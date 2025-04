https://noticiaslatam.lat/20250429/corremos-un-serio-riesgo-eeuu-presiona-para-instalar-una-base-naval-en-el-sur-de-argentina-1162269197.html

"Corremos un serio riesgo": EEUU presiona para instalar una base naval en el sur de Argentina

"Corremos un serio riesgo": EEUU presiona para instalar una base naval en el sur de Argentina

Sputnik Mundo

El jefe del Comando Sur de EEUU, Alvin Holsey, visitará la ciudad más austral de Argentina para reforzar el proyecto de una "base naval conjunta". Analistas... 29.04.2025, Sputnik Mundo

2025-04-29T08:07+0000

2025-04-29T08:07+0000

2025-04-29T08:07+0000

américa latina

argentina

eeuu

javier milei

ushuaia

fuerzas armadas de eeuu

comando sur de eeuu

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/03/1d/1110582112_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_505c1858c59dd31225054053cb54d5bb.jpg

El Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU insiste en marcar presencia en Argentina y avanzar en la instalación de una base naval conjunta en el extremo más al sur del territorio argentino, próximo a la Antártida, y la conexión más austral entre el Atlántico y el Pacífico.Si bien la mayoría de los dignatarios internacionales que visitan Argentina permanecen en Buenos Aires, el jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, incluyó en su agenda oficial una visita a Ushuaia, la ciudad más austral del país. La antecesora de Holsey, Laura Richardson, ya había estado en dicha ciudad en abril de 2024 para visitar, junto al propio presidente Javier Milei, la Base Naval Austral, una dependencia de la Armada Argentina ubicada sobre el canal Beagle, una de las conexiones estratégicas entre el Atlántico y el Pacífico en esa zona y puerto logístico clave para las operaciones antárticas. En aquella oportunidad, Milei y Richardson anunciaron una "base naval conjunta" entre ambos países.Gobierno "se subordina"En diálogo con Sputnik, el doctor en Ciencias Sociales (UBA) y magíster en Estudios Internacionales (Universidad Torcuato Di Tella) Luciano Anzelini consideró que la presencia del nuevo jerarca militar estadounidense en Ushuaia ratifica que el proyecto de esa base conjunta "va en serio" para el Pentágono.Anzelini enfatizó que, a partir de esos documentos, puede verse cómo "el Atlántico sur, la proyección antártica y el carácter bioceánico de la región juegan un papel cada vez más relevante", sobre todo en el marco de "la disputa global con China". De hecho, la penetración del gigante asiático en el Cono Sur es vista con especial preocupación en Washington, ilustró el académico.Para Anzelini, el mayor problema en que la importancia geopolítica del Atlántico sur no sea vista con la misma seriedad en la nación sudamericana. "La importancia que tiene la zona para EEUU impone una lógica al Gobierno argentino, que se subordina a esta agenda por sus necesidades económicas", remarcó.La militarización del sur argentinoSi bien ya pasó casi un año desde el primer anuncio, las reformas necesarias para una base conjunta en Ushuaia parecen no haber avanzado, según indicó para este medio el analista internacional oriundo de Ushuaia, Moisés Solorza.Para el experto, la propia "motosierra" que el presidente Milei ha aplicado a la obra pública argentina, suspendiendo la gran mayoría de los proyectos, ha provocado, paradójicamente, que "todavía no se haya movido un metro cúbico de tierra con respecto a la base naval conjunta".Solorza, por su parte, vincula el proyecto de la base conjunta con el radar de la empresa estadounidense Leolabs instalado en 2023 en Tolhuin, una ciudad vecina a Ushuaia, también en la provincia de Tierra del Fuego. La compañía está bajo sospechas de aportar información estratégica militar a los Gobiernos de EEUU y el Reino Unido.Para el especialista, también habría que sumar a la lista de preocupaciones los crecientes ejercicios militares que los británicos realizan "con fuego real y drones" en las Islas Malvinas e incluso un reciente acuerdo entre los gobiernos de Chile y el Reino Unido para el desarrollo de la industria naval chilena en el sur del país.Además de cuestionar el "hermetismo" que existe respecto de estos proyectos en Tierra del Fuego, Solorza lamentó la ausencia de información de la población fueguina sobre el tema y "la falta de decisión política de la oposición argentina" para evitar el avance de este tipo de proyectos que "pretenden militarizar la zona".

https://noticiaslatam.lat/20250425/una-linea-de-credito-para-argentina-el-ultimo-intento-de-eeuu-para-alejarla-de-china-1162207235.html

https://noticiaslatam.lat/20250125/que-haria-chile-si-trump-le-echa-un-ojo-al-estrecho-de-magallanes-1160739334.html

argentina

eeuu

ushuaia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

argentina, eeuu, javier milei, ushuaia, fuerzas armadas de eeuu, comando sur de eeuu, 💬 opinión y análisis