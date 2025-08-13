https://noticiaslatam.lat/20250813/petrolera-boliviana-ypfb-estima-inversion-de-403-millones-de-dolares-en-lliquimuni--1165417202.html

Petrolera boliviana YPFB estima inversión de 403 millones de dólares en Lliquimuni

A decir del funcionario, la perforación del pozo Mayaya Centro-X1, en el norte de La Paz, Bolivia, ha cumplido con creces su objetivo. Es decir, probar la existencia de un sistema petrolero eficiente en la cuenca del Subandino Norte. Tapia señaló que los estudios identificaron un recurso estimado en sitio de 1,7 trillones de pies cúbicos (TCF, por su sigla en Inglés) de gas natural en la zona. De acuerdo con él, durante la primera etapa de producción temprana —la cual se proyecta para el 2028—, la Fase 1 Mayaya Centro podría aportar una producción de hasta 50 millones de pies cúbicos por día (MMpcd). Lo anterior incluye el tendido del Gasoducto Alto Beni-Caranavi, la construcción de instalaciones para la Planta de Gas EPF (facilidades de procesamiento temprano) en la localidad de Alto Beni. El directivo precisó que el gas procesado será entregado a una nueva Central Termoeléctrica de 140 megavatios que se encuentra en la localidad de Caranavi. El megacampo Mayaya X1, en el norte de La Paz, Bolivia, fue reconocido en el Daily Exploration Alert, de S&P Global Commodity Insights, como uno de los 10 descubrimientos de hidrocarburos más relevantes a nivel mundial en 2024.Esto fue destacado por el Gobierno del presidente Luis Arce, quien se mostró esperanzado en que esto contribuirá a poner fin a los problemas y costos actuales para proveer de gasolina y diésel a su población.Así, La Paz se suma a Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba como el quinto departamento productor de hidrocarburos.

