista". Para Burdman, aunque Milei deja de estar aislado, su rol como "principal referente regional del trumpismo podría diluirse a medida que emerjan nuevos Gobiernos más afines a Washington".En diálogo con Sputnik, el sociólogo Sebastián Schulz apuntó que la victoria de Kast "fortalece el eje neoconservador en la región" y le otorga a Javier Milei un respaldo político adicional frente a proyectos de orientación soberanista y multipolar, vinculados al BRICS. No obstante, aclaró que se trata de un espacio heterogéneo, con escasa capacidad de articulación regional, y más alineado de manera directa con las directrices de Estados Unidos que con una estrategia propia latinoamericana.En dicho contexto, el analista sostuvo que "el aliado más importante que tiene Milei es Trump" y que su proyección internacional depende más de la capacidad de imposición de Estados Unidos que de la suma de gobiernos ideológicamente afines.¿Una "nueva ola"?La lectura de Burdman halla ecos entre los expertos. Consultado por Sputnik, el analista internacional Rodrigo Ventura de Marco afirmó que "sin dudas, Milei sigue siendo una excepción en el continente". Si bien lo emparentó con Trump en el estilo político, aclaró que "la matriz ideacional es muy distinta", ya que el argentino responde a un perfil más globalista, alejado del proteccionismo estadounidense.De acuerdo al consultor, la victoria de Kast confirma "una marea azul en América Latina", que comenzó con Bolsonaro y se consolidó con Milei. Sin embargo, aclaró que el líder chileno representa "una derecha más tradicional y estatal", similar a figuras como Viktor Orbán o Sebastián Kurz, y no un populismo de corte showman.Ventura de Marco advirtió que la relación entre Milei y Kast no está exenta de tensiones, ya que Chile mantiene "políticas de Estado en política exterior" que Argentina no siempre sostiene. Para Schulz, el triunfo de Kast debe leerse también como "un espaldarazo a las pretensiones hegemonistas de EEUU sobre América Latina y el Caribe", explicitadas recientemente en la Estrategia de Seguridad Nacional norteamericana. En ese documento, señaló, se reafirma la vigencia de la doctrina Monroe y la decisión de avanzar sobre la región para preservar la esfera de influencia estadounidense frente al avance de potencias emergentes.Finalmente, el analista encuadró este proceso dentro de "las transformaciones del orden internacional y las transiciones hegemónicas en curso", marcadas por el declive relativo de Estados Unidos y el ascenso de un mundo multipolar. En ese contexto, consideró que los proyectos neoconservadores, como el de Milei, pueden mostrar fortaleza coyuntural, pero enfrentan límites de mediano plazo si profundizan políticas de ajuste, desarticulación estatal y pérdida de capacidades soberanas.

