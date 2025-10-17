https://noticiaslatam.lat/20251017/la-relacion-de-eeuu-con-milei-y-lula-dos-caras-de-la-misma-moneda-1167628739.html

La relación de EEUU con Milei y Lula, ¿dos caras de la misma moneda?

En la misma semana, las dos potencias económicas de Sudamérica, Brasil y Argentina, fueron parte de la agenda del presidente estadounidense, Donald Trump: el mandatario compartió el martes 14 un almuerzo con su par argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca para abordar un posible "salvataje financiero" y encomendó a su secretario de Estado, Marco Rubio, que se reuniera este jueves 16 de octubre con el canciller brasileño, Mauro Viera, para iniciar negociaciones en relación a los aranceles.Pero si ambos países parecen haberse vuelto relevantes para Trump por diferentes motivos, el tono de las conversaciones parece ser diferente. Mientras Milei acudió a la Casa Blanca con una sonrisa e intercambió elogios en un almuerzo con el presidente estadounidense y sus respectivos equipos de Gobierno, Lula ha buscado mantenerse en la defensa de sus exportaciones y, en lugar de acudir a la Casa Blanca, propuso que un encuentro entre ambos se dé en un territorio neutral: la próxima Cumbre de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) que se realizará en Malasia a finales de octubre.Para el experto, Lula ha mostrado una "postura firme" en la cuestión de los aranceles que "se fundamenta en una estrategia de multilateralismo y liderazgo regional en ámbitos económicos, financieros y ambientales" y que ha incluido acciones "para reducir su dependencia de EEUU", diversificando las exportaciones de commodities y promoviendo el comercio exterior en monedas locales, por ejemplo.Según Prieto, estas iniciativas apuntaron a "reforzar la autonomía de Brasil y su capacidad de negociación frente a Washington", que en la actual administración ha apostado de lleno "por el bilateralismo y la imposición de aranceles" pero que "ha comenzado a reconocer los riesgos de una estrategia comercial unilateral".Consultado por Sputnik, el analista internacional argentino Emanuel Porcelli diferenció el caso brasileño del argentino, cuya cercanía de los últimos días con la Casa Blanca parece "tener que ver estrictamente con el orden financiero" y la necesidad imperiosa de un rescate que sostenga el modelo económico de Milei al menos hasta las elecciones legislativas del 26 de octubre.Porcelli remarcó que, al tiempo que EEUU parece necesitado de negociar con Brasil como consecuencia de la falta de suministros que amenaza a su economía como consecuencia de sus propios aranceles, el vínculo entre Trump y Milei no aparece tanto como una cuestión "estratégica" sino "coyuntural" para el país norteamericano.Ideología y pragmatismoPorcelli señaló, en ese sentido, que las conversaciones entre Milei y Trump ni siquiera han incluido temas que puedan resultar clave para Argentina como inversiones estadounidenses concretas en el país o la posibilidad de incrementar las exportaciones argentinas a EEUU. "Nada de eso aparece, solamente un salvataje financiero acompañado de una intervención brutal y muy burda en decisiones soberanas del pueblo argentino", acotó.Para Porcelli, en la comparación entre los vínculos de Washington con Argentina y Brasil pueden entreverse "dos lógicas" que caracterizan las relaciones exteriores estadounidenses desde el regreso de Trump al Gobierno: una más "ideologizada" y otra "pragmática". "Por un lado está el costado super ideologizado que ve comunistas por doquier y por otro el pragmático, dispuesto a negociar hasta con el diablo si es necesario", graficó.Para el analista, tanto las posturas de Lula como las de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, han demostrado que posturas más firmes permiten instalar ámbitos de negociación con el Gobierno estadounidense.Relaciones bilaterales que debiliten la regiónPara Prieto, la falta de coordinación entre los gobiernos de Argentina y Brasil en su vínculo con Washington no deja de ser una mala noticia para la región. Al respecto, enfatizó que "la ausencia de una estrategia conjunta entre ambos debilita su capacidad de negociación colectiva frente a potencias extrarregionales".El analista consideró que "una integración regional efectiva", tanto a través del Mercosur, la CELAC o incluso la Alianza del Pacífico, podría fortalecer las posiciones de los países de la región y contrarrestar el interés estadounidense de fragmentar la zona "en acuerdos bilaterales asimétricos que refuerzan, en lugar de contrarrestar, las desigualdades, la deuda externa y la dependencia económica".Según el experto, Washington está interesado en "reconstruir alianzas bilaterales en el hemisferio occidental" como consecuencia de "la creciente influencia de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China" en la región y sus posibles amenazas "a la hegemonía tradicional de EEUU".

