El pedido del FMI al Gobierno de Milei que pone a una provincia argentina en crisis

El pedido del FMI al Gobierno de Milei que pone a una provincia argentina en crisis

El Gobierno argentino anunció la quita de gravámenes a celulares y videojuegos, una medida que amenaza a la provincia de Tierra del Fuego, donde se concentra... 17.05.2025, Sputnik Mundo

"El Gobierno Nacional va a eliminar por completo los aranceles de importación de celulares que hasta eran del 16% y van a pasar a ser del 0%", anunció el vocero de la Presidencia argentina, Manuel Adorni, durante una conferencia a mediados de semana. La medida, según deslizó el representante del Ejecutivo, también abarcaría a la importación de consolas de videojuegos y otros electrodomésticos como televisores.Si bien el plan todavía no se efectivizó y terminaría de bajar el arancel a 0% recién en enero de 2026, el anuncio despertó preocupación en Tierra del Fuego, la provincia más austral de Argentina. Esto es porque el territorio insular ubicado al sur del Estrecho de Magallanes cuenta, desde 1972, con un "régimen especial fiscal y aduanero" con exoneraciones para empresas con la intención de mantener la población de una zona del país muy distanciada de los grandes centros urbanos y afectada por condiciones climáticas generalmente adversas.Ante la posibilidad de que la exoneración a productos tecnológicos afecte al esquema de protección de Tierra del Fuego, sindicatos de la provincia impulsaron un paro total de actividades el 15 de mayo, denunciando que las exoneraciones a productos importados pondrían en riesgo a la industria electrónica, principal motor de la economía de la isla.Las afectaciones al empleo fueron reconocidas por el propio Gobierno. Según escribió en X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, una estimación del Gobierno de Milei indicaba que "la pérdida neta de empleos por el régimen de la isla para el total del país era de unos 60.000 empleos". Para el funcionario, la pérdida debía compensarse con un menor costo de los artículos importados, lo que "implica un dinero 'extra' en el bolsillo que gastarán en otras cosas".En diálogo con Sputnik, la economista argentina Mercedes Dalessandro ratificó que la quita de aranceles anunciadas por el Gobierno "afecta directamente a la economía de Tierra del Fuego", dado que solo la industria electrónica representa "un tercio del PBI de la provincia" y genera "cerca de 20.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos" que "quedarían en riesgo si las empresas no pueden competir con los productos importados".Para la experta, la eventual caída de los precios en teléfonos celulares que promociona el Gobierno rondaría "entre el 6% y el 8%" en aparatos de gama media, una magnitud que consideró insuficiente en comparación con "lo que puede costarle a la provincia de Tierra del Fuego en empleo y desmantelamiento del sector productivo, que no es solamente de ensamblado, como dicen algunos".Por esa razón, Dalessandro consideró que la medida anunciada por el Gobierno tiene más que ver con la intención de impulsar la candidatura del vocero presidencial Adorni de cara a las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires, que con un debate serio sobre "el costo fiscal de una industria protegida y sus impactos sociales, económicos y fiscales". ¿Una exigencia del FMI?Pero la necesidad de prometer "celulares baratos" a días de unas elecciones de la Ciudad de Buenos Aires no es la única explicación detrás de la medida. Dalessandro recordó que el último acuerdo firmado entre el Gobierno de Milei y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el organismo multilateral "menciona con nombre y apellido a la provincia de Tierra del Fuego", como ejemplo de exenciones fiscales que para "contribuyen a las inequidades".En una línea similar, el analista y residente de Tierra del Fuego Moisés Solorza dijo a Sputnik que el FMI "pidió al Gobierno específicamente trabajar sobre lo que denomina el régimen impositivo de Tierra del Fuego como si eso fuera determinante para las arcas públicas".Para Solorza, el interés del organismo encabezado por Kristalina Georgieva por la provincia más austral de Argentina puede relacionarse con otros pasos dados últimamente por EEUU, como la intención del Comando Sur de instalar una base naval conjunta con Argentina en Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego y hasta la posibilidad de que la zona sirva como base para submarinos estadounidenses en el Atlántico Sur.El experto reflexionó que son "los intereses geopolíticos" los que pesan a la hora de buscar desarticular el polo tecnológico que existe en Tierra del Fuego, que también es valorada como una de las principales puertas de entrada a la Antártida, ubicada a tan solo 1.000 kilómetros de las costas de Ushuaia.Para el analista, la pérdida de competitividad de la industria electrónica fueguina generaría un "debilitamiento poblacional" en la zona, ya que obligaría a familias radicadas en el sur argentino a migrar hacia otras partes del país en busca de sustento. "Quieren despoblar Tierra del Fuego para debilitarla y que proliferen los intereses extranjeros, abocados a los recursos naturales".Una provincia marcada por la incertidumbreMientras la paralización de trabajadores promete incrementarse si el Gobierno no retira la quita de aranceles, Solorza advirtió que miles de familias de la provincia, principalmente de Río Grande, la ciudad más industrializada del territorio, están viviendo en "un marco de incertidumbre mayúsculo" producto de anuncios del Gobierno que "solo buscan caerle simpáticos al electorado de Buenos Aires". Para Dalessandro, el Gobierno de Milei olvida que "no es lo mismo que se pierdan puestos de trabajo de manera diseminada a lo largo y ancho del país, que cuando afecta al 20% de la población ocupada en Tierra del Fuego". En ese sentido, la economista enfatizó que la medida adelantada por Adorni "puede poner en crisis a una provincia entera".La situación es más dramática, según Dalessandro, si se tiene en cuenta que los hasta 60.000 empleos que según el Gobierno puede costar desarmar el sistema de protección a Tierra del Fuego no constituyen "un número inocuo", si se tiene en cuenta que "solamente en 2024 Argentina perdió 124.000 puestos de trabajo formales en el sector privado"."Hablan de la pérdida de 60.000 empleos cuando el Gobierno no está en posición de generar puestos de trabajo, mucho menos de calidad y bien pagos", sintetizó.

