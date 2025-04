https://noticiaslatam.lat/20250411/ante-la-escalada-arancelaria-y-para-disgusto-de-eeuu-espana-abre-camino-a-la-ue-en-china-y-vietnam-1161996492.html

Ante la escalada arancelaria y para disgusto de EEUU, España abre camino a la UE en China y Vietnam

La tercera visita oficial del presidente del Gobierno español a China en apenas dos años se salda con la firma de numerosos acuerdos y memorandos de entendimiento, el convencimiento de la necesidad de rebajar la tensión arancelaria y una mirada crítica desde el otro lado del Atlántico. No en vano, el presidente del Gobierno español busca diversificar mercados en pleno conflicto comercial desatado por EEUU."España es un país profundamente europeísta que ve a China como socio de la Unión Europea", aseguró Sánchez al presidente de China, Xi Jinping, durante su encuentro, donde recalcó que la política exterior española "no va contra nadie".Se anunció la firma de dos protocolos de exportación (sobre productos porcinos y cerezas) y diversos acuerdos en materia tecnológico-científica, educativa y cinematográfica. Previamente, Sánchez estuvo reunido con representantes de grandes empresas chinas de los sectores de automoción, baterías y energía verde, a quienes les reiteró el interés de que inviertan en España.Excelente relaciónEn vísperas del encuentro entre Xi y Sánchez, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, manifestó que la relación bilateral con España se encuentra "a la vanguardia" de sus vínculos con los países del club comunitario. Aunque coordinado con Bruselas, el viaje ha sido una iniciativa española, no trasladándose a Pekín un mensaje oficial de la UE. Es decir, no se debe tanto a la actual coyuntura internacional, como a una trayectoria de años de trabajo, una "aspiración tradicional", en palabras de Xulio Ríos, asesor emérito del Observatorio de la Política China (OPCh), que recuerda que durante la presidencia de Sánchez las inversiones españolas en China superaron los 10.000 millones de euros.Tras el pulso arancelario provocado por EEUU y luego de las respuestas simétricas por parte de China, circunstancias que obran un derrumbe bursátil global y el pánico de los inversores, Donald Trump anunció una suspensión temporal (de 90 días) en la aplicación de aranceles a aquellos países (unos 75) que pidieron a Washington negociar. Durante la moratoria, que las bolsas europeas acogieron con subidas generalizadas, regirá un tipo general tarifario del 10%.Ante este nuevo escenario, la UE, que el mismo 9 de abril había aprobado en el Consejo Europeo la imposición de una batería de aranceles del 25% sobre casi 1.700 productos estadounidenses, suspende su aplicación durante el mismo espacio de tiempo y se muestra favorable a entablar una negociación. "Si las negociaciones no son satisfactorias, entrarán en vigor las contramedidas", matizó, no obstante, Ursula von der Leyen.Pero las medidas que Bruselas ahora decide poner en suspenso afectan a importaciones por valor de 21.000 millones de euros, mientras que los aranceles por parte de EEUU al acero y aluminio europeos, todavía vigentes, se elevan a 26.000 millones.Buena sintonía en PekínEl Gobierno español insiste en que la visita de Sánchez no entraña una respuesta a la ofensiva arancelaria estadounidense y que su objetivo es la reducción del desequilibrio comercial entre España y China.Dada la necesidad de buscar nuevos espacios de negocio, surge un horizonte de colaboración entre países y bloques. China ya opera triangulaciones de intereses similares en el marco de la ASEAN y empieza a congeniar con países perjudicados que eran aliados de EEUU, como Corea del Sur y Japón. El presidente Xi recordó que China y la UE son "firmes defensores" del libre comercio y que en una guerra arancelaria "no hay ganadores". Además, el mandatario chino llamó a que China y la UE resistan juntos el "bullying unilateral"."Será difícil para EEUU evitar un replanteamiento del acercamiento UE-China, aunque lo intentará denodadamente, porque uno de los objetivos principales de la guerra (no solo) comercial es disciplinar severamente a los aliados en torno a la contención de China", afirma Ríos, que destaca que la "carta china" es un buen "contrapeso" a las presiones de Washington. No obstante, este especialista se muestra escéptico:"Bruselas, a regañadientes o con entusiasmo, siempre acaba por dar cuenta del recado que llega del otro lado del Atlántico", recuerda. Con todo, "hay espacio" para mejorar la relación con China, aun cuando EEUU tratará de evitar los acercamientos. "Ceder al bullying estadounidense o una posición constructiva, aunque no entreguista. Ese es el dilema", subraya.China llevaba años preparándose para afrontar una situación de proteccionismo a ultranza como la actual, al menos desde la primera presidencia de Donald Trump. De resultas, "las ganancias de competitividad y de autonomía en términos de desarrollo de altas tecnologías son evidentes", sostiene Sergio Cesarin, docente de la Universidad Nacional del 3 de Febrero de Buenos Aires (UNTREF) e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet).A su juicio, el área de libre comercio entre China y los países de la ASEAN supone un proceso de integración regional "muy profundo" que, aunque no podrán en un principio compensar las eventuales pérdidas en el mercado estadounidense, "sí podrán potenciar el comercio intrarregional", donde también cabe la India.Y no solo China: VietnamDos días antes, el 9 de abril, Sánchez viajó a Vietnam, donde se entrevistó con los más altos dignatarios del Estado y del Partido Comunista con el fin de acordar distintos marcos de colaboración económica. Por ejemplo, para permitir inversiones españolas en los programas de desarrollo de las infraestructuras del país, especialmente la ferroviaria.Mientras Donald Trump se jactaba de que muchos países se estaban "muriendo por hacer un trato" con EEUU y le telefoneaban "besándole el trasero", Pedro Sánchez depositaba una corona de flores al pie del mausoleo del líder revolucionario vietnamita Ho Chi Minh en Hanoi, para honrar la memoria de los "héroes y mártires" del país en sus guerras de liberación contra Francia y EEUU, 50 años después de concluidas.También ese mismo día, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, advirtió a España que la necesidad esgrimida por Sánchez en Hanói de acercarse más a China "sería como rebanarse el cuello". Posteriormente, todavía en Vietnam y sin referirse a nadie en concreto, Sánchez abogó por "un mundo de puertas abiertas", por el multilateralismo y por la ampliación de los lazos comerciales con nuevos socios y regiones estratégicas, China incluida, de acuerdo con la hoja de ruta de la UE.¿Se avizora una triangulación China-UE-Mercosur?En la situación creada, los mercados latinoamericanos ganan atractivo. La ratificación del acuerdo UE-Mercosur, todavía pendiente, podría ahora acelerarse. Y China seguirá desplegando su poder de seducción en Latinoamérica con mayor ahínco, si cabe.En esta situación, cabe "acelerar los tiempos de aprobación del acuerdo", dice Cesarin. "Hay que ganar espacios y posicionarse de la mejor manera posible cuando otros actores, también China, quieran golpear la puerta de nuestros mercados"."Va a haber una reorientación y una reingeniería de negocios a nivel mundial, aunque no inmediata, sino lenta y trabajosa. Desde el punto de vista de las convulsiones macro que estamos viendo, me parece que para la UE y para el Mercosur se abre un momento de oportunidad", insiste, y subraya que no solo hay que atender al factor demográfico cuantitativo. "Somos una región con importantes clases medias consumidoras y altos niveles de urbanización en la mayoría de los países", recuerda.

