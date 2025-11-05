https://noticiaslatam.lat/20251105/uruguay-debe-seguir-presionando-al-mercosur-para-que-se-acerque-a-china-dice-experto-1168203144.html

Desde que en 2016 el entonces presidente uruguayo Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) anunció la posibilidad de firmar un tratado de libre Comercio entre Uruguay y China, el pequeño país sudamericano ha buscado ubicarse como la puerta de entrada para que el gigante asiático concrete un acuerdo de esta naturaleza con el Mercosur.La reticencia de Argentina y Brasil, con mayor tradición de protección a sus industrias, impidió que el deseo uruguayo prosperara, aun cuando la voluntad de Vázquez fue continuada por su sucesor, Luis Lacalle Pou (2020-2025), de diferente signo político. La falta de voluntad de los grandes sudamericanos a un TLC no solo puso en pausa el acuerdo con el Mercosur, sino también la propia posibilidad de un tratado bilateral entre Montevideo y Pekín, ya que el estatuto del bloque sudamericano solo permite acuerdos si todos los miembros lo habilitan.Pero cuando las posibilidades de mayores acercamientos entre China y Uruguay parecían congeladas, el presidente Orsi recibió el 4 de noviembre al viceprimer ministro chino Ding Xuexiang y anunció una visita oficial al gigante asiático para "antes de marzo de 2026".En conferencia de prensa tras el encuentro, el canciller Mario Lubetkin transmitió que "las autoridades chinas tienen expectativa del rol que Uruguay puede cumplir cuando asuma la presidencia del Mercosur, en julio del año próximo". Si bien aclaró que no se habló específicamente de un TLC en este momento, Uruguay apuntará entonces a "aumentar la facilitación de fronteras que permita la colocación de productos del Mercosur hacia grandes mercados", entre ellos el de China.La puerta de entrada al MercosurEn diálogo con Sputnik, el experto uruguayo en negocios internacionales, Marcos Soto, valoró como positivo que el Gobierno de Orsi siga apostando por la cooperación con China, sin embargo, mostró cautela al considerar la posibilidad de que se concrete un acuerdo comercial.En ese sentido, Soto señaló que todavía no hay en el Mercosur "un consenso que permita tratar este tema de forma clara y contundente". Si bien reconoció que China y Brasil parecen encontrarse en este momento "en una muy buena relación", insistió en que "todavía no están las condiciones dadas" para que, a partir de la insistencia uruguaya, el bloque avance en ese tipo de acuerdo.Por su parte, el analista internacional uruguayo Ignacio Bartesaghi consideró para este medio que, a pesar de las dificultades, Uruguay debe asegurarse de "mantener viva la posibilidad" de un acuerdo con Pekín y "seguir presionando al Mercosur para que reaccione y finalmente dé el paso con la potencia asiática, que es su principal socio comercial".Bartesaghi insistió en que "es Uruguay el que debe liderar ese acercamiento", en un contexto en el que Paraguay mantiene vínculos con Taiwán, Argentina aparece "tan cercano a EEUU" y Brasil se mantiene reticente. "Ojalá que la visita oficial anunciada vuelva a poner el tema arriba de la mesa, porque es central para el desarrollo económico de Uruguay", apuntó.Pero el interés en la relación Montevideo-Pekín no está únicamente del lado uruguayo. Bartesaghi remarcó que el gigante asiático "siempre valoró a Uruguay", algo que "muchas veces no se entiende porque se dice que el país es muy pequeño para captar la atención de la potencia asiática".Pequeño, pero estratégicoSegún Bartesaghi, el Gobierno chino es consciente de que la relación con Uruguay "aún tiene mucho potencial" pero parece estar a la espera de que el país sudamericano promueva avances concretos más allá de la firma de memorándums, la Asociación Estratégica Integral que existe entre ambos países o pertenecer a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En opinión de Soto, Uruguay puede hacer valer sus "esquemas productivos para atraer inversión extranjera y que sea una plataforma de entrada a la región", tanto en regímenes de incentivo e importación de materias primas como en zonas francas con habilitación para exportar, por ejemplo, a Brasil.El especialista añadió otro elemento que puede destacarlo como socio preferencial de China en la región: haber quedado "por fuera" de la gran guerra comercial entre EEUU y el gigante asiático.El experto destacó que Uruguay tiene la ventaja de que el gigante asiático "sigue la lógica de tejer sus vínculos a lo largo del tiempo y ser consistente", por lo que procura "no mirar a cuatro o cinco años, sino a cientos de años". En ese escenario, sintetizó, China considera a Uruguay como "un país amigo, cooperante y complementario".La CELAC, otro espacio para impulsar a ChinaBartesaghi, en tanto, consideró que Uruguay puede aprovechar la oportunidad que significará asumir la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) durante 2026, un ámbito que también es valorado por China en su vínculo con toda la región latinoamericana. Por eso, remarcó la importancia de que Uruguay encabece el Grupo China-CELAC y pueda liderar desde allí "algunos debates que son importantes" como "la reforma de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la importancia del multilateralismo, el cambio climático y la paz internacional", entre otros."Son todos temas donde China y CELAC tienen coincidencias en este momento y en donde Uruguay puede jugar un papel", comentó Bartesaghi, consciente de los desafíos que para el bloque latinoamericano también suponen la falta de consensos internos.

