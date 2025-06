https://noticiaslatam.lat/20250606/gobierno-de-bolivia-estima-perdidas-de-416-millones-de-dolares-por-bloqueos-a-favor-de-evo-morales-1163068923.html

Gobierno de Bolivia estima pérdidas de 41,6 millones de dólares por bloqueos a favor de Evo Morales

Gobierno de Bolivia estima pérdidas de 41,6 millones de dólares por bloqueos a favor de Evo Morales

Partidarios del expresidente Evo Morales han bloqueado carreteras desde el 2 de junio en señal de protesta por su descalificación para participar en los... 06.06.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, dichas protestas, centralizadas especialmente en la región central de Cochabamba, histórico bastión electoral y político del exlíder cocalero, han representado una pérdida de unos 120 millones de bolivianos (alrededor de 17,2 millones de dólares) solamente para el sector agropecuario.El funcionario denunció además que los campesinos estaban siendo presionados para participar de los bloqueos, a la vez que el propio Gobierno de Arce estimó en 41,6 millones de dólares las pérdidas económicas ocasionadas hasta la fecha por las protestas.Bolivia registra al menos 20 bloqueos en carreteras que comunican el oriente con el occidente del país y que interrumpieron el abastecimiento de combustibles y alimentos para las ciudades bolivianas.En ese sentido, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño afirmó quelas afectaciones reportadas por Vías Bolivia, empresa estatal encargada del cobro de los peajes en carreteras, llegan a los 2,5 millones de bolivianos (359 mil dólares).En tanto, la Cámara Nacional de Industrias (CNI), alertó en una nota de prensa que los perjuicios económicos al sector "por cuatro días de bloqueos en cinco departamentos del país supera los 24 millones de dólares".Gobierno de Arce va contra Evo "por terrorismo"El Gobierno boliviano había anunciado que denunciaría ante la Justicia al expresidente por los delitos de "terrorismo, instigación pública a delinquir y desobediencia a resoluciones constitucionales", en relación a dichos bloqueos de carreteras y otras protestas sociales motivadas por la prohibición de una nueva candidatura presidencial de Evo Morales, quien gobernó el país sudamericano desde 2006 a 2019.El ministro boliviano acusó también a Morales de incurrir en "delitos electorales" por buscar impedir las elecciones generales, debido a que no cuenta con un partido político ni está habilitado legalmente para postularse. Horas antes, Morales había publicado en la red social X un mensaje cuestionando al Gobierno de Arce por lo que dijo era una persecución judicial en su contra, afirmando además que las protestas sociales y bloqueos eran por la "crisis, el hambre y la injusticia". Morales y Arce, que anunció a comienzos de mayo que no se presentará a la reelección, están enemistados por el liderazgo del partido oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y no hay señales de reconciliación, pese a que el presidente boliviano fue ministro de Economía del líder campesino durante la mayor parte de sus 14 años de gobierno desde 2006 hasta 2019.

