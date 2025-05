https://noticiaslatam.lat/20250501/bolivia-rechaza-calificaciones-negativas-de-su-economia-y-culpa-a-la-oposicion-de-un-supuesto-1162299817.html

Bolivia rechaza calificaciones negativas de su economía y culpa a la oposición de un supuesto boicot

Bolivia rechaza calificaciones negativas de su economía y culpa a la oposición de un supuesto boicot

La calificadora de riesgo Moody's, el FMI y el BM bajaron las expectativas económicas de Bolivia. Sin embargo, el Gobierno de Luis Arce presentó cifras que...

La calificadora de riesgo Moody's redujo la puntuación de Bolivia como país para realizar inversiones. "Esta rebaja se debe a una gobernanza muy débil que ha llevado a un mayor riesgo de crisis de balanza de pagos y default soberano", indicó la agencia en su informe, que en parte fue desmentido por el Gobierno de Luis Arce. Pero hay una parte en que ambos están de acuerdo: las trabas de la oposición y de los legisladores de Evo Morales en la Asamblea Legislativa impiden el ingreso de millones de dólares en créditos internacionales y proyectos de desarrollo, lo cual afecta seriamente a la economía boliviana.Desde hace dos años, en la Asamblea están parados más de 1.800 millones de dólares solamente en créditos internacionales. "El bloqueo de estos fondos externos en un momento tan crítico pone de relieve el elevado riesgo político y la disfunción legislativa de Bolivia, lo que agrava los desafíos económicos del país y erosiona la eficacia de las políticas gubernamentales". dice Moody's. Esto ha llevado al país "más cerca de una posible crisis de balanza de pagos", según el informe. Y agrega: "Los enfrentamientos dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre los partidarios del presidente Arce y los del expresidente Morales (2006-2019), se han intensificado significativamente desde nuestra última acción de calificación, socavando significativamente la gobernanza y la eficacia de las políticas públicas".La calificadora redujo la nota de emisor y de deuda senior no garantizada del Gobierno de Arce –tanto en moneda local como extranjera– de Caa3 a Ca.¿Pero qué dice Bolivia? El Gobierno de Arce coincidió plenamente en la parte del informe que refiere a las trabas en la Asamblea Legislativa. Pero en otros aspectos mostró su desacuerdo. Según un comunicado del Ministerio de Economía, "hoy Bolivia tiene el menor nivel de endeudamiento externo desde 2017 y registra el 24,4% (de deuda) con relación al Producto Interno Bruto (PIB) al mes de febrero de 2025". Esto sería "una muestra de que el país ha demostrado históricamente su responsabilidad con el pago de su deuda externa".En entrevista con el canal estatal Bolivia TV, el ministro Marcelo Montenegro consideró que el nivel de endeudamiento externo "es un nivel muy bajo. Y a pesar de que seguimos pagando puntualmente nuestras obligaciones, igual nos bajan la calificación. Es como decir: 'Aunque cumplas, igual te vamos a castigar'".El ministro explicó que a marzo de 2025, las reservas internacionales de Bolivia llegan a 2.300 millones de dólares, lo cual representa una mejora sustancial en comparación a la medición de diciembre de 2023, cuando las arcas nacionales no superaban los 1.709 millones de dólares."Estarán en juego los próximos 20 años del país"En diálogo con Sputnik, el analista Martín Moreira evaluó que "no hay crisis económica. Es un malestar en la economía provocado por una crisis política muy fuerte, porque hay una carrera insaciable para llegar al sillón de la presidencia", en las elecciones generales.Además del informe de Moody's, en los últimos días el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) indicaron que en 2025 la economía boliviana no crecerá más del 1,2% y tendrá una tasa inflacionaria del 15%.Para Moreira, se trata de una avanzada de organismos internacionales para allanarle el camino a un posible Gobierno afín a estos sectores en las elecciones generales de agosto próximo. Varios candidatos de la oposición ya adelantaron que en caso de ganar solicitarán créditos al FMI.Según el analista, Bolivia es un botín más que interesante para grupos económicos transnacionales: "Tenemos a YPFB (la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia), que ha descubierto grandes cantidades de petróleo, también se ha descubierto gas. Tenemos litio, el cual Estados Unidos necesita geopolíticamente. Tenemos tierras raras, que aún no se han empezado a explotar en el país. Bolivia tiene mucho potencial aún".En este sentido, Moreira destacó que en las elecciones de agosto "estarán en juego los próximos 20 años del país. Si entra la derecha, nos va a tomar 20 años recuperar el actual modelo económico. Si continúa la izquierda, vamos a tener que dar un paso difícil para concretar la industrialización planificada de Bolivia".Entonces, "tenemos dos panoramas muy difíciles. Pero el actual modelo económico apunta a la consolidación y a la sostenibilidad de la vida en el país, lo cual generará un buen futuro para nuestros hijos", dijo el economista.Moreira indicó que no se debe perder de vista un dato importante: en 2024 la economía boliviana creció un 2,4%. Más que el 1,8% previsto por el FMI. "Durante 2023 y 2024 no ingresaron divisas por créditos [dado el bloqueo en la Asamblea], mientras hubo un alto flujo de salida de dólares del país. Esto provocó falta de liquidez en las divisas".Además del bloqueo en la Asamblea, durante 2024 se registraron más de 40 días de cortes de carreteras organizados por los seguidores de Morales. La imposibilidad de mover productos por Bolivia durante un mes "ha jalado la inflación al 9,97% (el año pasado). Nos ha tomado casi cinco meses recuperarnos, pero igualmente hemos seguido arrastrando el aumento de precios. La carne, por ejemplo, aumentó en un 50% sin que hubiera ninguna razón en un país exportador".

