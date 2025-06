https://noticiaslatam.lat/20250604/estamos-entrando-en-un-punto-demasiado-alto-insisten-en-candidatear-a-evo-morales-con-protestas-1163011165.html

"Estamos entrando en un punto demasiado alto": Insisten en candidatear a Evo Morales con protestas

04.06.2025

El presidente del país sudamericano, Luis Arce, advirtió que los reclamos de los evistas buscan generar una convulsión social tan grande como para lograr la inscripción de la candidatura del expresidente, inhabilitado por la justicia."En las últimas horas, Evo Morales ha vuelto a instruir, como en otras oportunidades, un bloqueo de carreteras para cortar las comunicaciones entre regiones e impedir el paso de alimentos, el libre tránsito de las personas y evitar la normalización de la provisión de combustibles, perjudicando la economía de toda la población", señaló Arce en redes sociales."No le bastó con el sabotaje económico y político que propició estos años junto a la derecha, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, inviabilizando la aprobación de créditos y, por lo tanto, negando el flujo normal de dólares hacia nuestro país. Además, rechazó la aprobación de leyes sociales en beneficio del pueblo trabajador", agregó.El mandatario se refería a los créditos internacionales y contratos de desarrollo productivo, que alcanzan los 3.800 millones de dólares estancados en la Asamblea. Estos recursos no ingresan al país porque la oposición tradicional, sumada a los legisladores evistas, no lo viabilizan.Arce aseguró que Morales exige su renuncia "para habilitar su candidatura por la fuerza". Y remarcó que "su fin no es otro que lograr su candidatura inconstitucional y, para ello, está dispuesto a cercar ciudades e impedir el paso de alimentos".Finalmente, garantizó que las elecciones generales se realizarán el próximo 17 de agosto.Economía heridaEn las últimas semanas, la economía boliviana se resintió por la falta de dólares mencionada por Arce, el aumento de precios de la canasta básica y la escasez de combustibles. Esto provocó las protestas de varios sindicatos en las principales ciudades del país, muchas de las cuales todavía tienen a Morales como su líder.Para el 3 de junio, se había convocado a un paro nacional de transportistas. Pero finalmente los choferes desobedecieron a los dirigentes y trabajaron con normalidad, a excepción de la ciudad de Sucre."El compañero transportista, con el perjuicio que tiene en este momento de no poder cargar combustible, quiere trabajar y prestar el servicio. Vamos a trabajar de una manera regular", agregó.Las fuerzas de MoralesEl analista político Marcelo Arequipa compartió con Sputnik su mirada sobre estos conflictivos días de Bolivia.La última protesta fuerte del evismo fue en octubre de 2024, cuando mantuvo un bloqueo de 40 días en reclamo de la realización de elecciones judiciales. En ese momento, la apuesta de Morales pasaba por lograr la elección de nuevos jueces que lo habilitaran a su cuarto mandato.Pero la actual conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ya sentenció que ningún ciudadano puede acceder a más de dos mandatos. El expresidente ya tuvo tres gestiones.A diferencia de 2024, en las manifestaciones de estos días se evidencia que el caudal de seguidores de Morales se redujo. Al distanciarse de Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, perdió parte de sus bases que ahora siguen al candidato (en suspenso) de la Alianza Popular."Al evismo le está costando generar una movilización contundente como otrora se podría haber previsto. Ahora Morales no está inscripto como candidato en el Órgano Electoral, tampoco tiene listas de diputados y de senadores. Entonces Morales ha perdido la posibilidad de ser un factor de reproducción del poder, por eso muchos ya no vieron la necesidad de seguir a su lado", reflexionó Arequipa.Obstáculos para las eleccionesCandidatos a la presidencia de la oposición, como Samuel Doria Medina —de la Alianza Unidad— y Eva Copa —del Movimiento de Renovación Nacional— coincidieron con el Gobierno al asegurar que Morales busca generar un conflicto social que evite la realización de las elecciones."Evo Morales está apostando por lograr el desastre del país para que estas elecciones se anulen y, por alguna razón mágica, se llegue a otras en las que él será candidato. Hay mucho de prepotencia y capricho en esto (...). Lo que sueña no es posible", escribió Doria Medina en su cuenta de X."Bolivia ya ha salido de la época de Morales, el país ya no lo quiere en su futuro. Fue presidente 14 años y es el principal representante del modelo que ha fracasado y que ha hundido al país en esta crisis. Pero sobre todo ha sido y sigue siendo el principal responsable de la inestabilidad política boliviana al buscar la reelección a toda costa", afirmó.La primera encuestaEl canal televisivo Unitel publicó la primera encuesta electoral, elaborada por Ipsos Ciesmori. Doria Medina aparece primero, con 19,1% de intención de voto. Le sigue Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), con 18,4%.En tercero se posiciona Rodríguez, con 14,1%. Le siguen Manfred Reyes Villa, con el 7,9%; Rodrigo Paz Pereira, con el 4,3%; Jhonny Fernández, con el 3,7%; Eduardo del Castillo, con 2,3%, y Eva Copa, con el 1,7%.Arequipa evaluó que los resultados de este ejercicio no son firmes, porque está construida sobre un escenario sujeto a muchas variaciones en los próximos dos meses.Comentó que "más del 70% de los encuestados aclaró que no tenía seguro por quién iba a votar. Creo que hoy la gente en Bolivia está pensando en otras cosas", fundamentalmente por los problemas económicos. Cuando le tomen atención a las elecciones, es posible que se inclinen por un Gobierno del bloque popular, según el analista.Asimismo, calculó que los candidatos ligados al masismo pueden tener un plus del 10% de votos, que actualmente las encuestas no logran medir. "Es, de alguna forma, un voto oculto que siempre se debe tomar en cuenta en el análisis", subrayóA todo esto, Rodríguez aún no anuncia su candidatura con la Unión Cívica Solidaridad (UCS), ya anulada por la justicia su anterior sigla, el Movimiento Tercer Sistema (MTS). En el entorno del candidato indicaron que ya está acordado aceptar su liderazgo. Resta definir el nombre de quien lo acompañe en la vicepresidencia, así como afinar la lista de postulantes a las cámaras de Diputados y Senadores.Tienen tiempo para aclarar estos detalles hasta el 6 de junio, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciará los partidos y candidatos habilitados para participar en los comicios generales.

