A pesar de aranceles de EEUU, Brasil logra un récord en sus exportaciones

https://noticiaslatam.lat/20251009/a-pesar-de-aranceles-de-eeuu-brasil-logra-un-record-en-sus-exportaciones-1167309597.html

09.10.2025

Brasil logró un récord en sus exportaciones gracias al crecimiento de nuevos mercados como la India o Singapur, minimizando así la caída de las ventas a EEUU

Desde que el Gobierno de EEUU anunció la colocación de aranceles del 50% a productos de Brasil, la Administración liderada por Luiz Inácio Lula da Silva puso manos a la obra para minimizar el impacto de una barrera comercial inédita para los envíos al país norteamericano, principal socio comercial brasileño hasta que fue desbancado por China en 2009.A dos meses de que los gravámenes comenzaron a regir, y mientras Lula abre un espacio de diálogo con su par estadounidense, Donald Trump, para acordar una reducción de las tarifas, Brasil parece haber conseguido el objetivo de que la decisión de la Casa Blanca no sea un golpe letal para las exportaciones brasileñas. Tan es así que, según informó el Gobierno brasileño, el gigante sudamericano cerró el mes de septiembre con un "récord" de exportaciones.En efecto, según consignó la oficial Agencia Brasil, a partir de datos del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, las exportaciones brasileñas totalizaron 30.540 millones de dólares durante el mes de septiembre, una cifra "récord para el período" y que representa un crecimiento del 7,2% respecto al mismo mes de 2024.El crecimiento se dio a pesar de que los envíos a EEUU cayeron un 20,3% en el noveno mes del año, en consonancia con la entrada en vigencia de los aranceles. De acuerdo al Gobierno brasileño, la clave detrás del aumento de las exportaciones a pesar de la caída del mercado estadounidense está en el notorio incremento de las ventas a mercados no tradicionales.Así es que, siempre según cifras oficiales, las exportaciones de Brasil a Singapur y a la India crecieron un 133% y 124%, respectivamente. También aumentaron los envíos a países como Bangladesh, con un 80% más, a Filipinas, con 60% de crecimiento, y a China, que si bien ya es el principal socio comercial de Brasil, aumento sus compras casi un 15%.En busca de nuevos mercadosEl académico, que también se desempeña como profesor del doctorado de Integración Económica de la Universidad del País Vasco, resaltó que China "ha dado una ayuda importante" a Brasil en este momento. Además, el gigante sudamericano está pudiendo consolidar relaciones comerciales relativamente novedosas como la abierta con India, un país que "tiene toda la posibilidad de incrementar su comercio con Brasil".A eso podría sumarse, apuntó Oreiro, el potencial que podría tener el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y un aumento de las exportaciones brasileñas a Argentina como consecuencia de que el tipo de cambio argentino "ha facilitado" el ingreso de productos de Brasil.Víctor Benítez González, economista paraguayo especializado en la situación de Brasil, comentó a Sputnik que el crecimiento puede verse particularmente en la carne bovina, cuyas exportaciones aumentaron un 25% en septiembre con respecto al mismo mes de 2024.También consultado por Sputnik, el economista brasileño Ricardo Piscitelli coincidió en que "el Gobierno de Lula y el Ministerio de Relaciones Exteriores están actuando correctamente, buscando diversificar productos y mercados, buscando nuevos socios y explorando nuevos mercados".En ese sentido, consideró que la relevancia que Brasilia le ha dado al acuerdo con la UE "es un excelente ejemplo de estas nuevas tendencias". "Creo que estamos reaprendiendo que la cooperación y la solidaridad son mucho más constructivas y ventajosas que la competencia y la autarquía. Es hora de fortalecer el Mercosur y todos los mecanismos de integración regional", añadió.EEUU, ¿cada vez menos importante?Piscitelli atribuyó el dato no solo a un acierto del Gobierno de Lula sino también al hecho de que "la importancia relativa de EEUU está claramente disminuyendo". Eso, incluso, podría ser la clave de un cambio de postura por parte de Washington.Oreiro, por su parte, buscó graficar esto último con un ejemplo: el del café brasileño que se exporta al país norteamericano. "Hay productos como el café en los que Brasil es básicamente el único que puede ofertar a EEUU y como es un producto inelástico (es decir, que su demanda no varía a pesar de cambios en el precio), el que termina pagando los aranceles es el consumidor estadounidense", explicó.Para Benítez González, esa situación hace que, mientras Brasil es cada vez menos dependiente de EEUU, la potencia norteamericana sea, en realidad, "muy dependiente de Brasil en la actualidad". En ese sentido, resaltó la importancia que para el mercado estadounidense tiene la producción brasileña de aviónica, petróleo y otros minerales que sirven de materia prima para la industria estadounidense.Si bien estos productos son parte de las excepciones a los aranceles, otros productos brasileños relevantes para el mercado estadounidense sí están gravados y aumentarán su precio en las góndolas norteamericanas como el jugo de naranja, el café o la carne.El analista señaló, además, que la medida impuesta por EEUU incluye "una lista de casi 700 excepciones" que permitieron que el impacto de los aranceles fuera menor del esperado en una primera instancia, reduciendo la cantidad de productos que efectivamente dejaron de exportarse al mercado norteamericano.Además, Oreiro consideró que las últimas conversaciones entre Lula y Trump permiten pensar en el establecimiento de "negociaciones bilaterales" que hagan que, en el futuro, estos aranceles "sean reducidos" y con ello mejore aún más el resultado exportador del gigante sudamericano.

