El desplante de Trump a Zelenski y Ucrania "complica mucho la narrativa de Milei"

El desplante de Trump a Zelenski y Ucrania "complica mucho la narrativa de Milei"

21.02.2025

2025-02-21T03:24+0000

2025-02-21T03:24+0000

2025-02-21T03:29+0000

internacional

javier milei

donald trump

volodímir zelenski

ucrania

eeuu

💬 opinión y análisis

argentina

política

otan

Mientras puertas adentro el Gobierno argentino aún afronta las crecientes consecuencias ligadas al "cripto escándalo" que tiene bajo la lupa al presidente Javier Milei y su círculo más cercano, el frente externo le depara una complicación geopolítica. Las abiertas críticas de Donald Trump a su par Volodímir Zelenski​ ponen en un brete la retórica del Ejecutivo libertario, que hizo de la defensa a Ucrania una bandera inalterable.Explícitamente alineado detrás del mandatario estadounidense, Milei deberá decidir si toma un inédito distanciamiento geopolítico respecto a la Casa Blanca y mantiene su apoyo a Kiev o si, por el contrario, el seguidismo profesado hacia el líder republicano lo lleva a "soltar la mano" de uno de los presidentes que participó del acto de asunción del argentino en 2023.¿Entre la espada y la pared?Para el sociólogo Sebastián Schulz, el giro discursivo de Washington respecto al conflicto en Ucrania "complica mucho la narrativa de Milei, porque ahora queda expuesto en sus contradicciones". En diálogo con Sputnik, el analista remarcó que "va en contra de todo lo que profesó geopolíticamente desde su asunción, que es alinearse detrás de Estados Unidos asumiendo que el apoyo a Ucrania sería inquebrantable".Según el experto, el acercamiento del libertario hacia su par ucraniano "respondía a los puentes que Milei quería tender con los demócratas, acercándose a la OTAN de la mano de Joe Biden. Pero ahora, con la asunción de Trump, queda claro que Ucrania no está entre las prioridades de Washington, y hay que ver qué respuesta puede ensayar Argentina".El diagnóstico es compartido entre los analistas. Consultado por Sputnik, el analista internacional argentino Juan Percoco —docente de la Universidad Nacional de San Martín—, destacó que "este desplante afecta a Milei, que ahora se verá obligado a dejar de hablar del tema para mantenerse alineado detrás de Trump, o a contradecir toda su retórica pro-ucraniana desde que llegó al poder".El costo del alineamientoDe acuerdo a los especialistas consultados, el impasse en el cual se halla inmerso el Ejecutivo libertario emerge como una consecuencia directa de su prédica geopolítica. "Estos son los costos de mantener un alineamiento incondicional tan radical: Milei siempre priorizó la obediencia a Estados Unidos, y el cambio de Gobierno lo pone en una situación comprometedora", afirmó Schulz.Según el sociólogo, el problema reviste un carácter estructural. El experto apuntó que "el proyecto que expresa Milei tiene posiciones vetustas basadas en la omisión de que Washington está atravesando un proceso de declive a nivel mundial, ante el ascenso de potencias emergentes".No obstante, un potencial cambio en la retórica internacional no sería una novedad. Percoco recordó el tenso episodio entre Buenos Aires y Pekín, originado en los agravios que el presidente argentino propinó a Xi Jinping, que derivó en una paulatina marcha atrás del libertario y, finalmente, la dedicación de sendos elogios al líder chino."Milei ya ha tenido fuertes cambios en su orientación geopolítica: el cambio respecto a China es elocuente en ese punto. No debería sorprender que hubiera un nuevo giro pero ahora respecto a Ucrania, siguiendo el direccionamiento que ha tomado Trump", planteó el investigador.La complejidad del episodio remite, también, al contexto en el cual se inscribe: la "tormenta perfecta" referida a las investigaciones judiciales tanto en Argentina como en Estados Unidos para dilucidar la presunta participación del presidente argentino en una potencial estafa ligada a la criptomoneda $LIBRA."Estas declaraciones llegan en un momento muy adversas para el Gobierno argentino: todavía no terminó de superar la crisis de la criptomoneda y ya debe plantear una reacción al cambio de Washington", apuntó Percoco.

2025

