https://noticiaslatam.lat/20251111/lula-quiere-cerrar-el-acuerdo-mercosur-ue-pero-francia-sigue-siendo-un-problema-1168373900.html

Lula quiere cerrar el acuerdo Mercosur-UE, pero Francia sigue siendo un problema

Lula quiere cerrar el acuerdo Mercosur-UE, pero Francia sigue siendo un problema

Sputnik Mundo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quiere terminar el 2025 con la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Expertos... 11.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-11T22:31+0000

2025-11-11T22:31+0000

2025-11-11T22:31+0000

américa latina

brasil

francia

mercosur

miguel ponce

javier milei

emmanuel macron

comisión europea

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/06/0c/1140469607_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_b7fad1d4741d0e2d54fe6d2648278710.jpg

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no pierde el optimismo en relación a la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que se negocia desde hace más de una década. En los últimos días, el mandatario ratificó su esperanza de que el texto sea firmado en la próxima cumbre del Mercosur en Río de Janeiro, el sábado 20 de diciembre.Tanto en la última cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) realizada en Santa Marta, Colombia, como tras un encuentro que mantuvo en Río de Janeiro con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, el mandatario brasileño confió en que la reunión de finales de diciembre podrá ser la oportunidad propicia para que ambos bloques "envíen al mundo una señal" en favor del multilateralismo y el comercio internacional.El especialista aseguró que la esperanza de Lula es compartida en la Cancillería de Paraguay, que recibirá la presidencia pro témpore del bloque en esa misma cumbre pero reconoció que el apoyo político que permitiría la firma en diciembre todavía puede ser "muy volátil" y depender incluso de cuestiones "que no son propias de la agenda entre el Mercosur y la UE".El "vaivén" de MacrónDe hecho, la confianza de Lula y Von der Leyen parecen no ablandar a Francia, cuyo Gobierno mantiene su discrepancia con el acuerdo comercial a impulso de sus sectores agrícolas, que consideran que las exportaciones del Mercosur perjudicarán sus posiciones en el mercado europeo. En declaraciones a Le Journal Du Dimanche, la ministra de Agricultura Annie Genevard fue tajante: "Francia no firmará ningún acuerdo que condene a sus agricultores"La postura de Genevard contrasta incluso con la del propio presidente francés, Emmanuel Macron, que luego de reunirse con Lula durante la cumbre climática COP30 en Brasil dijo sentirse "optimista" en relación al acuerdo, aunque todavía "vigilante" sobre posibles impactos negativos a su país.Para Paz Castaing, el presidente francés ensaya "un vaivén volátil" que lo ha llevado a modificar sus posturas sobre el acuerdo, principalmente porque "tiene un Gobierno muy frágil y con escasa gobernabilidad" que termina repercutiendo en las posibilidades del acuerdo. Para ser aprobado en el Consejo Europeo, el acuerdo debe contar con el voto afirmativo de 15 de los 27 países, pero necesariamente deben representar el 65% de la población total del bloque. Por ese motivo, el rechazo de Francia y otros países que pudieran sumarse como Polonia o Países Bajos podría complicar el trámite.El analista paraguayo consideró, en ese marco, que las posibilidades del acuerdo "dependen ahora más de Europa que del Mercosur", donde las eventuales resistencias al tratado comercial han sido menores "que en la otra costa" del Océano Atlántico.¿Resistencia de Milei?También en diálogo con Sputnik, el experto argentino en comercio exterior Miguel Ponce planteó otra hipótesis para explicar las trabas francesas a un acuerdo que ya fue negociado durante años por equipos técnicos de ambos bloques. Para el analista, las reticencias francesas pueden encontrar un eco inesperado en gobiernos del Mercosur como el del argentino Javier Milei, que podría estar interesado en que Lula "no obtenga el triunfo" político que significaría cerrar el acuerdo al finalizar su presidencia pro témpore.Si el escenario planteado por Ponce fuera cierto, el interés francés de frenar el acuerdo se encontrarían a la perfección con la motivación argentina de que el acuerdo no se firme en los últimos días de 2025, postergando la rúbrica para el primer semestre de 2026, cuando el bloque será conducido por el mandatario paraguayo, Santiago Peña.Ponce remarcó que, si bien es difícil que el acuerdo se debilite seriamente si no llega a firmarse en 2025, todavía hay esfuerzos posibles para asegurarse de que la firma se dé tal como quiere el mandatario de Brasil. En ese sentido, consideró que la llave no está tanto en los gobiernos sino en "una presión fuerte por parte de los sectores privados de ambas regiones" que se verán beneficiados por el acuerdo comercial.Al respecto, recordó que, al tiempo que los agricultores franceses están molestos con el acuerdo comercial, muchos otros sectores europeos esperan la firma con ansias, debido a que "los aranceles impuestos por EEUU los ha perjudicado", llevando a Europa a comenzar a priorizar otros mercados como México y el Mercosur.Una señal al mundoPaz Castaing subrayó que conseguir la firma del acuerdo antes de fin de año también servirá como una demostración política en favor del multilateralismo, en una época en que algunos actores políticos buscan echar por tierra el comercio entre bloques.En la misma línea, Ponce insistió en la importancia de que "Europa haga la tarea" necesaria para vencer la resistencia de Francia y que el acuerdo se suscriba tal como se había negociado, evitando las "salvaguardas" que la UE ha intentado incorporar para suavizar el malestar francés. Para el experto argentino, esas cláusulas "modifican las reglas de juego que ya estaban acordadas" y todavía generan ciertos rechazos en el Mercosur.

https://noticiaslatam.lat/20251105/uruguay-debe-seguir-presionando-al-mercosur-para-que-se-acerque-a-china-dice-experto-1168203144.html

https://noticiaslatam.lat/20250917/el-mercosur-suma-acuerdos-comerciales-en-busca-dejar-atras-decadas-de-inmovilidad-1166559831.html

brasil

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

brasil, francia, mercosur, miguel ponce, javier milei, emmanuel macron, comisión europea, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis