Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20250813/petrolera-boliviana-ypfb-estima-inversion-de-403-millones-de-dolares-en-lliquimuni--1165417202.html
Petrolera boliviana YPFB estima inversión de 403 millones de dólares en Lliquimuni
Petrolera boliviana YPFB estima inversión de 403 millones de dólares en Lliquimuni
Sputnik Mundo
La petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) proyecta invertir 403 millones de dólares iniciales para desarrollar el Área No... 13.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-13T07:29+0000
2025-08-13T07:29+0000
bolivia
ypfb
📈 mercados y finanzas
mayaya x1
la paz
tarija
luis arce
petróleo
hidrocarburos
américa latina
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0c/1165418229_0:113:1600:1013_1920x0_80_0_0_2106e88f3a5b2848fb82cce8fe24cbf0.jpg
A decir del funcionario, la perforación del pozo Mayaya Centro-X1, en el norte de La Paz, Bolivia, ha cumplido con creces su objetivo. Es decir, probar la existencia de un sistema petrolero eficiente en la cuenca del Subandino Norte. Tapia señaló que los estudios identificaron un recurso estimado en sitio de 1,7 trillones de pies cúbicos (TCF, por su sigla en Inglés) de gas natural en la zona. De acuerdo con él, durante la primera etapa de producción temprana —la cual se proyecta para el 2028—, la Fase 1 Mayaya Centro podría aportar una producción de hasta 50 millones de pies cúbicos por día (MMpcd). Lo anterior incluye el tendido del Gasoducto Alto Beni-Caranavi, la construcción de instalaciones para la Planta de Gas EPF (facilidades de procesamiento temprano) en la localidad de Alto Beni. El directivo precisó que el gas procesado será entregado a una nueva Central Termoeléctrica de 140 megavatios que se encuentra en la localidad de Caranavi. El megacampo Mayaya X1, en el norte de La Paz, Bolivia, fue reconocido en el Daily Exploration Alert, de S&amp;P Global Commodity Insights, como uno de los 10 descubrimientos de hidrocarburos más relevantes a nivel mundial en 2024.Esto fue destacado por el Gobierno del presidente Luis Arce, quien se mostró esperanzado en que esto contribuirá a poner fin a los problemas y costos actuales para proveer de gasolina y diésel a su población.Así, La Paz se suma a Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba como el quinto departamento productor de hidrocarburos.
https://noticiaslatam.lat/20250501/bolivia-rechaza-calificaciones-negativas-de-su-economia-y-culpa-a-la-oposicion-de-un-supuesto-1162299817.html
bolivia
la paz
tarija
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0c/1165418229_51:0:1550:1124_1920x0_80_0_0_7de5a9e461cf2752806d1c1d014b2d9f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bolivia, ypfb, 📈 mercados y finanzas, mayaya x1, la paz, tarija, luis arce, petróleo, hidrocarburos
bolivia, ypfb, 📈 mercados y finanzas, mayaya x1, la paz, tarija, luis arce, petróleo, hidrocarburos

Petrolera boliviana YPFB estima inversión de 403 millones de dólares en Lliquimuni

07:29 GMT 13.08.2025
© Foto : YPFBEl pozo Mayaya Centro-X1 IE (Investigación Estratigráfica), ubicado en el norte del departamento de La Paz, Bolivia (archivo)
El pozo Mayaya Centro-X1 IE (Investigación Estratigráfica), ubicado en el norte del departamento de La Paz, Bolivia (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 13.08.2025
© Foto : YPFB
Síguenos en
La petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) proyecta invertir 403 millones de dólares iniciales para desarrollar el Área No Tradicional Lliquimuni y ampliar la frontera exploratoria, dijo Armin Dorgathen Tapia, presidente ejecutivo de la compañía.
A decir del funcionario, la perforación del pozo Mayaya Centro-X1, en el norte de La Paz, Bolivia, ha cumplido con creces su objetivo. Es decir, probar la existencia de un sistema petrolero eficiente en la cuenca del Subandino Norte.
Tapia señaló que los estudios identificaron un recurso estimado en sitio de 1,7 trillones de pies cúbicos (TCF, por su sigla en Inglés) de gas natural en la zona.

"El histórico hallazgo de hidrocarburos gaseosos y líquidos activa todo un plan de exploración de estructuras adicionales a Mayaya Centro, ubicadas en el Área No Tradicional Lliquimuni", expresó Tapia.

De acuerdo con él, durante la primera etapa de producción temprana —la cual se proyecta para el 2028—, la Fase 1 Mayaya Centro podría aportar una producción de hasta 50 millones de pies cúbicos por día (MMpcd).
Lo anterior incluye el tendido del Gasoducto Alto Beni-Caranavi, la construcción de instalaciones para la Planta de Gas EPF (facilidades de procesamiento temprano) en la localidad de Alto Beni.
El edificio del Banco Mundial en Washington - Sputnik Mundo, 1920, 01.05.2025
América Latina
Bolivia rechaza calificaciones negativas de su economía y culpa a la oposición de un supuesto boicot
1 de mayo, 03:48 GMT
El directivo precisó que el gas procesado será entregado a una nueva Central Termoeléctrica de 140 megavatios que se encuentra en la localidad de Caranavi.

"La estatal petrolera inició desde el 31 de mayo, la construcción de caminos y plancahadas para acceder a los puntos de perforación de los pozos exploratorios Mayaya Centro-X2 (MYC-X2) y Mayaya Centro-X3 (MYC-X3), ubicados en el Área Lliquimuni, reservada a favor de YPFB", explicó Fernando Arteaga Pinto, gerente nacional de Exploración y Explotación de la petrolera estatal.

El megacampo Mayaya X1, en el norte de La Paz, Bolivia, fue reconocido en el Daily Exploration Alert, de S&P Global Commodity Insights, como uno de los 10 descubrimientos de hidrocarburos más relevantes a nivel mundial en 2024.
Esto fue destacado por el Gobierno del presidente Luis Arce, quien se mostró esperanzado en que esto contribuirá a poner fin a los problemas y costos actuales para proveer de gasolina y diésel a su población.
Así, La Paz se suma a Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba como el quinto departamento productor de hidrocarburos.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала