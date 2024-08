https://noticiaslatam.lat/20240810/tension-se-agudiza-entre-eeuu-y-paraguay-por-las-sanciones-relacionadas-con-el-expresidente-cartes-1156749076.html

Tensión se agudiza entre EEUU y Paraguay por las sanciones relacionadas con el expresidente Cartes

Tensión se agudiza entre EEUU y Paraguay por las sanciones relacionadas con el expresidente Cartes

Sputnik Mundo

El Gobierno de Santiago Peña pidió "acelerar" la salida del país del embajador estadounidense en Asunción luego de que EEUU ratificó las sanciones contra una... 10.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-10T05:00+0000

2024-08-10T05:00+0000

2024-08-10T05:22+0000

américa latina

paraguay

eeuu

washington

horacio cartes

santiago peña

ley global magnitski

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/07/1156698607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2805b22d28b409189b8dd8c10a947c19.jpg

La decisión del Departamento de Estado de EEUU de mantener las sanciones económicas a la empresa paraguaya Tabesa (Tabacalera del Este) por su vínculo con el expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) elevó la tensión entre el Gobierno del presidente, Santiago Peña, y la embajada estadounidense en Asunción. Si bien el Gobierno paraguayo busca evitar un conflicto diplomático, solicitó a Washington "adelantar" la salida del embajador Marc Ostfield.El diferendo se desató el 6 de agosto, cuando el Departamento de Estado comunicó la extensión a Tabesa de la sanción económica que ya había impuesto a Cartes en enero de 2023, al considerarlo un agente "significativamente corrupto" para la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Aunque Cartes se había desprendido de su parte en la empresa —que alcanzaba, al menos el 50%—, EEUU acusó que la compañía presuntamente había pagado "millones de dólares" al exmandatario paraguayo.El comunicado estadounidense asegura que las medidas "inhiben la posibilidad de Cartes de obtener beneficios económicos". Además, la autoridad de EEUU asegura que Washington tiene como meta "asegurar que Cartes rinda cuentas y promover una reforma significativa contra la corrupción en Paraguay".En el mismo sentido se expresó el embajador estadounidense Marc Ostfield, quien a través de una declaración aseguró que Washington "seguirá utilizando la gama de herramientas relevantes para combatir la corrupción, incluidas las restricciones de visa, las designaciones, sanciones financieras y la extradición". Además, el diplomático sostuvo que su país busca dar "una lucha frontal" con el objetivo de lograr "instituciones más fuertes y eficientes, capaces de proveer servicios públicos de calidad y velar por el desarrollo que Paraguay se merece".La postura estadounidense no cayó bien en el Gobierno de Peña, que convocó a Ostfield a la Cancillería y luego emitió un comunicado que advierte que Asunción recibió "con desagrado la mediatización y politización de las sanciones administrativas".La reacción de Paraguay fue "medida" En conversación con Sputnik, Mario Paz Castaing, analista internacional paraguayo, consideró que, con su declaración, el Gobierno de Peña "no desconoce la cuestión de fondo", marcada por las sanciones a Cartes, pero busca remarcar su malestar debido a que el señalamiento contra Cartes "sí tuvo importantes impactos políticos que son innegables".Para el analista, el pedido para que Washington acelere la salida de Ostfield, cuyo final de misión ya estaba próximo, no es una medida habitual en la diplomacia internacional, pero permite dar "claridad" a la postura de Asunción.Paz Castaing destacó que el episodio puede demorar la llegada de un nuevo embajador estadounidense a suelo paraguayo, pero recordó que la representación estadounidense en el país ya supo permanecer períodos significativos sin embajador, bajo la gestión del respectivo encargado de negocios.De todos modos, remarcó que el Gobierno de Peña busca que el episodio no provoque "una escalada" en la tensión con el país norteamericano, mucho menos cuando la gestión del actual presidente acaba de presentar como un logro la recuperación del grado inversor.Consultada por Sputnik, la experta en Relaciones Internacionales Julieta Heduvan consideró que la respuesta del Gobierno paraguayo fue "medida", evitando que dispare una confrontación con EEUU.De todos modos, Heduvan señaló que "hay un claro disgusto dentro del sector cartista y del propio Horacio Cartes, que se muestra más reaccionario ante la avanzada de EEUU". La situación, consideró la analista, "pone a Peña en una situación incómoda", ya que el sector de Cartes "presiona para que ponga mayores límites".Ambos analistas coincidieron en que, a pesar del episodio, el Gobierno de Peña no dejará de tener a Washington como uno de los principales aliados de su gestión. "La agenda de política exterior de Peña está muy ligada a EEUU, por lo que probablemente intente desescalar el conflicto mientras esa sea una opción posible. Mientras tanto, la estrategia será buscar otras alianzas a nivel internacional que puedan contrabalancear el peso que representa Estados Unidos en la política paraguaya", ahondó Heduvan.¿Por qué Cartes?Paz Castaing recordó que las sanciones dispuestas por EEUU contra Cartes se enmarcan en lo que Washington denomina la 'Ley Magnitsky', "una ley de seguridad nacional para proteger los intereses económicos, políticos y de seguridad de EEUU".El experto reconoció que la situación de Cartes no se replica con otros políticos sudamericanos investigados por corrupción y sugirió que quizás esto suceda debido a que ya tengan condenas en sus países o no hayan utilizado al sistema financiero estadounidense para los delitos por los que se les persigue.Heduvan, por su parte, recordó que EEUU justificó las sanciones a Cartes en base a un presunto vínculo del expresidente paraguayo con el movimiento libanés Hizbulá y por interferir, presuntamente, en una investigación internacional sobre crimen internacional.En ese sentido, la analista señaló que la figura de Cartes "ha estado bajo la mira de EEUU desde hace tiempo", pero remarcó que "el interés en su figura parece no haber disminuido".

https://noticiaslatam.lat/20240801/de-que-va-la-ley-de-derribos-que-paraguay-discutira-pese-a-las-presiones-de-eeuu-1156542927.html

https://noticiaslatam.lat/20240705/el-modelo-paraguayo-las-dos-caras-del-plan-de-santiago-pena-para-captar-la-atencion-internacional-1155927984.html

paraguay

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

paraguay, eeuu, washington, horacio cartes, santiago peña, ley global magnitski, 💬 opinión y análisis