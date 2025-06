https://noticiaslatam.lat/20250606/fallo-judicial-en-bolivia-da-certeza-a-las-elecciones-mientras-siguen-bloqueos-ordenados-por-1163074544.html

Fallo judicial en Bolivia da certeza a las elecciones mientras siguen bloqueos ordenados por Morales

Fallo judicial en Bolivia da certeza a las elecciones mientras siguen bloqueos ordenados por Morales

Sputnik Mundo

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó que el Movimiento Tercer Sistema (MTS) podrá participar de las elecciones, con lo cual procuró... 06.06.2025, Sputnik Mundo

2025-06-06T04:44+0000

2025-06-06T04:44+0000

2025-06-06T04:44+0000

evo morales

bolivia

luis arce

américa latina

elecciones

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/11/1162595411_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_3771837b46925e2fd86e51c7880f37da.jpg

En febrero pasado, los tres partidos presentes en la Asamblea Legislativa habían acordado aprobar una ley que blindaría el trabajo de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hacia las elecciones generales. Pero las profundas diferencias surgidas en los últimos meses imposibilitaron la sanción de esta normativa. De esta manera, varios ciudadanos presentaron recursos en tribunales departamentales para plantear la extinción de las siglas de casi todos los partidos en carrera, bajo el pretexto del incumplimiento de detalles jurídicos.Con la determinación del TCP, quedaron consolidados cinco partidos y cinco alianzas para participar de los comicios. El líder del Senado de Bolivia, Andrónico Rodríguez, quien en las últimas semanas se había reunido con varias agrupaciones para intentar candidatearse, al fin logró inscribirse de acuerdo con su primer plan. El dirigente izquierdista se inició en la política apadrinado por Morales en el Trópico de Cochabamba. Pero a comienzos de este año, el presidente del Senado decidió seguir su carrera lejos de su mentor. Obnubilado ante la certeza de que no participará de las elecciones, Morales ordenó a sus seguidores bloquear las principales carreteras del país. Por ello desde hace cinco días están desconectados los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, Oruro y Potosí. Exigen la renuncia del Gobierno, así como de los vocales del TSE y varios jueces. La tarde del 5 de junio, Rodríguez dio su primer discurso como candidato oficial de la Alianza Popular, cuya personería proviene del MTS. Extendió una mano conciliadora a Morales. Lo reconoció como líder del proceso político que tiene al Movimiento Al Socialismo (MAS) legítimamente en el Gobierno nacional desde 2006. En las próximas semanas se sabrá si los seguidores del expresidente entregan su voto al senador de 36 años. Días de bloqueo En estos cinco días de parálisis de caminos y carreteras, la Policía detuvo a 42 manifestantes y 19 uniformados resultaron heridos, sobre todo por piedrazos y por detonaciones de dinamita cerca de donde estaban. Morales tendría dificultades para mantener el control de sus seguidores como en anteriores años. Uno de ellos, el dirigente campesino Rudy Capquique, presentó audios de conversaciones con el expresidente y otros líderes, quienes definían los pasos a seguir hasta provocar la renuncia del Gobierno de Luis Arce. Según el analista político Gabriel Campero, Morales deliberadamente eligió la precariedad para postular su candidatura, de modo que fuera rechazada por el TSE y así tener un argumento para convulsionar el país. "Existe una delgada línea entre la viveza criolla y la estupidez. En este caso, aún no sabemos qué lado prevalece", dijo Campero a Sputnik. En los últimos meses, Morales podría haber creado un nuevo partido para postularse a estas elecciones. Pero eligió recurrir a siglas minoritarias para tratar de acceder a su cuarta presidencia, las cuales finalmente fueron inhabilitadas por la Justicia. Según Campero, el candidato Rodríguez también eligió al Gobierno de Arce como su principal oponente. Pero esto lo llevó a aliarse con actores políticos de sectores difusos, lo cual podría acarrearle problemas en la conformación de su bloque legislativo. Audios para el caos "Es con todo, hermanos: es la batalla final. Yo veo que la situación va a empeorar, al Lucho (una referencia al presidente Luis Arce) no le cree nadie, va a empeorar esto. El Gobierno es maleante, corrupto, no hay en qué confiar", dice el audio que Capquique atribuyó a Morales, con instrucciones para bloquear y presionar en todo el país. El dirigente campesino, quien era cercano a Morales, decidió alejarse en disconformidad con su plan. El dirigente pidió al Gobierno protección para él, su familia y otros campesinos. "Queremos advertir que el señor Evo Morales les ha dado instrucciones a los dirigentes, en este caso a nosotros y a otros dirigentes, para poder convulsionar Bolivia, para generar caos, zozobra y muerte en el territorio boliviano", dijo a la prensa. Ante este contexto, el Gobierno de Arce decidió presentar una nueva denuncia a Morales, por la supuesta comisión de siete delitos. El expresidente ya tiene una orden de detención, imputado por trata agravada de personas, ya que en 2015 habría tenido una relación con una adolescente de 15 años, con quien habría tenido una hija en 2016. Al expresidente (2006-2019) también le endilgarían los delitos de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, atentado contra la seguridad de medios de transporte, atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos y obstaculización de procesos electorales, entre otras figuras contempladas en el Código Penal, sostuvo el ministro en conferencia de prensa. Morales no consiguió un partido político para inscribirse a tiempo en el TSE. De todos modos, el TCP ya había determinado que ningún boliviano puede acceder a más de dos mandatos. Y el expresidente ya pasó por tres gestiones al frente del Ejecutivo. El Gobierno boliviano aseguró que aún no ejecutó la orden de detener a Morales para evitar un enfrentamiento con sus seguidores, lo cual implicaría muy probablemente muertes en ese bando y también entre las fuerzas policiales. Pero "en circunstancias similares el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha sido apresado (a finales de 2022), aunque era una autoridad electa. En cambio, Evo Morales está gozando de impunidad dentro del trópico, pese a tener cada vez más denuncias", dijo el analista. Este 6 de junio, el TSE anunciará qué candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, a diputados y senadores están legalmente habilitados para los comicios del 17 de agosto. El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe adelantó que, de los 3.290 postulantes (entre las 10 agrupaciones, incluyendo titulares y suplentes), el 63% –un total de 2.073 candidatos– no cumplieron con los requisitos y fueron inhabilitados. Las agrupaciones tienen todavía tres semanas para postular nuevos candidatos, que se adecuen a las exigencias del TSE.

https://noticiaslatam.lat/20250604/estamos-entrando-en-un-punto-demasiado-alto-insisten-en-candidatear-a-evo-morales-con-protestas-1163011165.html

https://noticiaslatam.lat/20250531/bolivia-entra-en-una-nueva-etapa-de-protestas-mientras-se-acercan-las-elecciones-presidenciales-1162887410.html

https://noticiaslatam.lat/20250603/1163007620.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

evo morales, bolivia, luis arce, elecciones