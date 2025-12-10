Un nuevo capítulo para una historia común: Bolivia y Perú retoman su agenda bilateral tras años de distanciamiento
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
Los gobiernos de Perú y Bolivia están encaminados a recomponer su histórica relación de hermandad, esto tras tres años de distanciamiento y confrontación diplomática. Con la reciente asunción de los presidentes José Jerí y Rodrigo Paz, respectivamente, se inicia un nuevo capítulo en el vínculo bilateral, donde hay grandes coincidencias ideológicas.
El origen de este lazo se remonta a los tiempos del imperio Inca, antes de la llegada de los españoles en el siglo XV. Ambas naciones se alejaron con el arresto del exmandatario peruano Pedro Castillo (2021-2022), cuando se acusó al Gobierno boliviano de interferir en la convulsionada política peruana.
No obstante, desde la posesión de Paz, el 8 de noviembre, las cancillerías de Perú y Bolivia mantienen reuniones para reactivar las tareas conjuntas. Además de compartir más de 1.000 kilómetros de frontera, las naciones tienen soberanía sobre el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, a 3.800 metros sobre el nivel del mar.
En este tenor, el Gobierno peruano anunció que, en los primeros días de 2026, los mandatarios se reunirán y encabezarán el VII gabinete binacional para firmar diversos acuerdos.
"El presidente José Jerí Oré sostuvo un diálogo vía videoconferencia con su par de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. Ambos jefes de Estado renovaron el compromiso de retomar el nivel de excelencia de la relación bilateral que siempre ha caracterizado a ambos países", indicó la Presidencia de Perú, donde se realizaría la cumbre.
Los jefes de Estado sudamericanos consensuaron fortalecer el trabajo de la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca para ejecutar proyectos "destinados a su descontaminación y sostenibilidad productiva y ambiental".
De igual modo, las autoridades peruanas le mencionaron a Paz "las facilidades y ventajas que ofrece el puerto de Ilo al comercio exterior boliviano, al ser un punto estratégico para la proyección de Bolivia al Asia-Pacífico".
En cuanto a la protección de la frontera, hablaron de coordinar e intercambiar información para evitar el contrabando, el tráfico de drogas y la trata de personas, según la Presidencia peruana.
En la videollamada, Jerí comentó a Paz que quedaba designado Carlos Chávez Tafur como embajador de Perú en Bolivia. El mandatario boliviano aún no nombró a un representante del país para que presente sus credenciales en la ciudad de Lima.
Una historia común
En diálogo con Sputnik, el analista político Arturo Ayala explicó que ambas naciones "tienen una relación histórica muy cercana a partir de un [pasado] común, de ser el escenario del desarrollo de la civilización andina, que tuvo como una de sus máximas expresiones en el imperio incaico, el Tawantinsuyo", que abarcó territorios de las actuales Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.
"Es un vínculo hermanado por una geografía común, la historia, la cultura, la presencia de las naciones Quechua y Aymara", apuntó. Perú y Chile también conformaron la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839) y juntos enfrentaron a Chile en la Guerra del Pacífico (1879-1884).
Pero en 2022, a partir del arresto de Castillo en Perú, el lazo se quebró, sin ningún remedio en los últimos años.
"Se rompieron las relaciones por acusaciones de una supuesta influencia política de Bolivia en las protestas populares del sur peruano. Pero esto nunca se demostró. Fue una mentira de la mayoría parlamentaria, del empresariado peruano y de sus medios de comunicación", dijo Ayala.
¿Cuál es la situación en Perú?
El 7 de diciembre de 2022, el expresidente Castillo fue destituido sin que se alcanzaran los 104 votos que exige la ley. Ese mismo día, Dina Boluarte asumió la titularidad del Ejecutivo local al ser la vicepresidenta.
En octubre de este año, el mismo Congreso declaró vacante la presidencia y José Jerí tomó el lugar de Boluarte. En este sentido, Ayala y el analista político Leonel Falcón coincidieron en que el nuevo Gobierno carece de fortaleza, ya que los legisladores que votaron por él han sido altamente cuestionados.
Ante su manifiesta debilidad de origen, el nuevo Gobierno peruano intenta tender lazos con otros presidentes de la región para legitimarse, dijo Falcón a Sputnik. Por ello, el Congreso ya dio permiso a Jerí para viajar el 12 de diciembre a Ecuador y participar del gabinete binacional con Daniel Noboa, otro de sus aliados estratégicos en la región.
"Busca levantar su imagen a nivel nacional (...). Tiene solamente seis meses de techo, porque debe entregar el cargo el 28 de julio de 2026", apuntó.
Del otro lado Paz, con un mes en la Presidencia, tiene una buena recepción ante el electorado boliviano. Según una reciente encuesta, goza de una imagen positiva del 65%.
La agenda bilateral
Mientras las cancillerías definen la fecha de la cumbre Paz-Jerí, los equipos de ambas naciones avanzan en el trabajo bilateral.
"En estos momentos es importante abordar la lucha contra el narcotráfico que, en el caso peruano, es una presencia innegable (...) en el día a día de la sociedad, en la economía ilegal", dijo Ayala.
Resaltó que esta situación no es observada por el Gobierno de Estados Unidos porque tiene a Jerí como su aliado.
"EEUU se hace la vista gorda y, más bien, avala a esta defectuosa lucha contra las drogas, que en Perú no tiene ningún resultado positivo", reflexionó el analista.
En cuanto a Bolivia, el Gobierno de Paz dialoga con EEUU para habilitar el retorno de las operaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en territorio boliviano.
