El perfilado acuerdo comercial entre Argentina y EEUU pone a Washington como "el claro ganador", dice experto

15.11.2025

Estados Unidos y Argentina anunciaron un acuerdo marco para avanzar hacia un esquema de comercio e inversión que redefine el vínculo bilateral y consolida el alineamiento político del presidente Javier Milei con el mandatario Donald Trump. La Casa Blanca difundió primero el entendimiento, que detalla amplias concesiones argentinas y deja para más adelante la enumeración de beneficios concretos por parte de Washington.El Gobierno estadounidense destacó que Buenos Aires otorgará acceso preferencial a productos industriales, farmacéuticos, tecnológicos y agrícolas, además de abrir su mercado al ganado bovino vivo y, en un año, a las aves de corral norteamericanas. También aceptará no imponer restricciones a productos que utilizan ciertas denominaciones de quesos y carnes, ampliando la capacidad de Estados Unidos para competir en segmentos sensibles. El acuerdo habilita un cambio profundo en materia regulatoria.La Casa Rosada se compromete a aceptar normas y certificaciones de Washington para alimentos, medicamentos, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas, lo que implica desplazar controles locales y adoptar procedimientos externos. Para la Casa Blanca, esto reduce costos y acelera la penetración comercial; para Argentina, supone ceder facultades clave, hasta ahora bajo la órbita de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).El comunicado del Gobierno de EEUU también incluyó compromisos para facilitar la inversión en minerales críticos como el litio y coordinar políticas sobre el comercio global de soja, un rubro donde ambos países compiten a cielo abierto, incluso con China. El entendimiento aparece así enmarcado en la disputa geopolítica entre Washington y Pekín, con Argentina integrándose a un modelo que busca limitar la influencia de "economías no mercantiles".El comunicado argentino, más orientado al frente interno, puso el foco en la ampliación del acceso de la carne bovina a Estados Unidos y celebró la supuesta obtención de "preferencias comerciales" que reconoce el programa económico del Gobierno. Sin embargo, cada documento subraya prioridades distintas y deja interrogantes sobre el equilibrio real del acuerdo, cuyo contenido final aún no se conoce.El impacto sectorial abre un debate amplio. Ramas emblemáticas del entramado industrial argentino como la farmacéutica, la automotriz y la alimentaria enfrentan ahora un escenario en el que los estándares estadounidenses prevalecerán sobre las regulaciones locales. Productores agropecuarios observan oportunidades y riesgos, mientras sectores industriales alertan sobre la llegada de bienes con mayores economías de escala que podrían desplazar la producción nacional.El anuncio llega tras el respaldo financiero inédito otorgado por Trump a Milei durante la campaña electoral previa a las elecciones legislativas y luego del uso del swap —intercambio de monedas— bilateral con el Tesoro estadounidense. En este marco, el acuerdo comercial emerge como un paso adicional en el alineamiento mentado por el libertario y configura un esquema en el que las obligaciones de Argentina parecen más claras que los beneficios concretos que ofrecerá Estados Unidos.Un acuerdo desparejo"Estamos recién ante el anuncio del acuerdo", dijo a Sputnik el analista internacional Fernando Riva, quien remarcó que lo presentado por la Casa Blanca "tendrá certificaciones, regulaciones y cambios legales que deben pasar por el Congreso". Sin embargo, para el analista, lo más sensible es la desigualdad estructural entre ambos países. "Argentina y Estados Unidos son economías que compiten, no son complementarias", lo que vuelve riesgoso abrir sectores donde ambos chocan, explicó.A este cuadro, el analista internacional Ezequiel Magnani le sumó un diagnóstico político más incisivo. Consultado por Sputnik, el investigador remarcó que "el alineamiento de Milei con Trump llega a tal punto que los intereses de Estados Unidos son asumidos como propios por el Gobierno argentino". De acuerdo al experto, el anuncio transforma un convenio comercial en un marco donde Washington fija prioridades y Buenos Aires se adapta. El analista sostuvo que "el acuerdo supone concesiones concretas a las demandas de Washington sin estipular con precisión qué ofrece a cambio la Casa Blanca".Desde su perspectiva, el anuncio profundiza una relación asimétrica donde Argentina cede regulación, mientras que los beneficios estadounidenses quedan diferidos o son vagos. "El claro ganador es Washington", agregó.El costo internoPara Riva, el calibre de los anuncios se mide en el virtual impacto que podrían tener en la economía argentina. Para el experto, los efectos de una caída en la actividad en virtud del ingreso de mercadería norteamericana podrían llevar a una "recesión y pérdida de empleo permanente".Según el experto, "el acuerdo no es consecuencia directa del apoyo previo de Trump: es la confirmación de una sintonía común en favor de la expansión de Estados Unidos a nivel regional". En su lectura, el pacto se alinea con una estrategia más amplia de Washington para fortalecer su posición en Sudamérica.Ambos expertos coincidieron en que la falta de inversiones garantizadas y la asimetría regulatoria dejan a Argentina expuesta. Magnani alertó que el país acepta compromisos sensibles sin reciprocidad, y Riva vaticinó que "persistirá y se agravará el problema del empleo y el nivel salarial" si el acuerdo no se traduce en beneficios reales.

