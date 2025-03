https://noticiaslatam.lat/20250302/la-ue-podria-contestar-a-traves-del-sector-financiero-y-tecnologico-a-los-aranceles-de-trump-1161358406.html

La UE "podría contestar a través del sector financiero y tecnológico" a los aranceles de Trump

Otra de las secuelas también sería la reducción del poder adquisitivo de los consumidores europeos."Lo preocupante es que esta situación no se manifestaría igual dentro del bloque, debido a que hay países con sectores más preponderantes y con diferentes situaciones económicas y políticas. Esto también causaría una desigualdad que sería difícil de resolver", agrega.Golpe al sector automotrizEn los primeros amagos arancelarios contra la UE de este nuevo periodo al frente de la Casa Blanca, el mandatario republicano ofreció como alternativa a las naciones que componen el bloque que hicieran una compra masiva de hidrocarburos estadounidenses. El comisario de Comercio de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, rechazó el planteamiento y señaló que el bloque respondería a Washington de manera proporcional.Olof Gill, portavoz de comercio de la Comisión Europea, dijo a la agencia Associated Press (AP) que contestarán "de manera firme e inmediata contra las barreras injustificadas al comercio libre y justo".El 26 de febrero, Trump confirmó que aplicaría gravámenes de 25% a los productos hechos en la UE y señaló que la mayor repercusión la sentiría el sector automotriz. En un sentido similar se pronunció en diálogo con este medio el doctor en Economía por la UNAM, Felipe Cruz Díaz."Recordemos que el mercado alemán tiene una fuerte presencia en la industria automotriz de EEUU. Otra industria que podría mermarse es la del acero y aluminio (...) Al final, EEUU sería el mayor afectado, por el incremento de precios o escasez de alimentos y otros objetos (...); se llegará a un momento en que no puedan satisfacer la demanda de los estadounidenses, lo que también conducirá a una mayor inflación", refiere en una charla para este medio.El 10 de febrero, el presidente estadounidense oficializó los aranceles de 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, las cuales estarán vigentes a partir del 12 de marzo. Esta medida es similar a la que lanzó en 2018 durante su primer Gobierno, cuando gravó un 10% dichos metales.Las posibles respuestasSi bien las naciones que conforman a la UE han señalado que responderán a EEUU con aranceles similares a lo que imponga a sus productos, los especialistas estiman que se podría contestar a través de otras vías.Asimismo, el también docente de la UNAM explica que China es un jugador relevante, debido a que es el segundo socio comercial de la UE. "Pero, lo que está de fondo, es la disputa comercial entre Washington y Pekín, por lo que sería una oportunidad para responder a los aranceles de Trump", añade.Para Cruz Díaz, la solución antes de ejercer medidas espejo sería que los bandos involucrados alcancen un acuerdo."Tienen que evaluar perfectamente qué es lo que se tiene que hacer, ya que podría desatar problemas dentro y fuera de la UE", precisa.Mientras tanto, el grupo europeo ya analiza estrategias en varios frentes. Por ejemplo, el 17 de febrero, el diario Financial Times dio a conocer que Bruselas busca bloquear los productos agrícolas que contienen pesticidas prohibidos en la zona, lo que perjudicaría especialmente a las empresas importadoras de EEUU.Una debacle globalLos especialistas en temas económicos aseguran que la imposición arancelaria de EEUU hacia la zona euro, así como a otras naciones, causaría es un efecto en cadena con repercusiones en el mercado mundial."La política proteccionista que quiere implementar Trump en su país es de llamar la atención porque, en aras de proteger la economía nacional, no debería generar conflictos comerciales a nivel internacional. De ser así, podría causar un 'bloque de bloques', es decir, que grupos como la UE, los BRICS u otras naciones entablen conversaciones para aliarse en contra de EEUU", subraya Cruz Díaz, también es docente en la UNAM.En esta misma línea, Morales Islas pondera que EEUU ya no puede ir solo en la economía mundial y necesita hacer asociaciones para mantenerse en el radar."Washington necesita recordar que las políticas impactan a las personas. No puede continuar creyendo que es autosuficiente, cuando necesita de otros países para continuar avanzando, dada la situación cambiante en el mundo multipolar", concluye.

