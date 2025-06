https://noticiaslatam.lat/20250609/los-tres-principales-candidatos-opositores-en-bolivia-firman-acuerdo-ante-los-bloqueos-de-morales-1163172976.html

Los tres principales candidatos opositores en Bolivia firman acuerdo ante los bloqueos de Morales

Los tres principales candidatos opositores en Bolivia firman acuerdo ante los bloqueos de Morales

Sputnik Mundo

Los candidatos Samuel Doria Medina, Jorge 'Tuto' Quiroga y Manfred Reyes Villa se reunieron en la ciudad de Cochabamba, la más afectada por los bloqueos... 09.06.2025, Sputnik Mundo

Los principales candidatos de la oposición se reunieron en la ciudad de Cochabamba, la más afectada por los bloqueos que los seguidores de Evo Morales iniciaron hace ya una semana. Las manifestaciones, que se repiten en siete de los nueve departamentos, exigen que el expresidente sea inscrito como candidato a un cuarto mandato presidencial en las elecciones del próximo 17 de agosto.Los candidatos Samuel Doria Medina, Jorge 'Tuto' Quiroga y Manfred Reyes Villa firmaron un acuerdo "por el bien común de Bolivia", en el cual rechazaron el accionar violento que en varios casos mostraron los seguidores de Morales, asimismo, pidieron a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de créditos internacionales para garantizar el normal funcionamiento del país hasta la fecha de las elecciones.Una encuesta elaborada por Ciesmori presentó a Doria Medina como líder en intención de voto, con el 19,1%; segundo Quiroga, con 18,4%, y cuarto Reyes Villa, con el 7,9%. El tercer lugar (14,2%) lo tiene el candidato Andrónico Rodríguez, de la Alianza Popular, quien llegó al Senado con el Movimiento Al Socialismo (MAS).Si se suman los porcentajes de estos tres candidatos de la oposición tradicional, abarcan el 45,4% del electorado.Bloqueos sofocan a BoliviaLos bloqueos evistas impiden la conexión entre La Paz y Santa Cruz, las principales ciudades del occidente y del oriente del país, respectivamente. El Gobierno elaboró un plan para trasladar carne de pollo y res por avión, de modo que no haya desabastecimiento y los precios no se descontrolen.La efervescencia de los bloqueadores alcanzó niveles preocupantes el pasado 7 de junio, cuando en la localidad cochabambina de Vinto, los manifestantes emboscaron una ambulancia que venía con policías heridos de otro punto de bloqueo. Los cuatro uniformados fueron atacados nuevamente, junto a los trabajadores de Salud y el chofer.La ambulancia, volcada, golpeada y vandalizada, quedó en la carretera Cochabamba-La Paz hasta que el despliegue de policías y militares permitió recuperar esta zona.El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, defendió la intervención de las Fuerzas Armadas para neutralizar los bloqueos y recuperar el orden en el país.Los uniformados actúan sin armamento letal. Con escudos, cachiporras y gases enfrentan las piedras, así como las dinamitas que eventualmente lanzan los bloqueadores desde los cerros cercanos. Por ello en la última semana 40 policías resultaron heridos.Se pronuncian a favor de las eleccionesLos tres candidatos se reunieron este 8 de junio en el Gran Hotel Cochabamba, en el barrio de la Recoleta, en esa ciudad. Luego de firmar el acuerdo, Doria Medina dijo: "No vamos a permitir que Evo Morales nos arrebate la estabilidad democrática. Hay un compromiso claro de hacer todos los esfuerzos para llegar a las elecciones del 17 de agosto y que sea ese el camino para salir de esta situación".Los candidatos también pidieron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que convoque a un encuentro entre las 10 organizaciones políticas habilitadas, autoridades del Gobierno nacional, de la Asamblea y del Órgano Judicial, con el objetivo de garantizar la realización de las elecciones en tiempo y forma.Además, "vamos a hacer todas las gestiones ante los miembros del Congreso para que se aprueben dos créditos concretos: el de la cooperación japonesa, por 100 millones de dólares, y el de la CAF (Corporación Andina de Fomento), por 250 millones de dólares, con los cuales el Gobierno va a tener recursos para llegar a las elecciones y poder abastecer de gasolina y diésel".En los últimos meses, ante las estaciones de servicio se hicieron habituales las filas de automóviles, que en algunos casos llegan a extenderse por kilómetros ante la escasez de combustibles.En el actual panorama de fragmentación electoral, muy probablemente ningún candidato obtendrá más del 50% el próximo 17 de agosto. La segunda vuelta se realizaría en octubre.Los que faltaronA esta reunión, convocada por Reyes Villa, también fueron invitados la candidata del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), Eva Copa, alcaldesa de la ciudad de El Alto, así como Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, y Jaime Dunn, posiblemente de Nueva Generación Patriótica (NGP).Ninguno de ellos concurrió a la cita. De todos modos, pertenecen a partidos minoritarios. De acuerdo con la encuesta de Ciesmori, Copa y Paz suman 6% de intención de voto. Dunn no fue incluido en esta encuesta por dificultades al momento de su inscripción.Claudia Mallón es candidata a senadora por Autonomía Para Bolivia (APB)-Súmate, la sigla de Reyes Villa. "Es una pena que no hayan venido, porque esta no es una actividad político-partidaria. Es una reunión que pretende unificarnos ante quienes se ponen por encima de los intereses de la patria, de Bolivia", dijo a Sputnik.Según una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), ningún boliviano puede tener más de dos períodos presidenciales. Morales ya tuvo tres mandatos. Además, pesa sobre él una orden de detención, imputado por haber mantenido una relación con una menor de edad en 2015, con quien habría tenido una hija al año siguiente.Sumado a ello, días atrás el Gobierno de Arce lo denunció por ocho delitos, que incluyen cargos como terrorismo, incitación a delinquir y obstaculización de este proceso electoral.Para Mallón, "se está poniendo en riesgo la democracia de nuestro país. Eso debería llamarnos a todos los bolivianos a defenderla. No se trata de personas ni de candidaturas. Se trata de la defensa de la patria".

