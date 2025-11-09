América Latina y Europa deben ser faros de democracia, afirma Petro
17:58 GMT 09.11.2025 (actualizado: 18:25 GMT 09.11.2025)
Europa y América Latina deben ser faros democráticos frente a lo que llamó la barbarie, haciendo alusión a los ataques del Gobierno de Estados Unidos en el Caribe, subrayó el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
"La expectativa que tengo yo, con la situación que va atravesando el mundo, con problemas de barbarie que se desatan aquí mismo con la población pescadora y pobre, es que el objetivo sea que tanto Europa como América Latina y el Caribe constituyan una especie de faro democrático de la humanidad, que sea capaz de levantarse unificadamente ante cualquier barbarie, denunciar y tratarla para corregirla", destacó.
Vinculó además la vigencia de los tratados internacionales con el imperativo de defender la democracia contra el autoritarismo.
Expresó que los tratados internacionales, de los cuales Colombia es signataria desde hace décadas, deben respetarse por encima de cualquier tipo de autoritarismo, despotismo o criterio de imperio, cuando lo que debe regir es una democracia global en el mundo.
La cumbre, que reunió a representantes de la UE y de la CELAC, se lleva a cabo en un contexto geopolítico complicado, marcado por choques entre Colombia y Estados Unidos.
Entre los factores de tensión destacan sanciones estadounidenses contra el presidente Petro y su entorno, así como las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe asociadas a la lucha contra el narcotráfico.
Entre los invitados de alto nivel se encuentran el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el mandatario de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley; el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro; y el primer ministro y ministro de Finanzas, Inversión, Transformación Económica, Aviación Civil y Gobernanza Electrónica de Belice, John Briceno.
