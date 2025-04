"Una apuesta grande": Milei consigue el crédito del FMI y elimina restricciones cambiarias

https://noticiaslatam.lat/20250412/una-apuesta-grande-milei-consigue-el-credito-del-fmi-y-elimina-restricciones-cambiarias-1162010851.html

El Gobierno argentino anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 20.000 millones de dólares, en medio de semanas de incertidumbre... 12.04.2025, Sputnik Mundo

El salvavidas llegó desde Washington. Tras semanas de negociaciones, el Fondo Monetario Internacional concedió un crédito a Argentina por un total de 20.000 millones de dólares, de los cuales 15.000 llegarán en el año en curso y serán de libre disponibilidad para el Gobierno de Javier Milei."El nuevo acuerdo implica que vamos a concluir con la etapa 3 de nuestro programa económico", afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, en conferencia de prensa minutos después del anuncio desde Washington. Además de reforzar las reservas internacionales, el Ejecutivo utilizará parte de los fondos para recomprar letras intransferibles en poder del Banco Central, con el objetivo de sanear su hoja de balance y reforzar la credibilidad del programa monetario.El programa tendrá una duración de cuatro años, con revisiones trimestrales de metas y 10 años de plazo de devolución del préstamo. A cambio, el Ejecutivo anunció el levantamiento de las restricciones cambiarias vigentes desde 2019 —conocidas como "cepo al dólar"—, y concedió la puesta en marcha de un esquema de flotación del tipo de cambio.Además del crédito del FMI, el esquema contempla líneas complementarias por unos 5.000 millones de dólares provenientes de otros organismos multilaterales y emisiones privadas, destinadas a reforzar el frente externo y respaldar la transición hacia un régimen de cambio más flexible.Concretamente, la cotización del dólar dejará de ser de $1.100 —como rige actualmente, con un incremento de apenas el 2% mensual— para dar paso a un sistema de "bandas": el tipo de cambio oscilará libremente entre $1.000 y $1.400. Si repentinamente perfora el piso o el techo fijados, el Gobierno podrá intervenir comprando o vendiendo de sus reservas en el Banco Central. El tope mínimo y el máximo tendrán un ajuste mensual del 1%. Además, se flexibilizará el acceso al mercado para importadores.La confirmación del entendimiento se produjo pocas horas de una noticia adversa para la Casa Rosada: el fuerte incremento en la inflación —cuya disminución había sido el principal mérito de Milei de cara al electorado—, que registró en marzo un 3,7% mensual (por encima del 2,4% en febrero). La contundencia del dato remite a la expectativa del Ejecutivo, que había optado por disminuir la tasa de devaluación mensual del 2% al 1% como "ancla cambiaria" para contener el avance de precios.¿Shock de confianza?"Es una apuesta grande para iniciar esta famosa nueva fase del programa económico, que tiene que salir bien porque es donde el Gobierno pone toda la carne al asador", dijo a Sputnik el economista Ramiro Tosi, exsubsecretario de Financiamiento del Ministerio de Economía de la Nación (2019-2022).Según el experto, la estrategia del Ejecutivo busca "dar un golpe de efecto" en el frente financiero y cambiar la narrativa económica que viene mostrando signos de desgaste. "Necesitaban un gran influjo de dólares para resetear las expectativas y dar la sensación de que ahora hay más fundamentos. El esquema nuevo luce un poco más consistente que el anterior, aunque eso no significa que sea invencible", advirtió el exfuncionario.En ese sentido, el economista remarcó que el éxito inicial del modelo dependerá en buena medida del comportamiento del tipo de cambio en los primeros días de implementación. "La clave va a estar en la primera semana, para ver a dónde se acomoda el tipo de cambio oficial dentro de este nuevo sistema. Si no va rápidamente al techo de la banda, va a ser un alivio, sobre todo porque podría ayudar a anclar las expectativas de inflación", consideró.El precio más importantePara Tosi, la principal incógnita remite al valor al cual se irá el dólar tras los anuncios. "Esto es un primer paso en un proceso de liberalización cambiaria, pero no es una apertura total. Hoy no tenés acceso al mercado financiero, entonces no podrás financiar la apertura del cepo con deuda nueva", destacó.El rebote en los precios de marzo es, según el economista, un recordatorio de los límites del anclaje cambiario. "Volver a perforar el 2% de inflación mensual te va a llevar al menos dos o tres meses más, incluso si el esquema cambiario funciona bien", sostuvo.

