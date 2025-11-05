Uruguay debe "seguir presionando al Mercosur" para que se acerque a China, dice experto
© Foto : Presidencia de UruguayEl presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recibiendo en Montevideo al viceprimer ministro chino, Ding Xuexiang, en noviembre de 2025
© Foto : Presidencia de Uruguay
Síguenos en
El presidente uruguayo Yamandú Orsi anunció que realizará un viaje a China, así como su intención de relanzar un vínculo que tiene como trasfondo un tratado de libre comercio con Pekín. Expertos consultados por Sputnik detallaron la importancia del país sudamericano para el gigante asiático.
Desde que en 2016 el entonces presidente uruguayo Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) anunció la posibilidad de firmar un tratado de libre Comercio entre Uruguay y China, el pequeño país sudamericano ha buscado ubicarse como la puerta de entrada para que el gigante asiático concrete un acuerdo de esta naturaleza con el Mercosur.
La reticencia de Argentina y Brasil, con mayor tradición de protección a sus industrias, impidió que el deseo uruguayo prosperara, aun cuando la voluntad de Vázquez fue continuada por su sucesor, Luis Lacalle Pou (2020-2025), de diferente signo político. La falta de voluntad de los grandes sudamericanos a un TLC no solo puso en pausa el acuerdo con el Mercosur, sino también la propia posibilidad de un tratado bilateral entre Montevideo y Pekín, ya que el estatuto del bloque sudamericano solo permite acuerdos si todos los miembros lo habilitan.
Fracaso en la compra de patrullas oceánicas amenaza con ahondar la crisis marítima de Uruguay
1 de noviembre, 00:15 GMT
Pero cuando las posibilidades de mayores acercamientos entre China y Uruguay parecían congeladas, el presidente Orsi recibió el 4 de noviembre al viceprimer ministro chino Ding Xuexiang y anunció una visita oficial al gigante asiático para "antes de marzo de 2026".
En conferencia de prensa tras el encuentro, el canciller Mario Lubetkin transmitió que "las autoridades chinas tienen expectativa del rol que Uruguay puede cumplir cuando asuma la presidencia del Mercosur, en julio del año próximo".
Si bien aclaró que no se habló específicamente de un TLC en este momento, Uruguay apuntará entonces a "aumentar la facilitación de fronteras que permita la colocación de productos del Mercosur hacia grandes mercados", entre ellos el de China.
La puerta de entrada al Mercosur
En diálogo con Sputnik, el experto uruguayo en negocios internacionales, Marcos Soto, valoró como positivo que el Gobierno de Orsi siga apostando por la cooperación con China, sin embargo, mostró cautela al considerar la posibilidad de que se concrete un acuerdo comercial.
"Los inhibidores por los cuales Uruguay no logró avanzar (en un TLC entre China y el Mercosur) en el pasado continúan vigentes y pensar que por alguna razón esos inhibidores ya no están no parece estar apegado a la realidad", advirtió el experto, referente de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay.
En ese sentido, Soto señaló que todavía no hay en el Mercosur "un consenso que permita tratar este tema de forma clara y contundente". Si bien reconoció que China y Brasil parecen encontrarse en este momento "en una muy buena relación", insistió en que "todavía no están las condiciones dadas" para que, a partir de la insistencia uruguaya, el bloque avance en ese tipo de acuerdo.
Por su parte, el analista internacional uruguayo Ignacio Bartesaghi consideró para este medio que, a pesar de las dificultades, Uruguay debe asegurarse de "mantener viva la posibilidad" de un acuerdo con Pekín y "seguir presionando al Mercosur para que reaccione y finalmente dé el paso con la potencia asiática, que es su principal socio comercial".
11 de diciembre 2024, 00:40 GMT
Bartesaghi insistió en que "es Uruguay el que debe liderar ese acercamiento", en un contexto en el que Paraguay mantiene vínculos con Taiwán, Argentina aparece "tan cercano a EEUU" y Brasil se mantiene reticente. "Ojalá que la visita oficial anunciada vuelva a poner el tema arriba de la mesa, porque es central para el desarrollo económico de Uruguay", apuntó.
Pero el interés en la relación Montevideo-Pekín no está únicamente del lado uruguayo. Bartesaghi remarcó que el gigante asiático "siempre valoró a Uruguay", algo que "muchas veces no se entiende porque se dice que el país es muy pequeño para captar la atención de la potencia asiática".
"Uruguay es un socio estratégico para China porque sabe que es el único miembro del Mercosur que quiere un acuerdo comercial con Pekín, lo que sería el primer paso para que el resto de los miembros del Mercosur sigan el mismo camino", explicó el analista.
Pequeño, pero estratégico
Según Bartesaghi, el Gobierno chino es consciente de que la relación con Uruguay "aún tiene mucho potencial" pero parece estar a la espera de que el país sudamericano promueva avances concretos más allá de la firma de memorándums, la Asociación Estratégica Integral que existe entre ambos países o pertenecer a la Iniciativa de la Franja y la Ruta.
"Para China es importante que Uruguay proponga qué hacer en ese marco y por momentos nos quedamos cortos por no tener claramente definida y consensuada una estrategia país de inserción internacional", complementó.
En opinión de Soto, Uruguay puede hacer valer sus "esquemas productivos para atraer inversión extranjera y que sea una plataforma de entrada a la región", tanto en regímenes de incentivo e importación de materias primas como en zonas francas con habilitación para exportar, por ejemplo, a Brasil.
El especialista añadió otro elemento que puede destacarlo como socio preferencial de China en la región: haber quedado "por fuera" de la gran guerra comercial entre EEUU y el gigante asiático.
"Las dimensiones de Uruguay muchas veces son un problema, pero otras veces son una ventaja y dan al país esa capacidad de pasar por debajo del radar, no hacer mucho ruido y en el mano a mano obtener alguna ventaja competitiva. Ha sido parte de la estrategia recurrente del país", explicó.
El experto destacó que Uruguay tiene la ventaja de que el gigante asiático "sigue la lógica de tejer sus vínculos a lo largo del tiempo y ser consistente", por lo que procura "no mirar a cuatro o cinco años, sino a cientos de años". En ese escenario, sintetizó, China considera a Uruguay como "un país amigo, cooperante y complementario".
La CELAC, otro espacio para impulsar a China
Bartesaghi, en tanto, consideró que Uruguay puede aprovechar la oportunidad que significará asumir la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) durante 2026, un ámbito que también es valorado por China en su vínculo con toda la región latinoamericana.
Por eso, remarcó la importancia de que Uruguay encabece el Grupo China-CELAC y pueda liderar desde allí "algunos debates que son importantes" como "la reforma de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la importancia del multilateralismo, el cambio climático y la paz internacional", entre otros.
"Son todos temas donde China y CELAC tienen coincidencias en este momento y en donde Uruguay puede jugar un papel", comentó Bartesaghi, consciente de los desafíos que para el bloque latinoamericano también suponen la falta de consensos internos.
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.