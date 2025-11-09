Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251109/america-latina-y-europa-deben-ser-faros-de-democracia-afirma-petro-1168318807.html
América Latina y Europa deben ser faros de democracia, afirma Petro
América Latina y Europa deben ser faros de democracia, afirma Petro
Sputnik Mundo
Europa y América Latina deben ser faros democráticos frente a lo que llamó la barbarie, haciendo alusión a los ataques del Gobierno de Estados Unidos en el... 09.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-09T17:58+0000
2025-11-09T18:25+0000
américa latina
colombia
gustavo petro
🌍 europa
política
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1b/1167946848_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_45fbd9b45de5b4d154fe715ea741c2f1.jpg
Vinculó además la vigencia de los tratados internacionales con el imperativo de defender la democracia contra el autoritarismo. Expresó que los tratados internacionales, de los cuales Colombia es signataria desde hace décadas, deben respetarse por encima de cualquier tipo de autoritarismo, despotismo o criterio de imperio, cuando lo que debe regir es una democracia global en el mundo.La cumbre, que reunió a representantes de la UE y de la CELAC, se lleva a cabo en un contexto geopolítico complicado, marcado por choques entre Colombia y Estados Unidos.Entre los factores de tensión destacan sanciones estadounidenses contra el presidente Petro y su entorno, así como las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe asociadas a la lucha contra el narcotráfico.Entre los invitados de alto nivel se encuentran el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el mandatario de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley; el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro; y el primer ministro y ministro de Finanzas, Inversión, Transformación Económica, Aviación Civil y Gobernanza Electrónica de Belice, John Briceno.
https://noticiaslatam.lat/20250912/venezuela-se-mantiene-en-alerta-tras-denunciar-a-eeuu-de-promover-un-falso-positivo-en-el-caribe-1166403434.html
colombia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1b/1167946848_86:0:1046:720_1920x0_80_0_0_79d68756c96122a413c547015c56bb62.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
colombia, gustavo petro, 🌍 europa, política
colombia, gustavo petro, 🌍 europa, política

América Latina y Europa deben ser faros de democracia, afirma Petro

17:58 GMT 09.11.2025 (actualizado: 18:25 GMT 09.11.2025)
© Foto : Presidência da República da ColômbiaGustavo Petro, presidente da Colômbia, foto de arquivo
Gustavo Petro, presidente da Colômbia, foto de arquivo - Sputnik Mundo, 1920, 09.11.2025
© Foto : Presidência da República da Colômbia
Síguenos en
Europa y América Latina deben ser faros democráticos frente a lo que llamó la barbarie, haciendo alusión a los ataques del Gobierno de Estados Unidos en el Caribe, subrayó el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

"La expectativa que tengo yo, con la situación que va atravesando el mundo, con problemas de barbarie que se desatan aquí mismo con la población pescadora y pobre, es que el objetivo sea que tanto Europa como América Latina y el Caribe constituyan una especie de faro democrático de la humanidad, que sea capaz de levantarse unificadamente ante cualquier barbarie, denunciar y tratarla para corregirla", destacó.

Vinculó además la vigencia de los tratados internacionales con el imperativo de defender la democracia contra el autoritarismo.
Expresó que los tratados internacionales, de los cuales Colombia es signataria desde hace décadas, deben respetarse por encima de cualquier tipo de autoritarismo, despotismo o criterio de imperio, cuando lo que debe regir es una democracia global en el mundo.
Elementos de las Fuerzas Armadas de Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 12.09.2025
América Latina
Venezuela se mantiene en alerta tras denunciar a EEUU por promover un "falso positivo" en el Caribe
12 de septiembre, 20:18 GMT
La cumbre, que reunió a representantes de la UE y de la CELAC, se lleva a cabo en un contexto geopolítico complicado, marcado por choques entre Colombia y Estados Unidos.
Entre los factores de tensión destacan sanciones estadounidenses contra el presidente Petro y su entorno, así como las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe asociadas a la lucha contra el narcotráfico.
Entre los invitados de alto nivel se encuentran el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el mandatario de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley; el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro; y el primer ministro y ministro de Finanzas, Inversión, Transformación Económica, Aviación Civil y Gobernanza Electrónica de Belice, John Briceno.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала