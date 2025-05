https://noticiaslatam.lat/20250501/el-gobierno-de-milei-quiere-que-los-argentinos-suelten-sus-dolares-por-que-1162297815.html

El Gobierno de Milei quiere que los argentinos suelten sus dólares: ¿por qué?

El Gobierno de Milei quiere que los argentinos suelten sus dólares: ¿por qué?

Sputnik Mundo

El Gobierno argentino adelantó que prepara medidas para "fomentar el uso de dólares" en la economía cotidiana. Expertos consultados por Sputnik aseguraron que... 01.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-01T11:42+0000

2025-05-01T11:42+0000

2025-05-01T11:42+0000

américa latina

javier milei

fondo monetario internacional (fmi)

dólar

📈 mercados y finanzas

eeuu

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/05/1161888110_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad38e2c90b90a4c82030cbb095c5c2a3.jpg

Luego de flexibilizar el cepo cambiario que limitaba la compra de dólares en el mercado oficial a los argentinos, el Gobierno de Javier Milei prepara nuevas medidas con las que, según el ministro de Economía, Luis Caputo, buscará "fomentar el uso de dólares" por parte de los argentinos.Durante su participación en el evento sobre economía y finanzas Expo EFI 2025, Caputo aseguró a empresarios y expertos argentinos que "la economía está preparada para crecer más del 6%, pero necesita nafta [combustible]", en referencia a la necesidad de dotar a la economía de dólares. "En las próximas dos semanas vamos a anunciar medidas que van a fomentar el uso de dólares", adelantó. Aunque evitó dar detalles de esas medidas, remarcó que las acciones van a "sorprender".Si bien el Banco Central argentino ya había habilitado el pago en dólares a través de tarjetas de débito o billeteras electrónicas y la flexibilización del cepo a mediados de abril facilitó la apertura de cuentas bancarias en dólares, el anuncio de Caputo podría ir dirigido hacia el levantamiento de algunas trabas o costos que todavía pesan para el pago de productos o servicios directo en moneda estadounidense.En diálogo con Sputnik, el economista argentino Juan Valerdi explicó que, "con una visión de la economía absolutamente monetarista", el Gobierno de Milei buscó desde el inicio combatir la inflación "secando la plaza de pesos argentinos". Eso también le permitió al Gobierno, apuntó el experto, evitar una disparada del tipo de cambio al levantar el cepo cambiario, dado que "como decía el Gobierno no había pesos suficientes para hacer subir mucho el dólar".Para Valerdi, el Gobierno quiere ahora ensayar un camino contrario, en busca de comenzar a revivir la actividad económica, golpeada por el ajuste implementado por la gestión de Milei."Lo que pretenden ahora es monetizar la economía, volver a darle dinero a la economía cotidiana, de tal manera que haya circulación monetaria y haya actividad económica. Y lo quieren hacer a través de la inyección de los dólares que la gente tiene en sus ahorros físicos, en sus cajas de seguridad, en el colchón y otros lugares escondidos", subrayó Valerdi.Falta de dólares "genuinos"También consultado por Sputnik, el economista Francisco Cantamutto apuntó que "la recesión y la fuga de dólares del último año y medio generó cierta restricción monetaria en la economía", es decir, provocó que haya menos dinero para hacer transacciones entre los particulares. Si bien volver a dotar a la economía de ese dinero "facilitaría el intercambio y el funcionamiento de la economía", el experto enfatizó que ese no es el principal objetivo de Caputo detrás del anuncio.Al respecto, Cantamutto sentenció que el Gobierno "necesita dotar de dólares al sistema cambiario nacional" porque está implementando un "esquema insostenible" en la medida en que "permanentemente se filtran dólares al exterior, ya sea por el pago de deuda, la fuga de capitales o el incremento de las importaciones"."El FMI y otros bancos internacionales de crédito han aportado nuevos dólares para sostener el esquema durante un tiempo más, pero si no se genera una entrada genuina de dólares, el Gobierno está en problemas", evaluó Cantamutto, recordando que el Gobierno de Milei quiere "impedir que el peso se devalúe más y genere un impacto inflacionario".Para Cantamutto, el gran problema para el Gobierno argentino radica en que ese ingreso de dólares "no parece venir del intercambio comercial", ya que el sector agroexportador no se ha volcado masivamente a liquidar sus exportaciones y la inversión extranjera directa no fue significativa durante el año 2024.Así las cosas, la cartera de Caputo apuesta por "fomentar el ingreso de dólares de los residentes argentinos", algo que "no es tan novedoso", dado que "una de las principales fuentes de dólares durante 2024 fue el blanqueo, que le permitió a una parte de la población legalizar ahorros pagando una ínfima parte de los impuestos que corresponderían".El economista especuló con que, entre las medidas que prevé el Gobierno argentino, puede haber "otro incentivo como el blanqueo" para que la economía argentina pueda hacerse de dólares que no fueron captados por esas medidas. "Al Gobierno le queda tentar a los residentes argentinos a aplicar sus ahorros y sus tenencias al uso cotidiano, en algún caso, por la vía del uso financiero y, en otros casos, porque la pérdida de ingresos ha obligado a recurrir a esos dólares", complementó.

https://noticiaslatam.lat/20250429/el-congreso-argentino-interpela-al-jefe-de-gabinete-por-el-escandalo-cripto-de-libra-1162279701.html

https://noticiaslatam.lat/20250416/el-peor-de-los-mundos-china-reacciona-al-acercamiento-de-milei-a-eeuu-1162063963.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

javier milei, fondo monetario internacional (fmi), dólar, 📈 mercados y finanzas, eeuu, 💬 opinión y análisis