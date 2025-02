https://noticiaslatam.lat/20250210/eeuu-oficializa-aranceles-del-25-a-todas-las-importaciones-de-acero-y-aluminio-1161095475.html

EEUU oficializa aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio

EEUU oficializa aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió su promesa de imponer aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y de aluminio de su país

Washington canceló también las exenciones y cuotas libres de impuestos para sus principales proveedores de estos materiales, que son Canadá, México y Brasil. Trump ya había impuesto aranceles del 10% a las importaciones estadounidenses de acero y de aluminio en 2018. Según el republicano, estas medidas comerciales proteccionistas ayudarán a reindustrializar a la economía del país norteamericano y contribuirán al crecimiento de la industria metalúrgica. Trump afirmó un día antes, a bordo del avión presidencial, que Washington está listo para imponer cualquier tipo de "aranceles recíprocos" a aquellas naciones que hayan introducido penalizaciones comerciales contra productos estadounidenses."Nos están cobrando 130% y nosotros no les cobramos nada... [la situación] no va a seguir así", dijo a los periodistas.Según Trump, los aranceles no solo son medidas comerciales, sino herramientas políticas que pueden conseguir que Estados Unidos negocie en otros ámbitos, como la migración irregular o el combate al narcotráfico, como en el caso de México o Canadá, países con los que mantiene una "pausa arancelaria".

