https://noticiaslatam.lat/20251213/es-una-intervencion-mas-violenta-el-gobierno-de-bolivia-realiza-nueva-estrategia-contra-el-1169375957.html

"Es una intervención más violenta": El Gobierno de Bolivia lanza una nueva estrategia contra el narcotráfico

"Es una intervención más violenta": El Gobierno de Bolivia lanza una nueva estrategia contra el narcotráfico

Sputnik Mundo

Las autoridades bolivianas realizaron un operativo contra el narcotráfico en el Trópico de Cochabamba (centro), donde el apoyo de los sindicatos cocaleros al... 13.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-13T04:30+0000

2025-12-13T04:30+0000

2025-12-13T05:18+0000

américa latina

sociedad

rodrigo paz

seguridad

movimiento al socialismo (mas)

bolivia

💬 opinión y análisis

narcotráfico

coca

cocaína

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0d/1169375073_32:160:780:581_1920x0_80_0_0_cb491f26ad88768c682f015f90608070.jpg

Las fuerzas policiales fueron emboscadas por comunarios en el municipio de Villa Tunari, quienes rechazaban el operativo policial. Como resultado, siete uniformados resultaron heridos, siete campesinos fueron detenidos y se destruyeron 10 fábricas de cocaína.Este operativo marcó un punto de quiebre en la lucha contra las drogas desarrollada en las últimas dos décadas gobernadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS). "Hoy denunciamos que hubo pago en coordinación para movilizar comunarios contra la Policía. Eso no es lucha social, es instrumentalización y degradación de la vida comunitaria", dijo la autoridad.En este sentido, "la emboscada no fue espontánea ni social. Fue organizada y financiada. Tenemos evidencias contundentes: uno de los aprehendidos envió mensajes por [mensajería instantánea] ofreciendo compensación económica a comunarios de la zona para bloquear los accesos, atacar a los efectivos y evitar la destrucción de los laboratorios. Cuando se ofrece dinero a los comunarios para proteger una fábrica de droga, no estamos ante una protesta social, estamos ante el crimen organizado", resaltó Justiniano."El Estado no permitirá que las familias campesinas sean utilizadas como escudo humano por estructuras criminales", enfatizó.El funcionario boliviano contó que los efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) se movilizaban en 10 vehículos por carreteras comunales. En la zona del sindicato Nueva Aroma fueron atacados con piedras y machetes. Los campesinos cavaron zanjas en el camino y lo bloquearon con troncos para evitar el tránsito de los efectivos, quienes estuvieron más de dos horas atrapados hasta que pudieron huir con los heridos y los detenidos.Una nueva doctrinaDurante los años de Gobierno del MAS, se destruyeron fábricas de cocaína en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Beni. Si bien en varias ocasiones se registraron enfrentamientos con comunarios, no tuvieron la magnitud del operativo realizado en Villa Tunari.En los últimos años, el Gobierno de Estados Unidos rechazó sistemáticamente la lucha contra las drogas encarada por los presidentes masistas. Sin embargo, los datos son elocuentes. En 2024, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) incautó 66 toneladas de cocaína y 514,5 toneladas de marihuana.Esto es casi el doble que lo incautado en 2023, cuando la Policía descubrió 32 toneladas de cocaína y 372 toneladas de marihuana en cientos de operativos en todo el país.Errores y aciertosDiego Giacoman es economista y filósofo, especializado en criminalidad y narcotráfico. En diálogo con Sputnik, compartió sus impresiones sobre la nueva doctrina del Gobierno boliviano para enfrentar este delito. Aunque innegablemente parte de la producción de hoja de coca se desvía a la elaboración de narcóticos, de acuerdo con la ley boliviana hay 20.000 hectáreas de cultivos legales, destinados a su uso ancestral para el mascado, aquí llamado pijcheo."En los últimos 20 años se hicieron muchas cosas mal para combatir al narcotráfico, pero valoro que se gestaron mecanismos alternos de concertación y de participación de los sindicatos cocaleros", dijo el especialista.Giacoman comentó que durante los gobiernos del MAS se evitaba ingresar a territorios de los cocaleros donde se pudieran generar conflictos.Para el especialista, el Gobierno debería actuar con más cautela para evitar el incremento de la violencia en el trópico cochabambino."Se deberían retomar las propuestas de articulación y de participación para la prevención de conflictos, desde una perspectiva más técnica que no se logró desarrollar durante los gobiernos del MAS", expresó.El retorno de la DEAEn este contexto, el Gobierno encabezado por el presidente, Rodrigo Paz, anunció que próximamente regresará al país la oficina antinarcóticos de EEUU, la DEA, la cual había sido expulsada de Bolivia en 2008 por supuestamente complotar contra el entonces presidente Morales (2006-2019).Giacoman recordó que, en los últimos años, la DEA cosechó varias denuncias por su actuar, con amplias zonas grises. "Varios exagentes han publicado libros sobre el accionar de la DEA. Uno de estos oficiales la describía como una 'guerra falsa'", porque antes de erradicar las drogas se procura administrar este gran negocio en Sudamérica.Advertencia cocaleraVarios sindicatos cocaleros se reunieron para analizar lo ocurrido en Villa Tunari. Al finalizar de su encuentro, se pronunciaron a través de la Radio Kawsachun Coca, órgano comunicacional de esta región liderada por Morales, quien se encuentra recluido ahí desde hace más de un año, aquejado por tres órdenes de aprehensión."Si van a seguir atropellando a nuestros compañeros indefensos, el movimiento cocalero se va a hacer respetar. No nos hacemos responsables de lo que vaya a pasar", aseguró el dirigente.El presidente boliviano, por su parte, se reunió con autoridades originarias del norte de Potosí. El Gobierno difundió en sus redes sociales el encuentro, en el cual Paz se vistió con ropas tradicionales de la cultura andina. También se mostró mascando hojas de coca, para dejar en claro que la intervención en Villa Tunari no está dirigida a estigmatizar a este arbusto ancestral."La mayor riqueza de la patria está en su diversidad, su cultura, el folklore, su gente", dijo Paz mientras pijcheaba con las autoridades indígenas.

https://noticiaslatam.lat/20251210/un-nuevo-capitulo-para-una-historia-comun-bolivia-y-peru-retoman-su-agenda-bilateral-tras-anos-de-1169290594.html

https://noticiaslatam.lat/20251031/eeuu-no-mueve-un-dedo-si-no-recibe-algo-a-cambio-cual-sera-el-rol-de-bolivia-en-una-sudamerica-en-1168073225.html

https://noticiaslatam.lat/20251023/bolivia-tendra-una-relacion-carnal-con-eeuu-bajo-el-gobierno-de-paz-estima-experto-1167820093.html

https://noticiaslatam.lat/20251210/nueva-estrategia-de-seguridad-de-eeuu-muestra-que-va-a-seguir-la-intervencion-en-america-latina-1169259904.html

https://noticiaslatam.lat/20250412/una-guerra-hibrida-gobierno-de-bolivia-estrena-documental-sobre-el-intento-de-golpe-de-2024-1162011862.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

sociedad, rodrigo paz, seguridad, movimiento al socialismo (mas), bolivia, 💬 opinión y análisis, narcotráfico, coca, cocaína