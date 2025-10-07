https://noticiaslatam.lat/20251007/eeuu-quita-sanciones-al-expresidente-de-paraguay-un-gesto-politico-en-medio-de-una-crisis-1167267992.html

EEUU quita sanciones al expresidente de Paraguay: ¿Un gesto político en medio de una crisis?

Más de dos años después de que EEUU lo calificara como "significativamente corrupto" y lo incluyera en su lista de sanciones diplomáticas y económicas, el Gobierno de Paraguay logró que Washington retire las acusaciones contra el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), justo en el momento más crítico de la gestión del actual mandatario Santiago Peña."Celebramos esta decisión del Gobierno de EEUU y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar cada vez más unidos para beneficio de nuestras naciones. Feliz contigo Horacio Cartes, presidente de nuestro querido Partido Colorado", escribió Peña en su cuenta de X, festejando que el exmandatario, que es padrino político del actual presidente, quedó fuera de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).Los señalamientos de EEUU contra Cartes habían comenzado en julio de 2022, cuando el Departamento de Estado estadounidense lo incluyó en una lista como "significativamente corrupto" y retiró la visa para ingresar al país norteamericano a él y sus familiares directos. En enero de 2023, se sumaron las sanciones de la OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro, que abarcaron no solo a Cartes sino también a sus empresas Tabacaleras del Este (Tabesa), Frigorífico Chajhá SAE y otras firmas del Grupo Cartes.El mantenimiento de las sanciones llegó a generar tensiones entre Washington y Asunción al asumir Peña, que reclamó que el Departamento de Estado acelerara la salida del embajador Marc Ostfield, luego de que el diplomático ratificara el mantenimiento de las sanciones. Sin embargo, ambos gobiernos han vuelto a acercarse desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la llegada al Departamento de Estado de Marco Rubio, que ha calificado a Paraguay como "un gran aliado".Para la experta, la nueva directriz en Washington implicó "un cambio de prioridades respecto a la agenda anticorrupción", en comparación con la gestión de Joe Biden (2021-2025). Eso puede verse, según la analista, en declaraciones de la vocera de la Embajada de EEUU en Paraguay, Leanne Cannon, que sostuvo que las sanciones "ya no eran necesarias para incentivar cambios de comportamiento y que habían dejado de ser compatibles con la política exterior y la seguridad nacional de Washington".Heduvan señaló que, en sintonía con el acercamiento estadounidense, el Gobierno de Peña no solo encargó "un trabajo meticuloso de bufetes de abogados" para hacer gestiones ante la OFAC, sino que también "profundizó su alineamiento con la política exterior estadounidense, allanando el camino hacia este resultado".Un respaldo en un momento difícilEl gesto político llega, quizás, en el momento en el que el Gobierno de Peña más lo necesita, apenas días después de protestas de la autodenominada Generación Z y de la aparición de denuncias de corrupción contra miembros del Gobierno. De hecho, miembros de la oposición y medios de Paraguay reprodujeron días atrás supuestos audios que señalan la circulación de "sobres" con dinero en efectivo en la sede del Poder Ejecutivo para el pago de presuntas coimas.Para el analista, este tipo de acusaciones "le están ganando a la gestión" de Peña y comienzan a afectar seriamente las posibilidades de Honor Colorado, sector del Partido Colorado al que pertenece Peña y que es liderado por Cartes.La caída es tal que, de acuerdo a Sosa Gennaro, comprometen las chances del oficialismo en las elecciones municipales, previstas para 2026.Un alineamiento históricoEn este marco, la quita de las sanciones contra Cartes "podría interpretarse como un reconocimiento al alineamiento de Paraguay con EEUU", apuntó Heduvan. Según la analista, "difícilmente encontremos otro momento, desde el retorno a la democracia, en el que la política exterior paraguaya haya estado tan cercana a Washington".Sosa Gennaro, por su parte, recordó que la oposición paraguaya mantiene dudas sobre si el levantamiento de sanciones contra Cartes traerá consigo nuevas "obligaciones" para el país sudamericano. En ese sentido, el analista afirmó que es difícil establecer esto dado que, tanto la aplicación de las sanciones como su levantamiento se dieron en medio de "una situación nubosa" en la que Washington dejó claros sus motivos.Heduvan señaló que una de las respuestas está en la sintonía particular que el Gobierno de Peña buscó con el Partido Republicano, y que comenzó a dar frutos tras el triunfo de Trump. Para la analista, esos gestos hacia el oficialismo estadounidense "sin duda contribuyeron a lograr concesiones como el levantamiento de la sanción a Cartes".

