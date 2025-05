https://noticiaslatam.lat/20250531/bolivia-entra-en-una-nueva-etapa-de-protestas-mientras-se-acercan-las-elecciones-presidenciales-1162887410.html

Bolivia entra en una nueva etapa de protestas mientras se acercan las elecciones presidenciales

Bolivia entra en una nueva etapa de protestas mientras se acercan las elecciones presidenciales

Los seguidores del expresidente Evo Morales aseguraron que volverán a paralizar el país con bloqueos de carreteras como en 2024. Mientras el candidato... 31.05.2025

Bolivia atraviesa días agitados mientras se acercan las elecciones generales de agosto próximo. Los seguidores del expresidente Evo Morales anunciaron que radicalizarán sus cortes de carreteras y protestas a partir del 2 de junio. Según el Gobierno de Luis Arce, enfrentan un nuevo intento de golpe de Estado. Este panorama podría incluso empeorar si finalmente el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, no logra inscribir su candidatura.Los recursos judiciales impulsados por ciudadanos como Peter Beckhauser o Rafael Hurtado lograron dar de baja a tres partidos políticos de izquierda, que impulsaban candidaturas de Rodríguez y de Morales. Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) evaluaban solicitar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) mantener este fallo "en suspenso", porque si se tuviera que aplicar el mismo criterio jurídico al resto de los partidos, el 80% también quedaría afuera de la carrera electoral.Según el vocal Tahuchi Tahuichi Quispe, "vamos a pedir una medida cautelar (al TCP) en el sentido de que se quede en suspenso la resolución de esta Sala Constitucional del Beni", donde se determinó anular la personería jurídica del Movimiento Tercer Sistema (MTS), que iba a postular a Rodríguez, porque el partido no renovó su directiva en los plazos establecidos por la ley electoral.Con Rodríguez en suspenso y con Morales fuera de competencia, el Movimiento Al Socialismo (MAS), quedaría de momento como única opción de la izquierda. El exministro de Arce y actual candidato, Eduardo del Castillo, se mantiene prudentemente ajeno a este conflicto, aunque también hay una denuncia para quitar la personería al partido del oficialismo, porque sus balances económicos tendrían observaciones.Dentro del MAS consideran que Rodríguez y Morales se quedan afuera de la competencia electoral por haberse manejado con precariedad.Cuando el expresidente (2006-2019) decidió postularse a un cuarto mandato por fuera del MAS, en 2024, optó por no crear un partido propio (que le hubiera requerido juntar 105.000 firmas). En cambio, se inclinó por aliarse a algún partido minoritario ya establecido. Pero al momento de inscribirse, no tenía una sigla que lo respaldara, justamente por la intervención de la justicia a varios partidos.Además, según una resolución del TCP ningún boliviano puede postularse a más de dos mandatos, ya sean continuos o discontinuos. Morales ya fue presidente en tres periodos. Sumado a ello, sobre el exmandatario rige una orden de detención, imputado por el delito de trata agravada de personas, ya que según la Fiscalía habría tenido una relación con una menor de edad en 2015, quien habría dado a luz en 2016 a su hija.En cuanto a Rodríguez, en el MAS recordaron que le ofrecieron hasta semanas atrás postularse con esa sigla. Por ello el presidente Arce finalmente desistió de presentarse a la reelección. Pero el todavía candidato privilegió presentarse con Alianza Popular, cuya personería era otorgada por el ya anulado MTS.Y agregó que "la democracia, a mi juicio, está siendo asediada por el interés particular de un grupo y de un expresidente, quien sabe que varios temas le juegan en contra: el primero, que no tiene una organización políticamente habilitada".Pero, advirtió, "la mayoría de las organizaciones políticas inscriptas parecen tener muchos problemas de regularización de su funcionamiento, otras donde hay peleas internas que han inviabilizado el apadrinamiento, por llamarlo así, de la candidatura de Rodríguez".El analista se refería al caso del MTS, cuya denuncia para quitarle la personería fue presentada por Maziel Terrazas, expareja del fundador del partido, Félix Patzi, y exintegrante de la directiva del otrora partido, del cual fue removida de manera injusta, a criterio de ella y de la justicia.Radicalización de la protestaEl pasado 29 de mayo, una manifestación de seguidores de Morales se enfrentó a la Policía a pocas cuadras de la sede del TSE, en la ciudad de La Paz. Según el Gobierno, los evistas llevaban piedras, palos, petardos y dinamita. Tres uniformados resultaron heridos y 26 personas fueron detenidas.Más tarde, en conferencia de prensa, el dirigente campesino Enrique Mamani amenazó a los integrantes del TSE: "Tenemos identificado al señor (Oscar) Hassenteufel, su casa, que vive en la calle (aquí leyó la dirección exacta). También tenemos identificado al señor Tahuichi Tahuichi, en la calle (y dio la ubicación con número incluido). Ustedes son los únicos responsables de que hoy en día las organizaciones sociales estén movilizadas en las calles".Y agregó: "Si ustedes no hacen respetar la democracia, mañana haremos conocer quiénes son sus familiares. Porque si no es a las buenas, va a ser a las malas con ustedes". Se dirigía a los siete vocales del TSE.Días atrás, dirigentes afines a Morales advirtieron que también tenían los datos de varios comandantes militares que operan en el Trópico de Cochabamba, donde está recluido Morales desde 2024 por las denuncias que pesan en su contra.Los seguidores de Morales anunciaron que el próximo lunes 2 de junio radicalizarán sus bloqueos nacionales de carreteras.El Ministerio de Gobierno aseguró que brindará la protección necesaria a los vocales del TSE y a sus familias, a la vez que rechazó los gestos golpistas de los seguidores de Morales, incentivados desde las redes sociales por su líder."Es evidente que Morales y sus seguidores intentan evitar la realización de las elecciones del 17 de agosto, lo cual no es de ayuda ni para él ni para el campo nacional popular, porque no conseguirá imponerse con el uso de la fuerza", reflexionó Moldiz.Y agregó: "No solo no quieren que haya elecciones el 17 de agosto, sino que además exigen la renuncia del presidente Arce, sobre la base del malestar económico que existe", que el Gobierno boliviano atribuye en gran medida al complot que enfrenta de parte de la oposición tradicional y del evismo.Para Moldiz, con las protestas que se avecinan, desde el evismo se busca generar "una crisis política general, en la que la violencia sea el pan de todos los días".En este sentido, consideró que la población boliviana debe defender la realización de las elecciones en tiempo y forma, "porque será la manera de encontrar una salida política para una crisis económica causada por una guerra híbrida, sin precedentes, que se volcó contra el presidente Arce".La oposición expectanteMientras tanto, los candidatos de la oposición tradicional se mantienen sin hacer ruido, a la espera del desenlace de este drama electoral.Su última presentación notoria fue una semana atrás, cuando los seis principales candidatos de la oposición (Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, Eva Copa, Rodrigo Paz y Jaime Dunn) departieron en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, sobre el futuro de Bolivia en caso de que alguno de ellos alcanzara la presidencia.Los candidatos fueron convocados por la Fundación Bolivia 360, del empresario estadounidense-boliviano Marcelo Claure. El mismo que en febrero pasado había propuesto la captura de Morales por un millón de dólares.El analista evaluó que el mismo encuentro en Harvard podría haberse realizado en Bolivia, pero "en términos simbólicos y políticos refleja, pues el grado de subordinación que algunos políticos bolivianos le tienen no solo al empresariado sino a lo que representan el empresariado y ese país".

