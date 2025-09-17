https://noticiaslatam.lat/20250917/aliado-regional-milei-apuesta-al-vinculo-con-su-homologo-paraguayo-en-cumbre-conservadora-cpac-1166568485.html

"Aliado regional": Milei apuesta al vínculo con su homólogo paraguayo en cumbre conservadora CPAC

"Aliado regional": Milei apuesta al vínculo con su homólogo paraguayo en cumbre conservadora CPAC

Sputnik Mundo

El presidente argentino compartió una extensa reunión con su par paraguayo en Asunción. Ambos formaron parte de una nueva edición de la Conferencia de Acción... 17.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-17T04:27+0000

2025-09-17T04:27+0000

2025-09-17T04:27+0000

américa latina

política

javier milei

santiago peña

asunción

argentina

paraguay

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/11/1166566417_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_b68ffcee5c10baf87c923687d7976261.jpg

Javier Milei apuesta a una alianza ideológica cada vez más tangible con Santiago Peña. El presidente paraguayo recibió a su homólogo argentino para una cumbre bilateral, y ambos participaron de la primera edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en el país sudamericano.Durante su exposición, el libertario se deshizo en elogios a la gestión de Peña y al desarrollo de Paraguay, país al que destacó como "modelo a seguir", expresó. En sintonía, a través de un comunicado, el Gobierno anfitrión remarcó su "apoyo al pueblo de Israel y la cooperación con países y gobiernos que compartan los ideales de la libertad, la democracia y el respeto a la soberanía, entre ellos Argentina, Italia y Estados Unidos".Milei destacó que el país vecino logró reducir la inflación y mantener un crecimiento sostenido.Tras su discurso, el presidente argentino se trasladó al Palacio de López para un almuerzo con Peña, durante el cual se trataron temas ligados al comercio bilateral y al futuro del Mercosur, alianza dentro de la cual confluyen posturas dispares en torno al grado de apertura económica que el bloque regional debe adoptar.Si bien el presidente argentino había participado en la CPAC en reiteradas oportunidades, nunca se había reunido con un presidente sudamericano en dicho marco. De este modo, la visita marca una nueva instancia para la región, donde conviven líderes progresistas y de centroizquierda con mandatarios conservadores.¿Un nuevo clima regional?Según el analista internacional Gonzalo Fiore Viani destacó que la sintonía entre ambos líderes no es casual, sino producto de un escenario regional donde aparecen relativamente aislados. "Hoy Milei tiene en Peña a un aliado regional y al único presidente sudamericano en quien puede apoyarse, porque hay una tendencia fuerte hacia referentes progresistas que contrastan con sus ideas", dijo a Sputnik.El experto contrastó el creciente vínculo con la tensa relación que el libertario maneja con otros mandatarios vecinos. "Está muy claro el contraste con Gabriel Boric o Lula Da Silva, con quienes prácticamente parece no haber afinidad", explicó.Sin embargo, Fiore Viani precisó que la figura de Peña experimenta cierto corrimiento ideológico: "el presidente paraguayo parece empezar a inclinarse hacia una versión menos de centro y más conservadora, en sintonía con el posicionamiento de Milei", explicó.La mirada del investigador es compartida con Rodrigo Ventura de Marco. Según el analista argentino, "es una novedad la coincidencia de dos presidentes sudamericanos en la CPAC en este contexto porque, hasta ahora, aparecía solo haber espacio para este tipo de fotos entre mandatarios ubicados más a la centroizquierda del espectro ideológico".¿Fenómeno sobredimensionado?Si bien la imagen de ambos líderes disertando en el foro conservador marcó la agenda política, Fiore Viano relativizó la magnitud de dicha instancia a nivel regional. "Si bien hay fenómenos importantes, todavía no estamos frente a un gran crecimiento de las derechas en América Latina, donde la tendencia luce más bien opuesta", explicó.Para el experto, la presencia de dirigentes conservadores no altera un equilibrio regional donde persisten mayorías progresistas. "El escenario latinoamericano se mantiene bastante balanceado porque en América del Sur conviven varios líderes de otra inclinación, como Gustavo Petro o Yamandú Orsi, y eso sin sumar a las dos principales economías de la región (México y Brasil)", destacó.Consultado al respecto, Ventura de Marco concedió que "no se puede sacar una conclusión generalizada por una cumbre particular, porque sería ignorar lo que pasa en el resto del continente. Lo que sí es relevante marcar es que pareciera que Milei está saliendo de cierto aislamiento regional, en el cual estuvo hasta hace poco".

https://noticiaslatam.lat/20250916/doblar-la-apuesta-milei-ratifica-el-ajuste-fiscal-al-presentar-el-presupuesto-2026-1166534213.html

https://noticiaslatam.lat/20250913/milei-profundiza-su-agenda-tras-la-derrota-electoral-y-veta-tres-leyes-del-congreso-1166433122.html

https://noticiaslatam.lat/20230816/confrontaciones-y-crisis-economicas-hacia-donde-va-el-progresismo-en-america-latina-1142671777.html

https://noticiaslatam.lat/20250904/milei-vuelve-a-estados-unidos-en-el-momento-mas-fragil-de-su-gobierno-1166115668.html

asunción

argentina

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

política, javier milei, santiago peña, asunción, argentina, paraguay, 💬 opinión y análisis