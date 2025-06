https://noticiaslatam.lat/20250611/debemos-tener-mas-seriedad-confrontaciones-en-los-bloqueos-de-bolivia-dejan-decenas-de-heridos-1163254037.html

"Debemos tener más seriedad": Confrontaciones en los bloqueos de Bolivia dejan decenas de heridos

"Debemos tener más seriedad": Confrontaciones en los bloqueos de Bolivia dejan decenas de heridos

11.06.2025

En la localidad minera de Llallagua, en el norte de Potosí, los pobladores enfrentaron a los evistas, con el resultado de más de 50 personas heridas. Según el Gobierno, los manifestantes usaron armas de fuego y dinamita contra los locales.En la noche del 10 de junio, el conflicto no cesaba. Desde Llallagua informaron que los seguidores de Morales intentaban sabotear el suministro eléctrico en este histórico centro minero, de más de 50.000 habitantes. Un día más tarde, fuerzas policiales y militares avanzaban sobre los puntos de bloqueo con armamentos no letales.El presidente Luis Arce dio algunas declaraciones antes de que se conociera la cifra total de personas lesionadas.Aseguró que en esta semana y media los seguidores de Morales "no han escatimado en agredir a personal de salud, destruir una ambulancia, saquear comunidades, atacar a personal de prensa, arremeter contra policías y buscar muertes, entre otras tantas actividades delictivas".Los conflictos se repiten en siete de los nueve departamentos de Bolivia, con bloqueos de carreteras que son intervenidos por vecinos y fuerzas de seguridad, para que, a las pocas horas,los seguidores de Morales vuelvan a cerrarlas. El mapa de tránsito de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se asemeja a un árbol de navidad, con las luces que marcan los cortes encendiéndose y apagándose intermitentemente.Son 50 bloqueos que obstruyen el contacto entre las principales ciudades, lo cual genera desabasto de alimentos y perjudica a los productores. En Cochabamba, por ejemplo, hay un millón de gallinas que pueden morir por falta de comida.Lejos de frenar sus protestas, dirigentes evistas del departamento de La Paz llamaron a tomar los cuarteles militares y de la Policía.Este 11 de junio, Arce anunció que las fuerzas policiales y militares desbloquearán la carretera Cochabamba-La Paz, para restablecer la conexión terrestre entre el oriente y el occidente del país.Las elecciones vanFaltan dos meses para los comicios donde se conocerá al sucesor de Arce. Tanto en el oficialismo como en la oposición hay consenso en que la votación del 17 de agosto dará elementos para salir de esta crisis política y social.Tata Emilio Cisneros es jatún cacique (máxima autoridad) de la Nación Chichas, en el departamento de Potosí. El 4 de junio, un autobús de pasajeros intentó moverse por rutas alternas, ante los bloqueos de carreteras en Potosí. En la madrugada volcó en una zona montañosa, donde perdieron la vida tres personas. Cinco días después, un señor de 73 años tuvo que bajar del vehículo que lo trasladaba por caminos vecinales en el departamento de Cochabamba, porque los seguidores de Morales habían cavado una zanja. Luego de caminar por cinco horas, el anciano falleció de un paro cardíaco.Cisneros contó que tuvo que atravesar bloqueos a pie, ante la falta de transportes. "Hemos pasado momentos difíciles, porque a lo largo de la caminata uno recibe amenazas. Creo que como humanos debemos tener más seriedad, más conciencia", consideró.Para la autoridad originaria, son legítimas las protestas de quienes reclaman la provisión de combustibles o de alimentos de la canasta básica a un precio justo. Pero hizo una distinción con las movilizaciones violentas impuestas por los seguidores de Morales."Hablan de canasta familiar, de escasez de combustibles o de dólares que no existen, pero es para despistar al pueblo boliviano. De fondo está el tema de que Evo Morales no está habilitado para candidatearse", comentó.Hasta el 19 de mayo, cuando finalizaron las inscripciones de candidatos, Morales no consiguió un partido que lo respaldara. Además, una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) estableció que ningún boliviano puede tener más de dos mandatos presidenciales. Pero el expresidente ya tuvo tres gestiones, por lo cual está inhabilitado.A partir de su diálogo con indígenas y campesinos, Cisneros conoció la hoja de ruta de los bloqueadores. "Andrónico tendría tres meses de plazo para convocar nuevamente a elecciones. En ese tiempo se habilitará a Morales. No sé quiénes asesoran al expresidente, porque hay sentencias constitucionales según las cuales ya no puede postularse", puntualizó.Un antecedente importanteCisneros recordó el referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría del electorado rechazó modificar la Constitución para habilitar la reelección indefinida de Morales. El entonces presidente desoyó el resultado de esta consulta y se volvió a postular en 2019."Teniendo tantos antecedentes, todavía hay quienes siguen defendiendo a Morales. Pero es la gente del Chapare (en el Trópico de Cochabamba, bastión del evismo) y otra gente que es manejada económicamente. Sabemos que este bloqueo de evistas no es gratis. Cada día reciben hasta 300 pesos bolivianos (43,4 dólares), con lo cual no pierden sus días de trabajo en el campo", indicó Cisneros.Su versión coincide con la del Ministerio de Gobierno, que en varios cortes de ruta detuvo a personas en posesión de miles de pesos, cuyo destino no pudieron explicar.En las poblaciones rurales, todos se conocen. En los enfrentamientos de Llallagua, muchos vecinos notaron que los manifestantes no eran del lugar, comentó la autoridad."La gente no quiere bloquear porque tiene necesidades. Algunos tienen hasta cinco hijos y así pierden su economía. Quienes vivimos en el campo no somos funcionarios públicos ni políticos. La mayoría vivimos con el trabajo de cada día. No sé hasta cuándo nos vamos a mantener sumisos", advirtió.Cisneros comentó que "en el camino [en los bloqueos] no están tranquilos. Hay gente con diferentes formas de pensar. Algunos cuando están bloqueando se emborrachan, y cuando están con alcohol en la cabeza pueden hacer cualquier cosa, sin respetar".Y agregó: "Hay mucha gente en el camino sin saber qué está haciendo. Solamente por la economía de 300 pesos bolivianos (unos 43 dólares) están en los bloqueos sufriendo hambre, frío. Como humanos y dirigentes originarios debemos reflexionar y pensar en cuál va a ser la solución".Consensos con la oposiciónAnte este contexto, incluso la oposición al Gobierno de Arce se pronunció a favor de mantenerlo en el Gobierno hasta noviembre, cuando asuma el nuevo presidente.A los pueblos indígenas no se les permitió inscribir a sus propios candidatos por medio de sus organizaciones, independientemente de los partidos políticos, tal como lo establece la Constitución. Pero una serie de vacíos legales sirvieron de excusa para apartarlos. Por ello, Cisneros explicó que no se sienten representados en el actual sistema político.Sobre el pronunciamiento de los tres principales candidatos de la oposición (Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa), indicó que "solamente se trata de habladurías. Representan una ideología política ya podrida. No tienen ninguna visión hacia el futuro. Nosotros, como pueblos indígena originarios, no estamos incorporados ni somos parte de ese proyecto político. Ojalá nos tomaran en cuenta".El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a una reunión en la ciudad de Santa Cruz el 12 de junio, donde Arce, las 10 organizaciones políticas habilitadas, representantes de la Asamblea Legislativa y del Órgano Judicial evaluarán mecanismos para garantizar la realización de las elecciones del 17 de agosto en tiempo y forma.

