Petrolera boliviana YPFB estima inversión de 403 millones de dólares en Lliquimuni

La petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) proyecta invertir 403 millones de dólares iniciales para desarrollar el Área No Tradicional Lliquimuni y ampliar la frontera exploratoria, dijo Armin Dorgathen Tapia, presidente ejecutivo de la compañía.
A decir del funcionario, la perforación del pozo Mayaya Centro-X1, en el norte de La Paz, Bolivia, ha cumplido con creces su objetivo. Es decir, probar la existencia de un sistema petrolero eficiente en la cuenca del Subandino Norte.
Tapia señaló que los estudios identificaron un recurso estimado en sitio de 1,7 trillones de pies cúbicos (TCF, por su sigla en Inglés) de gas natural en la zona.
"El histórico hallazgo de hidrocarburos gaseosos y líquidos activa todo un plan de exploración de estructuras adicionales a Mayaya Centro, ubicadas en el Área No Tradicional Lliquimuni", expresó Tapia.
De acuerdo con él, durante la primera etapa de producción temprana —la cual se proyecta para el 2028—, la Fase 1 Mayaya Centro podría aportar una producción de hasta 50 millones de pies cúbicos por día (MMpcd).
Lo anterior incluye el tendido del Gasoducto Alto Beni-Caranavi, la construcción de instalaciones para la Planta de Gas EPF (facilidades de procesamiento temprano) en la localidad de Alto Beni.
El directivo precisó que el gas procesado será entregado a una nueva Central Termoeléctrica de 140 megavatios que se encuentra en la localidad de Caranavi.
"La estatal petrolera inició desde el 31 de mayo, la construcción de caminos y plancahadas para acceder a los puntos de perforación de los pozos exploratorios Mayaya Centro-X2 (MYC-X2) y Mayaya Centro-X3 (MYC-X3), ubicados en el Área Lliquimuni, reservada a favor de YPFB", explicó Fernando Arteaga Pinto, gerente nacional de Exploración y Explotación de la petrolera estatal.
El megacampo Mayaya X1, en el norte de La Paz, Bolivia, fue reconocido en el Daily Exploration Alert, de S&P Global Commodity Insights, como uno de los 10 descubrimientos de hidrocarburos más relevantes a nivel mundial en 2024.