"Un lobby mirando hacia las inversiones": candidatos opositores abordan en EEUU sus planes para Bolivia

Un centenar de políticos, empresarios, periodistas y representantes de organismos internacionales de crédito se reunieron en la Universidad de Harvard... 31.05.2025, Sputnik Mundo

En total fueron seis candidatos de la oposición a la presidencia quienes se reunieron en Estados Unidos con empresarios, políticos y autoridades de organismos de crédito internacional. Durante el encuentro, abordaron durante dos días la coyuntura económica nacional.Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, Eva Copa, Rodrigo Paz y Jaime Dunn presentaron sus propuestas en caso de que lleguen a la Casa Grande del Pueblo. A pesar de que son de diferentes partidos, tienen amplias coincidencias: reducir la influencia del Estado en la economía boliviana, solicitar créditos a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y reformar la legislación para facilitar la explotación de recursos naturales, así como la llegada de empresas extranjeras.El encuentro, llamado "Bolivia 360 Day", reunió a 90 participantes. Entre los organismos de financiamiento estuvieron representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial, además del FMI. Los candidatos consideraron que Bolivia necesitaría un crédito internacional de hasta 12.000 millones de dólares.Bolivia 360 es la fundación creada por Claure. El empresario aseguró que brindará su apoyo público a la candidatura (de las seis presentes) que obtenga mayor apoyo en el electorado boliviano.Ningún postulante del bloque popular fue invitado a Harvard. El exministro Eduardo Del Castillo, postulante a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), se pronunció al respecto en sus redes sociales."Al final, es más importante que las y los bolivianos definamos nuestro futuro en Bolivia. Invito al señor Claure a Bolivia para que podamos reunirnos aquí y hablar del futuro de nuestro país. Estoy de acuerdo con el intercambio de ideas y modelos, eso es democracia, pero definamos el futuro de nuestra Patria en nuestra Patria", remató el aspirante presidencial.Intereses bajo el suelo bolivianoEl analista internacional Federico Serra recordó el interés manifiesto del presidente Donald Trump por las llamadas "tierras raras", como se lo dejó en claro recientemente al Gobierno de Ucrania. En el caso de Bolivia, se detectaron importantes yacimientos en el departamento de Santa Cruz. Sumado a ello, en el Bolivia 360 Day se mencionó recurrentemente la cuestión del litio boliviano y la necesidad de exportarlo. Pero no se habló de industrializarlo ni darle valor agregado en el país.Para el analista, el trasfondo del Bolivia 360 Day "pasa por quién hegemoniza esas inversiones en recursos del país". Evaluó que "las inversiones de China y de Rusia en Bolivia son fuertes, entonces este lobby está dirigido a desplazar a estas naciones de la región". Además, el Gobierno de Arce se sumó como socio al bloque de los BRICS (grupo de países emergentes, liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).Consideró que la reunión de Harvard "no es un foro de discusión de ideas que quedan en documentos. Está claro que es un lobby mirando hacia las inversiones en Bolivia".Según Serra, con este foro los poderes reales de EEUU y la Unión Europea quienes mostrar "que el litio y los demás recursos deben quedar bajo la hegemonía occidental y norteamericana".En este sentido, la reunión organizada por Claure apuntó a preparar el terreno "para que las tremendas riquezas de Bolivia queden, por las buenas, de una manera concertada, bajo un proyecto supuestamente sustentable, aunque eso es puro bla-bla", graficó Serra.Agregó que en el Gobierno de Trump ven como una amenaza la creciente influencia en América Latina de las inversiones de China y Rusia: "Para ellos, eso se tiene que cambiar. Deben venir las inversiones usureras del FMI y de otros organismos".De acuerdo con este plan, se prevé que los recursos de Bolivia sean industrializados en EEUU y otros países: "En su lógica, para ellos los bolivianos no pueden fabricar autos eléctricos. Es inconcebible desde su mirada, que condiciona nuestro desarrollo".Consensos en EEUUCandidatos a la presidencia de la oposición y empresarios bolivianos viajaron hasta EEUU para dialogar. También presenciaron conferencias online de los expresidentes de Argentina, Mauricio Macri (2015-2019), y de Colombia, Iván Duque (2018-2022).Al cabo de los dos días de reunión, el 23 y 24 de mayo pasados, los presentes en Harvard elaboraron una lista de recomendaciones, entre las que figuran reformar el sistema de subsidios a los hidrocarburos, promover las exportaciones del sector agropecuario, ofrecer facilidades jurídicas a la inversión privada, así como "diseñar un tipo de cambio competitivo y transparente", lo que se entiende por devaluar el peso boliviano.Entre otras propuestas, mencionaron la quita de los subsidios a los combustibles (que actualmente cuestan a Bolivia más de 1.500 millones de dólares al año), lo cual provocaría el aumento del precio de la gasolina. También propusieron unificar el tipo de cambio de divisas oficial y el paralelo.

