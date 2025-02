https://noticiaslatam.lat/20250206/fabricantes-y-exportadores-de-eeuu-se-enfrentan-a-la-incertidumbre-por-los-aranceles-de-trump-1161021642.html

Fabricantes y exportadores de EEUU se enfrentan a la incertidumbre por los aranceles de Trump

Fabricantes y exportadores de Estados Unidos han enfrentado los vaivenes comerciales que han provocado los amagos arancelarios del presidente Donald Trump...

El medio señala que durante "72 horas frenéticas" —el tiempo entre que la Casa Blanca confirmó la imposición de aranceles para Canadá, México y China y luego pausara su aplicación para los dos primeros países por 30 días— el comercio mundial vivió una conmoción que tuvo a empresarios manufactureros desesperados para intentar enviar sus productos.El artículo menciona varios casos, como el de un fabricante de equipos para hormigón con sede en el estado de Carolina del Norte, en EEUU, que se apresuró a montar sus máquinas en camiones con destino a Canadá.El director ejecutivo del mayor productor de parches bordados del mundo tuvo que cancelar una cena familiar por una conferencia telefónica con ejecutivos; además, un abogado comercial de Ohio se dedicó el fin de semana entero a calmar a sus clientes del sector industrial hasta altas horas de la noche. Uno de los directivos preocupados con los que habló la agencia es Stephen Bullock, presidente de la empresa Power Curbers, con sede en Salisbury, Carolina del Norte, que fabrica equipos de pavimentación de concreto utilizados para carreteras y barreras de seguridad en carreteras. La empresa genera aproximadamente una cuarta parte de sus ingresos fuera de Estados Unidos, incluido Canadá, que había anunciado que impondría sus propias tarifas como represalia.Cuando llegaron las noticias de los aranceles, Bullock recibió llamadas de sus distribuidores en Canadá, donde cualquier arancel de represalia habría afectado las ventas locales, señala el diario."Nuestro teléfono sonó a las 8:00 a.m. desde nuestro distribuidor en Ontario y me pidieron que enviara [los equipos] lo más rápido posible para tratar de evitar los aranceles", dijo Bullock al medio el 2 febrero, antes de que el primer ministro canadiense Justin Trudeau anunciara la suspensión temporal de la imposición de tarifas por parte de EEUU y, por lo tanto, los aranceles a los productos de EEUU.El miedo al caos y el aumento de precios que habría provocado la puesta en marcha de los aranceles anunciados por Trump dio pie a una búsqueda frenética por conseguir camiones, en un intento de llevar a Canadá las máquinas de 350.000 dólares. "Fue una carrera para llegar a la frontera", dijo el empresario al medio.La situación fue igualmente desesperada para Randy Carr, que dirige World Emblem, el mayor fabricante mundial de emblemas y parches para clientes como Levi Strauss & Co, dice la agencia. Su cena del 1 de febrero por la noche con la familia fue reemplazada por llamadas con altos ejecutivos y una ráfaga de mensajes de texto con los clientes.World Emblem también puso en pausa sus planes de contratación, dijo el ejecutivo, cuya empresa cuenta con 1.300 empleados entre bases de producción en EEUU y México: "Es una reminiscencia de los ajustes que tuvimos que hacer durante el Covid-19".Precisamente el artículo compara la inquietud y los problemas generados por los atrasos en las cadenas de suministros durante la pandemia con los nervios por la falta de certeza sobre lo que podría llegar a hacer Trump en relación a su guerra de aranceles y su impacto en el comercio internacional.Lo mismo dice en el artículo el empresario Chip McElroy, con sede en la ciudad de Tulsa, Oklahoma, quien produce equipos de fusión termoplástica que incluyen fábricas de semiconductores, centros de datos y plantas de energía. Su negocio depende de materiales importados de Canadá y México, y los aranceles propuestos habrían costado aproximadamente 2 millones de dólares extra durante los próximos 12 meses, cargos que tendría que trasladar a los clientes."Esta última ronda de aranceles es enormemente problemática", afirma en el artículo McElroy.Obtener toda su cadena de suministro en Estados Unidos no es sencillo, dice el empresario estadounidense en la nota. "Incluso si mañana pudiéramos agitar una varita mágica, hay cosas que necesitamos de nuestros socios comerciales del norte y del sur e incluso del este".Su mayor temor, agrega, es que la actitud de Trump ponga en marcha un ciclo infinito de imposición de aranceles entre Estados Unidos, Canadá y México. "Esto será muy, muy malo para nuestro negocio y muy malo para la economía estadounidense y, en última instancia, muy malo para nuestra fuerza laboral", concluye.

