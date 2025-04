https://noticiaslatam.lat/20250417/tiene-eeuu-a-espana-en-el-punto-de-mira-no-le-gusta-su-relacion-con-pekin-ni-su-bajo-gasto-militar-1162089530.html

¿Tiene EEUU a España en el punto de mira? No le gusta su relación con Pekín ni su bajo gasto militar

17.04.2025

La política española de mantener en las condiciones actuales de tensión arancelaria un equilibrio entre China y EEUU no es única en la UE, pero genera desconfianza en Washington, especialmente en un contexto de creciente rivalidad geopolítica. Aunque es poco probable que España enfrente represalias graves, sí podría sufrir presiones selectivas.Así sucedió el día 15 en Washington durante la reunión entre el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, y su homólogo estadounidense, el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Previamente acordado con Bruselas, el encuentro, según informó Cuerpo, tenía como objeto "reforzar las relaciones comerciales" entre EEUU y España. De hecho, en la Cámara de Comercio de los EEUU, el ministro español se reunió antes con representantes de compañías estadounidenses de los sectores financiero, farmacéutico y tecnológico, interesadas en invertir en España.Pero de acuerdo con el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro al término de la reunión, Bessent "destacó la necesidad de un mayor gasto en defensa por parte de España en el contexto de la OTAN". De igual forma, recordó la "permanente oposición de EEUU al impuesto sobre servicios digitales aplicado por España y otros países, así como a otras barreras no arancelarias". Es decir, la llamada tasa Google, el impuesto a las compañías tecnológicas que operan en la UE y que la Comisión Europea descarta eliminar.La respuesta del ministro Cuerpo fue la de asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por España en el marco de la OTAN, al tiempo que recalcó la conveniencia de ampliar el concepto de seguridad. Por ejemplo, la inclusión como gasto militar de cuestiones relacionadas con la seguridad cibernética. "Para un país como España, los elementos relacionados con la ciberseguridad son elementos fundamentales", declaró después a los medios.Contraste drástico y equilibrismoLas conversaciones entre Cuerpo y Bessent estuvieron precedidas de las declaraciones de este último el día 9 de abril, cuando, tras la visita del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a Pekín, advirtió que la profundización de las relaciones comerciales con China significaba para España "rebanarse el cuello". ¿Anticipaba tal apreciación el tono riguroso del encuentro?Aunque Cuerpo calificó su conversación con Bessent de "primera toma de contacto muy buena", el estilo del comunicado del Departamento del Tesoro destacó tanto por las exhortaciones generales de la parte estadounidense como por la ausencia de las consabidas frases hechas y fórmulas de etiqueta diplomática. En comparación, el comunicado del día anterior, al respecto del encuentro de Scott Bessent con el presidente argentino, Javier Milei, brilló por un tono afable y de felicitación.Cabe preguntarse si el tono de reprimenda verbal empleado con Carlos Cuerpo atiende a algún atisbo de represalia por el desarrollo de las relaciones hispano-chinas y la búsqueda por parte de Madrid de un equilibrio. "Más que de represalias, yo hablaría de presiones", explica a Sputnik M.C. Carpintero, consultor bancario independiente, que estima que Washington aceptará cierta diversificación comercial, "como las inversiones chinas en infraestructuras no críticas", pero no en áreas sensibles.El equilibrio que busca España es visto por Washington como un desafío manejable, "aunque molesto". A juicio de este especialista, la clave y "línea roja" es no comprometer las capacidades de inteligencia y militares de EEUU. "Además, España no está tan expuesta como Alemania, que tiene una dependencia industrial de China altísima", asegura.Presión individualFrente a la preocupación de EEUU por la influencia china en sectores estratégicos españoles, como tecnología e infraestructuras, la postura española apuesta por el equilibrio y la soberanía económica. La relación es puramente comercial. España quiere hacer valer su derecho a una política exterior autónoma consensuada con la UE. Pero siempre hay un precio, aunque sea indirecto.Casi en paralelo a la reunión entre Bessent y Cuerpo, el Departamento de Transportes de EEUU anunciaba la paralización de fondos públicos para acometer el alza de costos (hasta 40.000 millones de dólares) del proyecto de una línea de tren de alta velocidad en Texas para unir Dallas y Houston. "Si el sector privado cree que este proyecto es factible, debería llevar adelante las obras previas a la construcción, en lugar de depender de Amtrak [el operador nacional ferroviario] y del contribuyente estadounidense para que los rescaten", señaló Sean P. Duffy, secretario de Transportes.La compañía ferroviaria española Renfe se había adjudicado en 2019 el contrato de explotación de la línea y calculaba obtener un beneficio de 5.000 millones de euros hasta 2042. Ahora solo la inversión privada podría salvar el proyecto y la implicación de Renfe. El ministro Cuerpo no se refirió al asunto.Para el historiador y analista José Miguel Villarroya, la presión estadounidense emana también del insuficiente gasto español en defensa, circunstancia que Washington aprovecha para intentar atomizar la respuesta conjunta de la UE ante los aranceles."Washington busca que diversos países, con tal de quitarse los aranceles, lleguen a algún tipo de acuerdo económico beneficioso para EEUU, pero al mismo tiempo perjudicial para China, dado que ya hay sectores donde está muy por detrás de ella y quiere recuperar la hegemonía", añade.Sin embargo, se da la paradoja de que los aranceles pueden dificultar el aumento del gasto militar. La UE calcula su impacto en un mínimo de 34.000 millones de euros (el 0,2% del PIB comunitario). Según el eurocomisario de Economía, Valdis Dombrovskis, es la estimación por lo bajo, pero la cifra podría aumentar al 0,5% o 0,6% si la imposición fuese permanente. Esto complica aún más los planes europeos de rearme.

