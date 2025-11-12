https://noticiaslatam.lat/20251112/los-reyes-felipe-vi-y-letizia-visitan-china-espana-consigue-algo-que-a-trump-se-le-resiste-opinan-1168404959.html

Los reyes Felipe VI y Letizia visitan China: "España consigue algo que a Trump se le resiste", opinan analistas

12.11.2025

La visita de Estado de los Reyes de España a China, iniciada el 11 de noviembre en Chengdu con la apertura de un Foro Empresarial entre los dos países, culminó al día siguiente en Pekín con una reunión entre el rey Felipe VI con el presidente Xi Jinping y la firma de una decena de acuerdos bilaterales.Luego de las tres visitas rendidas a China por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en los últimos dos años, el viaje de los monarcas, el primero desde que Felipe VI es rey, entraña la consecución de objetivos económicos y también políticos. España desea equilibrar una balanza comercial históricamente deficitaria con Pekín y promover la internacionalización de sus empresas líderes en sectores como la alimentación, la moda y las infraestructuras. También se busca atraer inversiones chinas hacia proyectos estratégicos nacionales del ámbito de la transición ecológica y la digitalización.La promoción de los intereses comerciales españoles en el mercado chino ha sido un eje clave de la agenda. Delegaciones de empresas españolas de los sectores agroalimentario, turístico y de bienes de lujo acompañaron la visita en Chengdu con la expectativa de concretar acuerdos que les permitan un mayor acceso. En Pekín, donde a la comitiva española se unió el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el presidente Xi Jinping recibió a Felipe VI en el Gran Palacio del Pueblo.El encuentro en la capital china culminó con la firma de diez acuerdos y convenios, entre ellos un memorando de entendimiento cuyo fin es crear una comisión mixta de cooperación económica que atienda los problemas de las empresas españolas para acceder al mercado chino. De superarse las barreras sanitarias y arancelarias, sectores como el jamón ibérico, los vinos y el aceite de oliva ven un potencial de crecimiento significativo. La diversificación de las exportaciones españolas es un objetivo declarado para reducir la vulnerabilidad económica.La reina Letizia acometió en Chengdu la parte cultural de la agenda, dedicada al 150.º aniversario del poeta Antonio Machado y a la poetisa Xue Tao. En Pekín, ya en compañía de la primera dama Peng Liyuan, la reina visitó el Centro Huiai para personas con minusvalías, dotado de tecnologías asistenciales de vanguardia.El plano políticoLa visita del jefe del Estado español a China reafirma a España como puente entre Europa y Asia. Desde la perspectiva de Bruselas, la presencia del rey Felipe VI y la reina Letizia avala un acercamiento coordinado de los Estados miembros de la UE hacia China. Esta coordinación es vista como esencial para la autonomía estratégica europea.El contexto de la visita no puede desvincularse de las tensiones comerciales existentes, relativas a la importación de paneles solares y vehículos eléctricos chinos, que Bruselas grava con aranceles al entender que están subsidiados. Cabe preguntarse si España trata de resolver en interés propio las contradicciones de una UE que considera a China al mismo tiempo socio, competidor y rival sistémico.Según este especialista, España es un "destino estratégico" para las empresas chinas que operan en Europa. "Y el Gobierno considera que pesan más las oportunidades que las amenazas, necesita corregir el déficit comercial", asegura.Es inevitable recordar la airada reacción de EEUU ante los contactos entre Madrid y Pekín, en particular tras el último encuentro de Sánchez con Xi, cuando el secretario de Comercio, Scott Bessent, declaró que España "se estaba rebanando su propio cuello". Para Pedro Barragán, economista y asesor de la Fundación Cátedra China, la visita de los reyes de España "reafirma una diplomacia independiente y constructiva, abierta al diálogo con China, sin caer en bloques ni confrontaciones".Al margen de cualquier crítica estadounidense, la visita se enmarca dentro del 20.º aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre España y China, auspiciada por los entonces presidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Hu Jintao. La profundización de la relación ha sido "una constante" en los diferentes gobiernos españoles "con independencia de su color político", recuerda Ríos, coautor y coordinador de China y España: ¿un futuro compartido?, ensayo de 2025, donde se contienen muchas de estas claves."Hay decisiones que deben corresponder solo a España y en el marco de las políticas acordadas en el seno de la UE, sin renunciar a gestionar en paralelo la relación con EEUU con precaución. Pero la expectativa es seguir avanzando por esa senda. Si EEUU, por voluntad propia o a su pesar, busca acuerdos con China, ¿por qué no puede establecerlos España o la UE? ¿Solo podemos lograrlos después de que EEUU nos marque el rumbo a seguir?", plantea.El 'momentum' multilateralEn un contexto en que Pedro Sánchez se adhirió a la defensa del multilateralismo asumida en la cumbre CELAC-UE celebrada en Colombia el 9 de noviembre, el viaje de Estado de los monarcas españoles a China puede subrayar esta tendencia, máxime cuando China se ofrece como garantía de estabilidad y cooperación ante los países que sufren la presión de EEUU o de un orden occidental que no es de su gusto.Al respecto de la primacía del entendimiento y la colaboración, Cui Hongjian, profesor de la Academia de Gobernanza Regional y Global de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, declaró a Global Times que priorizar intercambios económicos, comerciales, culturales y entre los pueblos "sirve como un poderoso contrapeso a aquellos políticos europeos que amplifican obsesivamente las diferencias políticas y diplomáticas entre China y Europa"."Entre los países que son miembros tanto de la UE como de la OTAN, España ha mantenido siempre una estrecha cooperación con China y rara vez ha participado en confrontaciones ideológicas contra este país", añadió, en el mismo medio, Zhao Junjie, investigador principal del Instituto de Estudios Europeos de la Academia China de Ciencias Sociales.A su juicio, se consolida una "etapa de madurez" en una relación bilateral caracterizada por "el crecimiento compartido y la cooperación tecnológica". "España reconoce en China no solo un socio comercial, sino un motor de innovación capaz de impulsar la transformación digital y energética española y europea", argumenta este especialista, en cuyo último ensayo, Por qué está ganando China, se abunda en estas capacidades.No obstante, la confrontación ideológica es muy difícil de evitar en las circunstancias actuales, ya que la visita del jefe del Estado español "puede ser interpretada como una expresión de simpatía y normalidad hacia un país que es 'rival sistémico', cuando no 'enemigo'", explica Ríos.

Yarisley Urrutia



