https://noticiaslatam.lat/20251002/las-protestas-de-la-generacion-z-llegaron-a-paraguay-y-apuntan-contra-el-gobierno-1167080850.html

Las protestas de la 'Generación Z' llegaron a Paraguay y apuntan contra el Gobierno

Las protestas de la 'Generación Z' llegaron a Paraguay y apuntan contra el Gobierno

Sputnik Mundo

Cientos de jóvenes identificados como 'Generación Z' comenzaron a organizar protestas en Paraguay, repudiando acusaciones de corrupción en el Gobierno de... 02.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-02T01:35+0000

2025-10-02T01:35+0000

2025-10-02T01:35+0000

américa latina

paraguay

santiago peña

asunción

política

tiktok

protestas

generación z

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0c/19/1146891155_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_202e5ab93ddcb9715cef3e5f77434eed.jpg

La convocatoria había surgido de redes sociales —especialmente TikTok— en los últimos días de septiembre. Bajo el lema "somos el 99,9%" y "no queremos corrupción", comenzaron a movilizarse el 28 de septiembre frente al Congreso paraguayo, en la ciudad de Asunción.La proclama del movimiento, que eligió "voceros", pero se encargó de aclarar que no tenía "líderes", apuntaba directamente hacia acusaciones de corrupción que en los últimos días golpearon al Gobierno de Santiago Peña como los denominados "sobres del poder", presuntos sobres con dinero en efectivo encontrados dentro de la Casa de Gobierno. En ese marco, la proclama de los jóvenes llegó a reclamar, incluso, un eventual juicio político contra el presidente y su vicepresidente, Pedro Alliana.Aunque se esperaba que la convocatoria pudiera reunir a miles de jóvenes, finalmente se presentaron entre 300 y 500, según estimaciones. Aun así, el Gobierno dispuso un operativo policial con más de 3.000 agentes que, tras enfrentarse con varios de los manifestantes, detuvieron a una treintena de jóvenes, liberados recién al día siguiente.Un actor político "novedoso" En diálogo con Sputnik, el politólogo paraguayo Luis Fretes Carreras destacó el carácter "novedoso" de la movilización, ya que "ninguna otra manifestación en décadas anteriores se había presentado como una convocatoria generacional". En efecto, los convocados no se presentaron como estudiantes, trabajadores o militantes de oposición, sino simplemente como integrantes de la 'Generación Z', dentro de la que suele ubicarse a las personas nacidas entre 1997 y 2012.Para Fretes Carreras, además de la difusión de mensajes a través de TikTok, una de las claves para que la convocatoria tuviera un importante "eco en los medios de comunicación" fue que se "solapó" con varias acusaciones de irregularidades en el Gobierno de Peña. Así, al dinero en efectivo hallado en la sede del Ejecutivo, se suma la destitución de la senadora del oficialista Partido Colorado, Norma Aquino, por presunta malversación de dinero donado por Taiwán, o irregularidades en la compra de pupitres para las escuelas del país.El experto advirtió, además, que existe "molestia con el Gobierno" entre los jóvenes paraguayos por el rumbo del país y que puede verse en el crecimiento de los paraguayos que han emigrado por motivos económicos. Como muestra, sostiene el experto, basta considerar que en 2024 ingresaron al país 740 millones de dólares por remesas desde el exterior, principalmente de jóvenes que se desempeñan en el trabajo doméstico o albañilería en países como Argentina, España o EEUU.Para Benítez González, los jóvenes de la Generación Z comienzan a darse cuenta de que "están teniendo una calidad de vida inferior a la de sus padres y muy inferior a la de sus abuelos", como consecuencia de que la alta desigualdad registrada en el país no permite que el crecimiento económico del 5% del PIB anual estimado llegue a todos los sectores.El también analista político paraguayo Leonardo Gómez Berniga dijo a Sputnik que las protestas ponen en evidencia que "hay una articulación de preocupaciones que no están siendo abordadas desde el Gobierno" y que se relacionan tanto con el sentimiento de "impunidad y deficiencia de la Justicia" como con "una desigualdad que está generando problemas en la proyección de vida de los jóvenes".¿La chispa de un estallido?A pesar de que, en los hechos, la convocatoria del 28 de septiembre no fue masiva, el enfrentamiento con los miles de policías destinados a contener la movilización dejó entrever la relevancia que el propio Gobierno de Peña dio al evento.Para Fretes Carreras, el Gobierno de Peña pretendió desplegar un operativo policial tan intenso con la intención de "desmovilizar" a la población y evitar posibles manifestaciones similares de aquí en más. A eso se sumó, según el experto, las referencias a movilizaciones pasadas que resultaron en muertes, como el Marzo Paraguayo de 1999 o las protestas de 2017 que culminaron con un dirigente del opositor Partido Liberal asesinado por la Policía.A pesar de eso, Fretes Carreras estimó que las protestas pueden repetirse y crecer, en la medida en que se reproduzcan las acusaciones de corrupción en el Gobierno paraguayo y que la convocatoria de los jóvenes pueda comenzar a articularse con otros actores políticos de la oposición.Para el experto, la hegemonía del Partido Colorado en las instituciones paraguayas y la falta de un debate político en el Congreso acaban funcionando como una "olla a presión" que hace pensar que nuevas movilizaciones son posibles. "Faltaría un pequeño elemento que pueda hacer explotar esa olla y tendríamos otra respuesta de la sociedad", proyectó.En un sentido similar, Gómez Berniga valoró que la manifestación juvenil "refresca al ambiente político" del país y "deja instalado un sujeto juvenil organizado, descentralizado y plural" al que otras causas pueden sumársele. Eso, advirtió, "tensiona directamente al Poder Ejecutivo de Peña y a su mayoría parlamentaria".Benítez González consideró que, si bien la Generación Z paraguaya puede no hacer caer al Gobierno como sus pares de Nepal o Madagascar, este tipo de convocatorias sí puede "corroer la credibilidad" del Gobierno paraguayo, facilitando que pierda a algunos de sus aliados. Eso puede suceder, advirtió, con las élites económicas, molestas por la caída en el consumo en el país.

https://noticiaslatam.lat/20250924/las-movilizaciones-de-la-generacion-z-en-peru-presionan-al-gobierno-de-dina-boluarte-1166821521.html

https://noticiaslatam.lat/20250812/estilo-de-politica-de-bukele-paraguay-va-por-el-modelo-salvadoreno-para-controlar-las-carceles-1165385747.html

paraguay

asunción

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

paraguay, santiago peña, asunción, política, tiktok, protestas, generación z , 💬 opinión y análisis