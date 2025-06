https://noticiaslatam.lat/20250607/tribunal-electoral-de-bolivia-presenta-a-las-10-agrupaciones-que-se-disputaran-el-poder-en-las-1163106428.html

Tribunal electoral de Bolivia presenta a las 10 agrupaciones que se disputarán el poder en las urnas

07.06.2025

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio la lista de candidatos habilitados para participar de las elecciones generales del próximo 17 de agosto. Los postulantes a la presidencia y la vicepresidencia de las 10 organizaciones políticas inscriptas tuvieron el visto bueno de los siete vocales de este órgano. En cuanto a los diputados y senadores, apenas un tercio cumplieron con todos los requerimientos para postularse. En las siguientes semanas, la decena de partidos y alianzas deberá conseguir más de 2.000 candidatos para completar sus listas.A todo esto, las protestas de los seguidores de Evo Morales (2006-2019) continúan en siete de los nueve departamentos del país. En 40 bloqueos de carreteras exigen que el expresidente participe de los comicios para acceder a su cuarto mandato. Pero según el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), ningún ciudadano puede tener más de dos mandatos presidenciales. Además, tampoco pudo conseguir un partido para inscribirse a tiempo en el TSE.Seis candidatos de la oposición tradicional prevén reunirse el próximo 8 de junio para tomar un posicionamiento ante las protestas de los seguidores de Morales, que ya ocasionan faltantes de productos en los mercados. Mediante un convenio con la Fuerza Aérea, el Gobierno transportó 268.000 kilos de pollo y 12.000 kilos de carne de res desde el departamento de Santa Cruz hasta La Paz, para evitar que se disparen sus costos.Las elecciones generales de 2025 están marcadas por la precariedad y la improvisación. Esto se evidencia en la conformación de los partidos, permeables a graves sanciones por parte de la justicia; hasta en la selección de los candidatos, que finalizará recién en julio próximo, cuando faltará un mes para el día de la votación.El analista político Carlos Saavedra dijo a Sputnik que "son pocos los liderazgos que se encuentran bien organizados, que tienen un partido con cuadros políticos, que tienen candidaturas ordenadas". El TSE informó que, de 3.290 candidatos inscriptos, solamente 1.180 fueron habilitados.Citó el caso de Morales, quien en 2024 prefirió no crear un propio partido y optó por inscribirse mediante alguna sigla minoritaria ya constituida. "Creo que Evo se ha confiado en esta idea de prestarse una sigla, lo cual siempre es riesgoso por dos cosas: una, no sabes si la sigla tiene todos los papeles y procedimientos cumplidos. Segundo, porque cuando vas a prestarte te condicionan. En política nadie te presta nada gratis. Te imponen candidaturas", consideró Saavedra.En el mismo sentido, Andrónico Rodríguez lanzó su candidatura en mayo pasado con otra sigla prestada, la del Movimiento Tercer Sistema (MTS). Este partido fue inhabilitado por una sala constitucional del departamento de Beni, hasta que el pasado 5 de mayo finalmente intervino el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para permitirle participar.Estos hechos, que afectaron a casi todos los partidos en carrera, "muestran la decadencia del sistema político, incapaz de construir un proyecto de futuro, incapaz de armar una estructura partidaria, incapaz de formar cuadros", opinó Saavedra.Y agregó: "Después de estas elecciones habrá que reflexionar muchísimo sobre el rol de los partidos y la capacidad que están teniendo para construir un proyecto de país y formar gente, porque realmente es un cambalache. Es bien grotesco que se estén alquilando siglas y que haya candidatos que se postulan por uno y otro partido".Clima de movilizacionesCarlos Macusaya es un escritor y ensayista de El Alto, formado en la filosofía indianista. La última semana, la ciudad donde nació se sumó a varias protestas contra el Gobierno de Luis Arce, en exigencia de la normalización de la provisión de combustibles, así como la reducción de los precios de la canasta básica, que aumentaron notablemente en todo el país."Hay en la población cierta angustia, porque el dinero que van ganando en su diario quehacer cada vez alcanza para menos. Entonces, hay predisposición en varios sectores a movilizarse por la situación", agregó.¿El evismo apoyará a Rodríguez?Rodríguez fue habilitado por el TSE y el TCP, mientras Morales definitivamente quedó marginado de este proceso electoral. Macusaya resalta que será complicado que los simpatizantes de Morales respalden la candidatura de Rodríguez, sin embargo, eso no evitará el traspaso de cierto apoyo."Es difícil decir que eso va a suceder mecánicamente, pero sí se van a dar bolsones, sin que esto necesariamente tenga que ser convocado por el propio Evo Morales. En primer lugar, en las organizaciones sociales hay una cultura política en la cual tienes que participar en el proceso electoral, en la perspectiva de ganar. Eso pasó mucho con el MAS, entonces va a haber pragmatismo de estos sectores para tener más posibilidades de incidencia", comentó el analista."A Andrónico no le basta solo con ser una figura joven (tiene 36 años). Me da la impresión de que necesita el respaldo explícito de Evo Morales para fortalecer su candidatura", dijo el investigador alteño. Destacó que Rodríguez eligió como su candidata a vicepresidenta a Mariana Prado, exministra de Planificación durante el Gobierno de Morales. De esta manera, la Alianza Popular quiere representar "al indígena (Rodríguez) y a la no indígena que podrían trabajar juntos por el país".Rodríguez como válvula de escapeDe acuerdo con las primeras encuestas, Rodríguez tiene una intención de voto del 15%, lo cual lo sitúa como el candidato de izquierda con mejores perspectivas. Lidera esta lista el empresario Samuel Doria Medina, de la Alianza Unidad, con el 19%. Según el analista Saavedra, haber incluido al presidente del Senado puede contribuir a calmar el exasperado panorama político y social de estos días.Sin embargo, "sigue la tensión y creo que no hay una hecatombe social en las calles solamente porque están muy cerca las elecciones, porque mucha gente apuesta a la vía electoral ante este contexto tan complejo", sostuvo.El TSE en Santa CruzEl TSE sesionó en la ciudad de Santa Cruz ante las amenazas de los seguidores de Morales que a diario reciben en La Paz. El presidente del tribunal, Óscar Hassenteufel, informó allí que Alianza Fuerza del Pueblo (que agrupa a Unidad Cívica Solidaridad y al Movimiento Originario Popular) presentó 290 postulantes, de los cuales fueron habilitados 80 como candidatos. Su aspirante a la presidencia es el alcalde cruceño, Johnny Fernández.La alianza Libertad y Democracia (integrada por el Movimiento Demócrata Social y el Frente Revolucionario de Izquierda) presentó 330 postulantes, de los cuales 215 fueron habilitados. Lleva a la presidencia a Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).La alianza Libertad y Progreso (que agrupa a Acción Democrática Nacionalista y las agrupaciones ciudadanas Pando Somos Todos y Nacionalidades Autónomas por el Cambio y Empoderamiento Revolucionario) presentó a 314 postulantes y tiene 80 habilitados.La Alianza Popular (del MTS, el Partido Socialista Revolucionario y el Movimiento Autonomista por el Trabajo y la Estabilidad) postuló a 336 candidatos, de los cuales 87 fueron habilitados. Plantea llevar a la presidencia a Rodríguez. La alianza Unidad (compuesta por Unidad Nacional y Creemos) presentó 348, de los cuales 230 están habilitados. Su candidato presidencial es Doria Medina.El partido APB-Súmate presentó 340 postulantes y tiene 191 habilitados. Su candidato a la presidencia es el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. El MAS presentó 344, de los cuales 188 fueron habilitados. Su candidato a la presidencia es el exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.El partido Nueva Generación Patriótica presentó 318 nombres, de los cuales fueron habilitados 119. Por su parte, el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) postuló a 344 personas, de las cuales solamente siete obtuvieron el visto bueno del TSE. Y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) dejó una lista de 320 candidatos, de los cuales 50 cumplieron los requisitos.

