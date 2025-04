https://noticiaslatam.lat/20250425/una-linea-de-credito-para-argentina-el-ultimo-intento-de-eeuu-para-alejarla-de-china-1162207235.html

Una "línea de crédito" para Argentina: ¿el último intento de EEUU para alejarla de China?

Una "línea de crédito" para Argentina: ¿el último intento de EEUU para alejarla de China?

Sputnik Mundo

Con exigencias cada vez más explícitas para restringir la relación de Argentina con China, el Tesoro de EEUU admitió la posibilidad de apoyar al país... 25.04.2025, Sputnik Mundo

2025-04-25T00:20+0000

2025-04-25T00:20+0000

2025-04-25T00:20+0000

américa latina

argentina

javier milei

scott bessent

eeuu

china

donald trump

fondo monetario internacional (fmi)

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/05/06/1150280008_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5712415ccc3f71bb85b962d0cb747305.jpg

Si la imprevista visita del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, a Argentina a mediados de abril fue interpretado como un gesto de apoyo político de la Casa Blanca al Gobierno de Javier Milei, las afirmaciones del líder sudamericano sobre una eventual "línea de crédito" especial en caso de crisis parecen ratificar que evitar la caída en desgracia de la gestión de Milei se ha convertido en un tema clave para la Administración de Donald Trump.En efecto, el funcionario volvió a defender la Administración de Milei durante un encuentro con inversores en Washington en el que —según recogió la cadena Bloomberg y rápidamente replicaron los medios argentinos— aseguró que, "si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE)".Se trata de una herramienta del Tesoro estadounidense creada en 1934 con la intención de mantener el precio internacional del dólar ante el colapso del patrón oro pero, con el tiempo, se convirtió en un instrumento para sostener gobiernos extranjeros en situaciones de crisis o apoyar a empresas estadounidenses clave en bancarrota. En 1994, por ejemplo, el Tesoro estadounidense entregó 20.000 millones de dólares a México para sortear la crisis de ese momento.Morgenfeld remarcó que, si bien la posición de EEUU fue "clave" para que el FMI cerrara un nuevo acuerdo con Argentina, dentro del organismo multilateral de crédito "hay otras voces" a las que la Casa Blanca quiere convencer de la necesidad estratégica de que el proyecto político de Milei no se trunque.En ese sentido, el experto enfatizó que actualmente en el mundo "hay pocos gobiernos tan alineados con EEUU como el argentino", tanto por la sintonía ideológica de Milei con Trump como por el peso relativo que Argentina tiene en el mundo, siendo un miembro del G20 y una de las economías más relevantes de América Latina.También consultado por Sputnik, el doctor en Ciencias Sociales y profesor de Economía Política Julio Gambina destacó que, a pesar de los 20.000 millones que Argentina recibirá del FMI y la posibilidad de otros 10.000 de otros organismos, EEUU es consciente de "la insuficiencia de divisas" que padece el Gobierno de Milei y las dificultades que tendrá para hacer frente al repago de estos créditos.Gambina insistió en que, si EEUU activa una línea de crédito para salvar a Argentina ante una nueva crisis, se trata de "una decisión política que no le hace mella en sus finanzas" y que, además, será clave para sostener a "uno de los pocos gobiernos con los que mantiene afinidad política y que mantiene una subordinación total a la política exterior estadounidense".Una línea de crédito contra ChinaEn su visita a Buenos Aires, Bessent fue muy explícito a la hora de exigir que Argentina interrumpa lo más pronto posible el swap de monedas por 5.000 millones de dólares que mantiene con Pekín y se mostró confiado en que el crédito del FMI y la política de ajuste de Milei permitirán repagar y finalizar el acuerdo con el gigante asiático."Lo que intentamos evitar es lo que ha ocurrido en el continente africano, donde China ha firmado varios acuerdos rapaces que se presentan como ayuda, donde se han apropiado de derechos mineros y han añadido enormes cantidades de deuda a los balances de estos países", dijo el secretario del Tesoro a Bloomberg.Morgenfeld enmarcó esta postura en lo que denomina "el corolario Trump de la Doctrina Monroe", una especie de reedición actual de la doctrina creada por EEUU en el siglo XIX para mantener a otras potencias alejadas de los países americanos. Para el experto, Washington no tiene alternativa que "reconocer que ya no manda en todo el mundo como antes y busca reforzar el control sobre lo que llama despectivamente su patio trasero", aplicando una política exterior más agresiva en casos como los de Groenlandia, Canadá, Cuba y Venezuela y a "todo lo que implique una posición más autónoma de la región".De acuerdo al analista, al no conseguir un alineamiento automático de las mayores economías latinoamericanas como Brasil y México, "torcer a un país como Argentina es vital" para marcar un rumbo en la región.Para Gambina, el claro interés de EEUU es que "en el marco de la guerra comercial, monetaria y por la hegemonía del sistema capitalista, un Gobierno aliado como el de Argentina y en el que está comprometiendo recursos se desprenda de China".Sin embargo, ambos expertos coincidieron en que un alejamiento entre Buenos Aires y Pekín no parece algo sencillo, teniendo en cuenta las necesidades económicas y financieras de Argentina.Morgenfeld recordó, de todos modos, que EEUU "ya logró que Milei decida retirar a Argentina de los BRICS" en 2023, cuando apenas había comenzado su gestión y a pocos días de que la incorporación, gestionada directamente por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, se concretara. Asimismo, rememoró que el Gobierno de Milei ha facilitado el ingreso de intereses estadounidenses en diferentes áreas estratégicas como la Hidrovía Paraná-Paraguay, los aviones caza F-16 para la Fuerza Aérea Argentina o una posible base militar conjunta en Ushuaia, la ciudad más austral del país.En ese sentido, consideró que concretar el alejamiento definitivo entre Argentina y China sería "una victoria estratégica de Trump" pero "una derrota tremenda para el pueblo argentino y toda América Latina".

https://noticiaslatam.lat/20250416/el-peor-de-los-mundos-china-reacciona-al-acercamiento-de-milei-a-eeuu-1162063963.html

https://noticiaslatam.lat/20250410/el-financiamiento-a-america-latina-el-otro-escenario-de-la-guerra-comercial-entre-china-y-eeuu-1161967205.html

https://noticiaslatam.lat/20250424/argentina-ha-tomado-una-decision-de-alineamiento-impositivo-con-estados-unidos-1162201968.html

argentina

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

argentina, javier milei, scott bessent, eeuu, china, donald trump, fondo monetario internacional (fmi), 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis