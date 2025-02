https://noticiaslatam.lat/20250225/la-ue-habla-de-paz-pero-decide-enviar-mas-armas-a-kiev-tambien-busca-las-tierras-raras-1161322513.html

La UE habla de paz, pero decide enviar más armas a Kiev: "También busca las tierras raras"

La UE habla de paz, pero decide enviar más armas a Kiev: "También busca las tierras raras"

Sputnik Mundo

Bruselas oficializa más sanciones contra Rusia y promete a Kiev una nueva ayuda militar de 3.500 millones de euros. España ofrece otros 1.000 millones. Se... 25.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-25T17:51+0000

2025-02-25T17:51+0000

2025-02-25T17:51+0000

internacional

🌍 europa

política

seguridad

ucrania

comisión europea

consejo europeo

💬 opinión y análisis

ursula von der leyen

pedro sánchez

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/19/1161322794_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e440090b1bb214fd3fcb234490b0e37c.jpg

La llamada Cumbre Internacional de apoyo a Ucrania concluyó el 24 de febrero en Kiev con el anuncio de nuevos paquetes de ayuda militar para el país de Volodímir Zelenski y la intención de admitir a Ucrania en la Unión Europea mediante un proceso acelerado de adhesión.A la reunión, motivada por el tercer aniversario del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, acudió casi toda la cúpula dirigente de la UE: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta del Europarlamento, Roberta Metsola; y casi todos los miembros del Colegio de Comisarios de la comunidad política.Entre la exigua representación de mandatarios comunitarios, constituida en su mayor parte por los dirigentes de los países bálticos y nórdicos, destacó la presencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y de la primera ministra danesa, Mette Fredericksen. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la mandataria de Islandia, Halla Tomasdottir, encarnaron la representación internacional, donde brilló por su ausencia EEUU y el sur global.Von der Leyen anunció el envío a Kiev de 3.500 millones de euros en marzo en concepto de ayuda militar. Casi en paralelo, en Bruselas, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, oficializaba la entrada en vigor del decimosexto paquete de sanciones contra Rusia en el marco de una reunión con los ministros de Exteriores de la UE."Seguiremos apoyando a Ucrania todo el tiempo necesario", manifestó Pedro Sánchez, al dar anuncio a un nuevo envío de asistencia militar por parte del Gobierno español a Ucrania para 2025. Asciende a 1.000 millones de euros y se enmarca dentro del acuerdo bilateral en materia de seguridad y defensa suscrito en mayo de 2024, con 10 años de vigencia y mediante el cual Madrid ya entregó 1.129 millones. Son cantidades que no engrosarán los presupuestos para la sanidad o las pensiones. "¿Le conviene a España y a Europa destinar miles de millones los próximos años a partidas militares, descuidando el Estado de Bienestar de tal modo que allane el camino a que los partidos de extrema derecha se hagan con el poder?", se pregunta retóricamente Jordi Calvo, investigador del Centro de Estudios por la Paz de Barcelona, en un análisis sobre los riesgos que entraña para el bienestar social el gasto militar disparado en Europa.Todas estas cifras y declaraciones se producen en un contexto de enfrentamiento dialéctico con el presidente de EEUU, Donald Trump, y luego de que la UE haya exigido tener un sitio a la par que EEUU y Rusia en la mesa de negociación sobre el fin del conflicto en Ucrania. ¿Más armas, más sanciones y los desencuentros con Trump, ¿posibilitarán que Bruselas gane un sitio en las vías abiertas para explorar la paz?Un porqué del ingreso acelerado en la UELos líderes europeos destacados en Kiev expresaron el deseo de que Ucrania se incorpore al club comunitario en calidad de Estado miembro en 2030. Pese a que los procesos de admisión no tienen fechas fijas, el presidente lituano, Gitanas Nauseda, exhortó a acelerar los plazos, una vez el país secunde las reformas exigidas en diversas materias.Al respecto, Ursula von der Leyen dijo estar "impresionada" por los supuestos avances en tales reformas. Recordamos que Bruselas impone un estricto marco normativo, fiscal, jurídico, político y económico. Pero en Ucrania todos los partidos políticos de la oposición están ilegalizados (el Partido Comunista, además, desde 2014), también la Iglesia ortodoxa ucraniana. Y cuesta creer que, con unos niveles de corrupción más elevados del mundo, el país haya establecido un marco fiable de control en su administración pública. El propio Volodímir Zelenski admitió en una entrevista que desconocía el paradero de miles de millones de euros entregados a Kiev por los países occidentales.Para el sociólogo y autor Aníbal Garzón, la premura de Bruselas por incluir a Ucrania en la UE se explica por "el interés de los europeos en acceder a las tierras raras de Ucrania" en un momento en el que Donald Trump ya ha mostrado los mismos apetitos.El asunto de las tierras raras es también capital de cara a la negociación, advierte Garzón, que ve a Ucrania "subyugada" a la decisión de Washington de marginar de momento su lugar en las conversaciones. Las tierras raras operan como factor de exclusión de la UE en esa mesa, dado que también está interesada en ellas. "La UE también busca las tierras raras de Ucrania", subraya."La razón atiende también a la competencia comercial. Trump tiene una visión más comercial que militarista. Al quedar fuera de la negociación, la UE queda también fuera del reparto de las tierras raras en Ucrania. Creo que estos recursos serán objeto de análisis en las negociaciones", afirma este especialista, que no piensa que al presidente estadounidense le distinga una "visión pacifista".Trump desea cobrarse la deuda de Ucrania con sus tierras raras y con un conflicto armado en curso es "imposible", dada la inaccesibilidad y dificultad para plantear inversiones que supone un territorio devenido en escenario de batalla. "Son recursos minerales que EEUU no tiene en su territorio. En cambio, son los países del grupo BRICS+ los que las poseen mayoritariamente", añade Garzón, autor del ensayo BRICS, la transición hacia un orden mundial alternativo.El factor BRICSLas protestas de la UE por su exclusión en las conversaciones Riad son inversamente proporcionales al buen ánimo escenificado durante la denominada "cumbre de paz sobre Ucrania" celebrada en junio de 2024 en Suiza para explorar vías de pacificación, donde también se excluyó a uno de los contendientes: Rusia.Antes del revés propinado por Trump, la UE venía negando las iniciativas de países como China, Turquía, Sudáfrica o Brasil y sus esfuerzos para amparar propuestas de paz. Paralelamente a la reunión en Kiev, los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, sostuvieron una conversación telefónica, donde el primero manifestó que Pekín "se alegra de ver que Rusia y las partes pertinentes realizan esfuerzos positivos por atenuar la crisis ucraniana", recoge la agencia Xinhua.En medio de las fricciones entre países del Occidente colectivo, contrastan las iniciativas como la del establecimiento en septiembre de 2024 del Grupo de Amigos por la Paz sobre la crisis de Ucrania, creado a instancias de China y Brasil junto con varios países del sur global, "a fin de generar una atmósfera propicia y condiciones aptas para promover la solución política de la crisis", afirmó Xi en esa conversación telefónica.

https://noticiaslatam.lat/20250225/tres-anos-de-conflicto-en-ucrania-rusia-y-eeuu-quieren-la-paz-y-la-ue-esta-tomada-por-guerreristas-1161321008.html

https://noticiaslatam.lat/20250224/tienen-muchas-cosas-que-queremos-trump-dice-que-busca-lograr-acuerdos-economicos-con-rusia-1161310181.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Yarisley Urrutia

🌍 europa, política, seguridad, ucrania, comisión europea, consejo europeo, 💬 opinión y análisis, ursula von der leyen, pedro sánchez