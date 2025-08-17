https://noticiaslatam.lat/20250817/un-alineamiento-cada-vez-mas-amplio-paraguay-firma-acuerdo-con-eeuu-ser-tercer-pais-seguro-1165530104.html

"Un alineamiento cada vez más amplio": Paraguay firma acuerdo con EEUU ser "tercer país seguro"

"Un alineamiento cada vez más amplio": Paraguay firma acuerdo con EEUU ser "tercer país seguro"

Sputnik Mundo

Paraguay firmó un acuerdo con EEUU para convertirse en "tercer país seguro", con lo que recibirá a migrantes que esperan asilo en territorio estadounidense... 17.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-17T01:30+0000

2025-08-17T01:30+0000

2025-08-17T02:37+0000

américa latina

paraguay

eeuu

marco rubio

migración

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/11/1165572824_0:264:2048:1416_1920x0_80_0_0_d79078083664ef912765948b4f127e78.jpg

Paraguay se encamina a convertirse en "tercer país seguro" de EEUU, recibiendo en su territorio a los migrantes que se encuentran en trámite para obtener asilo por parte de Washington, de acuerdo a un memorándum de entendimiento firmado por el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio."En virtud de este acuerdo, EEUU remitirá a Paraguay los casos de personas que soliciten refugio. La Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (CONARE) de Paraguay evaluará cada solicitud y determinará su aprobación o rechazo conforme a la normativa vigente", consignó la Cancillería paraguaya en una declaración posterior.Pero, a través de su cuenta de X, Rubio dejó en claro el nivel de importancia que el trato tiene para Washington. "El presidente de los EEUU ya no permitirá que se abuse del sistema de asilo estadounidense. La firma hoy de un Acuerdo de Tercer País Seguro con Paraguay permite a los solicitantes de asilo en EEUU presentar sus solicitudes de protección en Paraguay", escribió el canciller, saludando la colaboración paraguaya "en la lucha contra la inmigración ilegal y su colaboración para crear un hemisferio más seguro"."Un problema muy fuerte de informalidad"En efecto, EEUU ya había apelado a este tipo de acuerdos —reconocidos por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)— con países centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador en 2019, durante la primera gestión de Donald Trump (2017-2021), con la intención de desincentivar la inmigración ilegal hacia su territorio. Sin embargo, fueron dejados sin efecto tras la asunción de Joe Biden (2021-2025).En conversación con Sputnik, el analista internacional paraguayo Mario Paz Castaing apuntó que, más allá del entusiasmo del Gobierno de Santiago Peña, no se divulgaron los términos concretos del acuerdo ni se dejó en claro si el trato quedará por el momento en un "memorándum de entendimiento" o si ya están determinados los "derechos y obligaciones" de Paraguay con respecto a estos migrantes.Paz Castaing destacó que Paraguay "siempre se ha favorecido de migraciones positivas" en su territorio, tanto de poblaciones menonitas como de migrantes de países eslavos que se asentaron en zonas rurales del país sudamericano. Sin embargo, el analista expresó su preocupación por cómo la nueva función que EEUU le encomienda a Paraguay pudiera afectar a la economía nacional.Si bien descartó de plano incurrir en "discriminación", el experto recordó que "Paraguay tiene un problema muy fuerte de informalidad", por lo que será necesario analizar "si los acuerdos van a ampliar esos horizontes de informalidad". "Hay que tener en cuenta esas cosas para saber hasta dónde se pueden admitir (a los migrantes) y en qué momento podrían causar problemas al país", advirtió.Por ese motivo, insistió en la importancia de conocer los términos que tendrá un posible acuerdo final que "baje al terreno" las expresiones públicas de Rubio y Ramírez Lezcano. En ese sentido, recordó que el texto deberá ser aprobado por el Congreso paraguayo si finalmente se convierte en un tratado bilateral "con derechos y obligaciones" para el país sudamericano.¿El mejor aliado de EEUU en Sudamérica?Más allá del acuerdo concreto, el encuentro entre Rubio y Ramírez Lezcano fue presentado por el Gobierno paraguayo como el inicio de "una nueva etapa de relación con EEUU" y que abarca no solo a la cuestión migratoria "sino también en seguridad, comercio, inversiones y cooperación en defensa".Para el experto consultado por este medio, el Gobierno de Peña ha buscado "desde el inicio" un acercamiento claro hacia EEUU. Sin embargo, remarcó, no ha sido el único, ya que la búsqueda de sintonía con Washington ha marcado históricamente a los presidentes paraguayos de las últimas décadas, incluyendo a Fernando Lugo (2008-2012), único presidente que desplazó al Partido Colorado a través de las urnas.Por eso mismo, el experto consideró que el país sudamericano "debería ser un poco más pragmático" en sus relaciones internacionales y en la actualidad no mostrarse "tan dispuesto a aceptar las peticiones o solicitudes que hacen los diversos gobiernos de EEUU".La internacionalista identifica a Paraguay como uno de los países "más cercanos" a EEUU en este momento, un podio que compartiría únicamente en la actualidad con la Argentina de Javier Milei.Para Heduvan, ese crecimiento en la relación no parece ir acompañado aún con mayores ventajas hacia la nación latinoamericana. "En el último tiempo se profundizaron las asimetrías en el relacionamiento y hasta el momento no parece haber señales de revertir ese desequilibrio", valoró.

https://noticiaslatam.lat/20250812/estilo-de-politica-de-bukele-paraguay-va-por-el-modelo-salvadoreno-para-controlar-las-carceles-1165385747.html

https://noticiaslatam.lat/20250527/eeuu-quiere-la-energia-de-paraguay-para-desarrollar-ia-oportunidad-o-maldicion-1162749815.html

paraguay

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

paraguay, eeuu, marco rubio, migración, 💬 opinión y análisis